12 устаревших вещей из советского прошлого, которым уже давно пора на свалку

Старые вещи, которые пора выбросить из своего дома.
Несмотря на то, что после развала Советского Союза прошло уже почти 30 лет, уклад и быт того времени еще нескоро нас покинет. Он проявляется в мыслях, привычках и, конечно же, в интерьере многих квартир. Большинство вещей из советского прошлого давно пора выбросить. Многие могут не согласиться, мол, стояло 30 лет и еще постоит. Однако, нужно двигаться вперед, а посуду со сколами, диваны с торчащими пружинами нужно срочно отправить на свалку.
1. Кухонные шкафчики
Кухонные шкафчики советских времен.
Большая часть кухонной мебели, выпускаемая в СССР, была однообразной. Чтобы купить что-то более-менее стильное, нужно было отправляться в Вильнюс или в Москву и там стоять в огромных очередях, в надежде отхватить необходимую вещь. Что касается обычных мебельных магазинов, которые работали в 1980-х в небольших городках, то там можно было прикупить грубо собранные буфеты и шкафчики с фанерными фасадами грязно белого цвета, украшенные еле заметными серыми узорами. Особой популярностью пользовались шкафчики с ручками из металлического прокатного профиля. Именно такая кухня была в квартире, где я родилась, и примерно такие же я видела у своих родственников и друзей.
Одним словом ничего особенного в такой мебели не было. Со временем фанера начинала отходить от фасада и вздуваться, а фурнитура очень быстро расшатывалась. Если вы до сих пор являетесь счастливым обладателем кухонного гарнитура 70-80-х годов и думаете заняться его реставрацией - гоните эти мысли прочь. Эти предметы мебели безнадежно устарели. Спасти их просто невозможно, нужно просто смириться и заменить на что-то современное.
2. Диван
Раскладной диван советского образца.
Выпуск мягкой мебели 1960-80-х годов был стандартизирован, а потому все предметы были похожи друг на друга. Более того, большинство образцов дизайнеры СССР скопировали с западных, но с небольшими поправками. Поправки возникали примерно так: дизайнер готовил эскиз и отправлял его технологу-конструктору, который заменял дорогие детали на более дешевые аналоги, после чего эскиз отправлялся на производство, где мастер в процессе работы обнаруживал, что для реализации проекта нет шпоночного соединения и его заменяли на обычные гвозди. Таким образом, пройдя все этапы производства, от удачного эскиза не оставалось ничего.
Несмотря на посредственное, если не сказать плохое качество диванов, их покупали на века, любовно застилали покрывалами, до боли похожими на ковры, и всячески берегли от шкодных детей и домашних животных. Но даже несмотря на бережливость наших родителей и прародителей, диваны неумолимо выходили из строя. Спустя двадцать пять лет от дивана, которым хвастались и любовались, осталась только растрепанная обивка, торчащие пружины, облупившийся лак, подлокотники с разболтанными креплениями и шатающиеся ножки. Сидеть и тем более спать на таком диване - удовольствие сомнительное. Конечно, если вы являетесь обладателем дивана из шпонированного массива, есть смысл подумать о его реставрации. Идеи для этого можно почерпнуть на сайте Novate.ru. В случае же, если ваш экземпляр был выпущен в 1970-80 годах, ему пора на заслуженный покой.
3. Смесители
Советские смесители.
То, что советский смеситель дожил до наших дней- уже само по себе удивительно. Скорее всего, к этому моменту смеситель приобретет малопривлекательный вид, а краска на пластиковых краниках облупится. Однако, внешний вид - лишь косметическая проблема. Куда серьезней то, что латунные и резиновые части уже выработали свой ресурс, а значит использование такого крана сродни игре в русскую рулетку.
Если «радости» в виде потопа вам не по душе, как можно скорее замените всю старую сантехнику. И запомните, что смесители, унитазы и трубы вовсе не вечные. У них, как и у любой вещи есть свой срок службы по истечению которого их желательно заменить на новые.
4. Люстра
Хрустальные люстры и другие советские образцы.
Речь сейчас не идет о светильниках 1960-х годов из стекла и латуни, которые и сейчас имеют весьма стильный винтажный вид. А вот в 1970-80-х годах качество производимых светильников резко упало, собственно, тоже самое происходило со всей мебельной промышленностью тех лет.
Забавно, что в квартирах наших родственников чаще всего висят эти убогие пластиковые изделия, которые в последствии становились отличными пылесборниками.
5. Ковры
Ковры, ковры и еще раз ковры.
Как не испортишь кашу маслом, так и квартиру не испортишь, постелив лишний ковер. Не верите? Спросите у своей бабушки. В советские времена, ковер был своеобразным символом благополучия. Поэтому ковры любили, ценили, стелили их на пол и вешали на стены. Кроме красоты, плотные ковры обеспечивали тепло и улучшали звукоизоляцию.
Хранить все эти ковры сейчас, а тем более развешивать их на стенах - более чем неуместно. Эта вещь просто морально устарела. Сейчас ковры советского образца не являются признаком достатка, а, наоборот, указывают на нищету и устаревшие взгляды. Так что, пришло время освободить свои стены. Не нужно сразу выбрасывать, для начала просто снимите ковры и почувствуйте, как в помещении станет свежо и просторно.
6. Шифоньер
Старый советский шифоньер.
Огромный шифоньер, обязательно с лакированными дверцами - неизменная вещь в советской квартире. В те времена никого не заботило, что шкаф занимает добрую треть комнаты. Такие шкафы всегда выполнялись из материалов, стилизованных под темное дерево, из-за чего они казались еще больше и мрачнее.
В советские времена шифоньеры с лакированными фасадами и дверцами с замками были вполне в духе времени, да и альтернатив особо не было. А вот видеть такие в современных квартирах, где живут молодые семьи - просто смешно. Еще смешнее становится от доводов владельцев «сокровищ» про то, какое раньше было качество, не то, что сейчас!
7. Холодильник
Холодильник «ЗИЛ-Москва».
В Союзе выпускали много холодильников, но «ЗИЛ-Москва» был самым уродливым из всех. К малопривлекательному дизайну прибавлялся еще и шум, который возникал при открытии и закрытии двери. Происходило это благодаря «удобной» ручке. Ясно, что нашим родителям в те времена перебирать вещами не приходилось. Однако, наличие таковых сейчас настораживает. Стоит заметить, что они часто стоят выключенными в коридоре, выполняя функцию шкафчика.
8. Сервант
Старый советский сервант.
Сервант - это еще один громила, занимающий огромный кусок площади небольшой советской квартиры. В застекленной части серванта хранили бесчисленное количество сервизов, купленных для имиджа, а нижнюю использовали, как вместилище для других сокровищ, вроде полотенец, кастрюль, ложек, вилок и прочих «богатств», которых у советских граждан было с лихвой.
Серванты со всеми запасами перекочевали и в наше время. Чаще всего они перебывают под защитой старших родственников, которые ни в какую не соглашаются расставаться с этой драгоценностью, даже несмотря на то, что ножки шатаются, дверцы скрепят, а лаковое покрытие пестрит сколами и пузырями. Конечно, были в советских квартирах и добротные серванты из натурального дерева, чаще всего чешского, румынского и венгерского производства. Вот такие образцы еще можно адаптировать в современном интерьере. Хотите узнать как, читайте Novate.ru.
9. Сервиз
Сервиз с перламутровым покрытием.
Шкафы наших бабушек ломились от сервизов. Все, кто хоть немного застал времена СССР, знают, что покупали их вовсе не за тем, чтобы принимать за столом многочисленные делегации гостей. Делалось это исключительно для имиджа. Многие сервизы дошли до нас девственно чистыми, ведь их ни разу не ставили на стол.
Теперь эти сокровища «украшают» современные квартиры и многие продолжают беречь десяток сервизов в память об ушедших родственниках. Однако, не стоит хранить все. Тем более, что некоторые экземпляры - редкостный ширпотреб. Например, посуда с золотистыми полосками и перламутровым напылением. Не бойтесь проредить ряды старой посуды и избавиться от всего треснувшего, надколотого и просто некрасивого.
10. Банки
Стеклянные банки.
Люди, закаленные голодом, нуждой и дефицитами, никогда ничего не выкидывают. Поэтому в квартирах наших бабушек не найти свободного угла. Газеты, рваные полотенца, выцветшее постельное белье, посуда с дефектами, сломанная мебель и техника - все это годами любовно складывалось в укромных уголках квартир. Стеклянные банки - не исключение.
Но если хранение банок во времена Союза, где каждая хозяйка что-то да закатывала, было оправдано, то зачем их хранят люди, которые ничего не консервирует, остается загадкой. Оставьте себе 2-3 на всякий случай, а от остальных избавьтесь.
11. Табуретки
Табуретки из прошлого.
Тут даже и сказать нечего. Большинство табуреток, производимых в СССР были отвратительного качества, но никто их не выбрасывал. Большинство табуреток-выходцев Союза сегодня представляют собой печальное зрелище. Облупившаяся краска, потрескавшиеся углы и расшатанные ножки, чем не повод отправить их на помойку!?
12. Стенка
Стенка или секция.
Мебельная стенка или секция - это набор разнообразных шкафов одного цвета и высоты. В 1970-е, наличие стенки было вопросом престижа. Этот комплект, чаще всего темного цвета, с золотистой фурнитурой, размещали в зале, где он занимал больше трети пространства. В секциях хранили все подряд: книги, посуду, одежду, текстиль, игрушки и многое другое.
Несмотря на то, что прошло уже много лет и интерьерная мода сильно поменялась, в квартирах многих людей до сих пор стоят эти «призраки прошлого». Правда выглядят они уже не так гордо: облупившийся лак, многочисленные царапины, болтающаяся или отсутствующая фурнитура не прибавляет мебели красоты. Абсурдней всего эти гиганты выглядят в однокомнатных квартирах. Благодаря современной мебели единственную комнату можно было бы сделать намного красивее и комфортнее, но все ее пространство занимают уродливые старые шкафы, которым уже не место в нашем времени.
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