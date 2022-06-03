Эротические фотографии арабских женщин XX века

Эротические фотографии арабских и берберских женщин были сделаны различными европейскими фотографами в конце XIX — середине XX века. Большая часть фото имеет магрибское происхождение — это Тунис, Алжир и Марокко. Многие фотографии служили почтовыми открытками. Фото хорошо демонстрируют свободу нравов, царившую в те времена, и то, каким образом европейские колонизаторы воспринимали «женщину Востока»







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