Хитрости, которые даже маленькие комнатушки превратят в просторные хоромы

Хочется, чтобы квартира была местом силы. Уютной, функциональной и стильной. Все это можно сделать, и не важно, сколько у вас квадратных метров. Мы отыскали хитрости, которые помогут сделать комнаты в доме визуально больше. Они реально работают!



Уложите ламинат паралелльно самой широкой стене

Используйте черный цвет как акцентный

Расставьте источники света по периметру

Грамотно используйте зеркала

Купите диван на ножках

Уложите плитку нейтрального цвета

Расположите краны сбоку

Повесьте полотенцесушитель над ванной

Покупайте декор вытянутых форм

Поставьте диван напротив окна

Обыгрывайте прозрачную мебель

Шторы опускайте прямо в пол

Такой трюк визуально может вытянуть стены.По словам специалистов, ламинат, уложенный именно так, привлечет внимание к нужной стене. Если позволяет дизайн, можно использовать в отделке более светлые материалы, которые «расширяют» пространство.Черный дарит глубину. С помощью черных акцентов в отделке или декоре можно визуально увеличить пространство. А еще, согласно словам специалистов, благодаря такому трюку потолки будут казаться выше.Повторение — мать учения. Много источников света, расположенных по периметру, — всегда лучше, чем один центральный. Использовать можно разные варианты: настольные лампы, торшеры, встроенные в полоток светильники.Еще 10 лет назад мы смотрели программы про ремонт и уяснили, что зеркала помогают визуально увеличить пространство. Но оказалось, что все не так просто. Неправильная форма или размер могут сыграть с хозяином злую шутку. Людям кажется, что чем больше, тем лучше, но это заблуждение. Размер нужно выбирать пропорционально комнате.Также специалисты не рекомендуют вешать овальные зеркала в спальне — они не гармонируют с продолговатым изголовьем кровати.Зачастую диван — центральный элемент гостиной. Если вы хотите добавить в помещение больше воздуха, выбирайте модель на ножках. Тогда сквозь пространство между полом и обивкой будет проникать свет. А еще о диван не будет биться робот-пылесос.Визуально увеличить размер ванной комнаты можно, если с помощью плитки «расширить» стены. Для этого продублируйте плитку со стен на экране в ванной — получится просто улет. В небольших помещениях следует использовать отделку нейтральных оттенков.Этот лайфхак можно применить на этапе строительства. Чтобы сэкономить пространство, кран можно расположить не по центру, а сбоку. Тогда не придется «ютиться» в маленькой раковине.Чтобы не захламлять помещение, полотенцесушитель можно повесить прямо над ванной. Вообще, по возможности круто использовать подвесную мебель и технику — они визуально расширяют пространство.Форма имеет значение. Специалисты рекомендуют «вытягивать» пространство как с помощью высокой узкой мебели, так и декора. Картины, статуэтки все прочее должны быть вытянутыми и стремиться вверх.Этот лайфхак можно применить, даже если ремонт в доме уже закончен. Просто подвигайте мебель и расположите диван напротив окна. Так на него будет попадать больше солнечного света.Но не вешайте зеркала над диванами и кроватями — от этого помещение может «сжаться». В целом, правило с мебелью работает так: чем больше между предметами воздуха, тем лучше.Чаще всего мы выбираем деревянную мебель. Однако прозрачные столы и стулья пропускают свет, а значит помещение кажется более светлым. Предметы могут быть как стеклянными, так и пластиковыми.Шторы могут как добавить комнате лоска, так и все испортить. Если помещение небольшое, лучше отказаться от плотных и темных материалов. Выбирайте более светлые ткани, однако следите, чтобы шторы были аж до пола. Короткие модели визуально «срежут» высоту.