Хитрости, которые даже маленькие комнатушки превратят в просторные хоромы

Хочется, чтобы квартира была местом силы. Уютной, функциональной и стильной. Все это можно сделать, и не важно, сколько у вас квадратных метров. Мы отыскали хитрости, которые помогут сделать комнаты в доме визуально больше. Они реально работают!
Уложите ламинат паралелльно самой широкой стене
Такой трюк визуально может вытянуть стены.
Используйте черный цвет как акцентный
Черный дарит глубину. С помощью черных акцентов в отделке или декоре можно визуально увеличить пространство. А еще, согласно словам специалистов, благодаря такому трюку потолки будут казаться выше.
Расставьте источники света по периметру
Повторение — мать учения. Много источников света, расположенных по периметру, — всегда лучше, чем один центральный. Использовать можно разные варианты: настольные лампы, торшеры, встроенные в полоток светильники.
Грамотно используйте зеркала
Еще 10 лет назад мы смотрели программы про ремонт и уяснили, что зеркала помогают визуально увеличить пространство. Но оказалось, что все не так просто. Неправильная форма или размер могут сыграть с хозяином злую шутку. Людям кажется, что чем больше, тем лучше, но это заблуждение. Размер нужно выбирать пропорционально комнате.
Также специалисты не рекомендуют вешать овальные зеркала в спальне — они не гармонируют с продолговатым изголовьем кровати.
Купите диван на ножках
Зачастую диван — центральный элемент гостиной. Если вы хотите добавить в помещение больше воздуха, выбирайте модель на ножках. Тогда сквозь пространство между полом и обивкой будет проникать свет. А еще о диван не будет биться робот-пылесос.
Уложите плитку нейтрального цвета
Визуально увеличить размер ванной комнаты можно, если с помощью плитки «расширить» стены. Для этого продублируйте плитку со стен на экране в ванной — получится просто улет. В небольших помещениях следует использовать отделку нейтральных оттенков.
Расположите краны сбоку
Этот лайфхак можно применить на этапе строительства. Чтобы сэкономить пространство, кран можно расположить не по центру, а сбоку. Тогда не придется «ютиться» в маленькой раковине.
Повесьте полотенцесушитель над ванной
Чтобы не захламлять помещение, полотенцесушитель можно повесить прямо над ванной. Вообще, по возможности круто использовать подвесную мебель и технику — они визуально расширяют пространство.
Покупайте декор вытянутых форм
Форма имеет значение. Специалисты рекомендуют «вытягивать» пространство как с помощью высокой узкой мебели, так и декора. Картины, статуэтки все прочее должны быть вытянутыми и стремиться вверх.
Поставьте диван напротив окна
Этот лайфхак можно применить, даже если ремонт в доме уже закончен. Просто подвигайте мебель и расположите диван напротив окна. Так на него будет попадать больше солнечного света.
Но не вешайте зеркала над диванами и кроватями — от этого помещение может «сжаться». В целом, правило с мебелью работает так: чем больше между предметами воздуха, тем лучше.
Обыгрывайте прозрачную мебель
Чаще всего мы выбираем деревянную мебель. Однако прозрачные столы и стулья пропускают свет, а значит помещение кажется более светлым. Предметы могут быть как стеклянными, так и пластиковыми.
Шторы опускайте прямо в пол
Шторы могут как добавить комнате лоска, так и все испортить. Если помещение небольшое, лучше отказаться от плотных и темных материалов. Выбирайте более светлые ткани, однако следите, чтобы шторы были аж до пола. Короткие модели визуально «срежут» высоту.
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