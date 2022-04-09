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17 китайских подделок, которые не отличить от оригинала с первого взгляда


Нелепые китайские копии, которые заставят посмеяться от души.

Нелепые китайские копии, которые заставят посмеяться от души.

Согласитесь, что на сегодняшний день подавляющее большинство вещей и товаров у нас дома родом из Китая. Более того, китайцы не просто производят товары своих компаний, но и активно подделывают продукцию мировых брендов. Иногда это делается настолько топорно и нелепо, что не усмехнуться невозможно.

1. Новое лимитированное издание любимой игры с участием Тарзана и Аватара


Неожиданные персонажи.

Неожиданные персонажи.

 

2. Правильнее бы было назвать «Dead», что значило бы мертвые и неисправные...


Убийственное звучание.

Убийственное звучание.

 

3. «Если бы дедушка Армани это увидел, он бы, наверное, заплакал...»


Качественная копия.

Качественная копия.

 

4. Будучи в отставке, Обама отправился в Китай, где открыл свое заведение с куриными крылышками, бургерами и картошкой фри...


Куриные крылышки от Обамы.

Куриные крылышки от Обамы.

 

5. «Это не надо читать, это надо пить!»


Элитный напиток.

Элитный напиток.

 

6. Этикетка - не главное, главное внутри!


Виски.

Виски.

 

7. «Да, косоглазый, но ничего, с розовыми львами такое часто случается!»


Очаровательный розовый лев.

Очаровательный розовый лев.

 

8. «Если быстро перебирать ногами, никто и не заметит!»


17 китайских подделок, которые не отличить от оригинала с первого взгляда

«Брендовые» кеды.

 

9. Господи, эта кукла выглядит так, будто только что вышла из запоя


Печальная кукла.

Печальная кукла.

 

10. Упоминание трех известных личностей на одной вещи - верная заявка на успех


Забавный рюкзак.

Забавный рюкзак.

 

11. Зачем платить больше за какие-то там лицензии?!


Операционная система.

Операционная система.

 

12. «Стоило сразу заподозрить неладное, когда бабушка сказала, что купила мне ту приставку...»


Хорошая приставка.

Хорошая приставка.

 

13. Так Бэтмена еще никто не оскорблял!


17 китайских подделок, которые не отличить от оригинала с первого взгляда

«Бэтичика».

 

14. «Какой странный аромат, чувствуются едва уловимые нотки китайской подделки и разочарования!»


Элитная парфюмерия.

Элитная парфюмерия.

 

15. И снова они все напутали...


17 китайских подделок, которые не отличить от оригинала с первого взгляда

«Качественная» копия.

 

Видео-бонус:


 

16. Да, логотип похож, но буквы то совсем другие


Принципиально новый бренд.

Принципиально новый бренд.

 

17. А если так ничего и не понравилось, загляните в Макдональдс, который, кстати, тоже ненастоящий


Ненастоящий Макдональдс.

Ненастоящий Макдональдс.

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17 китайских подделок, которые не отличить от оригинала с первого взгляда

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17 китайских подделок, которые не отличить от оригинала с первого взглядаПодписаться на мой Instagram
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