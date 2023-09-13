1. Историческая необходимость строительства неприступной цитадели

Вардзиа: пещерный монастырь-крепость на охране рубежей древней Грузии. | Фото: kartvelitours.com.

Город-крепость, высеченный в скалах на уровне 1,3 тыс. метров над уровнем моря, возвышается над долиной реки Куры (Вардзиа, Грузия). | Фото: travel-mania.org.







2. Особая роль Вардзии в истории Грузинского царства

Неприступные стены прячут восьмиэтажный город, уходящий на 50 метров в глубину туфовой скалы (Вардзиа, Грузия). | Фото: kartvelitours.com.

За несколько десятилетий в скале построили целый город с пограничным гарнизоном, царской резиденцией и монастырем (Вардзиа, Грузия).

В глубине скалы находится Храм Успения Пресвятой Богородицы, который был освящен в 1185 году (Вардзиа, Грузия).

Лабиринты лестниц, переходов, тайных ходов и галерей пронизывают пещерный город Вардзиа (Грузия).

3. Трагические события, повлекшие за собой разрушения и захват крепости-монастыря

Мощное землетрясение привело к обрушению 15-метровой глыбы, закрывающей большую часть фасада пещер (Вардзиа, Грузия).

После масштабных восстановительных работ крепость превратили в монастырь и пристроили колокольню, выходящую за пределы скалы (Вардзиа, Грузия).

Толстый слой копоти в главном зале Храма Пресвятой Богородицы помог сохранить первоначальный вид фресок (Вардзиа, Грузия).

Сохранилась и фреска, изображающая царицу Тамару, которая поспособствовала строительству пещерного города, где пришлось скрываться ей самой (Вардзиа, Грузия). | Фото: fi.stt-kharisma.org.

4. Дальнейшая судьба Вардзии

В последние годы пещерный монастырь-крепость стал популярной туристической достопримечательностью Джавахетии (Вардзиа, Грузия). | Фото: musthaveforyou.mediasole.ru.

В 2004-2005 гг. была проведена консервация большей части скальных объектов и масштабная реконструкция монастырских помещений (Вардзиа, Грузия). | Фото: ankaratrekkingrotalari.com.

Вардзи, как и прежде, остается действующим мужским монастырем, что не мешает ей быть точкой притяжения не только для паломников, но и для туристов (Джавахетия, Грузия).