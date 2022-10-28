Любопытное об Азовском море…

Самое маленькое море, омывающее Россию, и от того такое теплое, такое уютное и такое гостеприимное – Азовское море ежегодно принимает тысячи туристов на своем побережье. Мы любим его за доступность и самобытность, а оно не перестает нас радовать и дарить приятные воспоминания. Давайте узнаем, что же делает Азовское море таким особенным?!









Азовское море – очень мелкое, его максимальная глубина достигает только лишь 13 метров, оттого оно такое теплое. Средняя глубина моря составляет 8 метров, поэтому в летнее время температура воды может достигать 28-30 градусов. Именно по этой причине побережье Азова так любят родители маленьких детей. Детвора тут купается часами, а мамы не опасаются, что малыши переохладятся. Дома в Ейске или же украинском Бердянске летом забиты туристами.





Именно из-за глубины здесь вы никогда не увидите огромных волн. Максимальная высота волны, которая была зафиксирована на этих водах – всего четыре метра. Существует теория, что Азовское море было образовано приблизительно семь тысяч лет назад в следствии критического подъема уровня воды в Черном море.



Здесь интересно не только летом, но и зимой. В сильные морозы море покрывается льдом, иногда даже полностью. Случается, что во время сильного ветра глыбы льда выбрасывает на ветер, и у жителей приморских городов имеется шикарная возможность сфотографироваться на фантастическом фоне.

А для того, чтобы в азовские порта могли заходить грузовые судна, здесь постоянно работают ледоколы. Кроме того, для того, чтобы корабли не сели на мель, по регулярным маршрутам постоянно курсируют корабли, занимающиеся расчисткой дна.А летом, в особо жаркие месяца, здесь случается ночное свечение воды. Водоросли, которые под воздействием высоких температур, начинают особо активно размножаться, содержат в себе фосфор, который придает воде эффект «подсветки».Всего несколько десятков лет назад, Азовское море имело крупнейшие рыбные хозяйства. Здесь часто видели дельфинов, а в пресноводных участках моря ловили карасей и щук. Сейчас же местные рыбаки отмечают ухудшение ситуации, связывают это с промышленностью и отсутствием экологического контроля в акватории.К сожалению, специалисты отмечают ежегодное падение уровня воды в Азовском море . И если ситуация не изменится, то через какое-то время это море исчезнет с нашей географической карты. Наслаждайтесь настоящим и берегите природу – ведь что может быть прекрасней, чем море?!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)