Малоизвестные факты про акул, которые вы могли не знать

Хоть они и считаются самыми крупными морскими хищниками, опасными для человека, насколько много мы, на самом деле, знаем об акулах? Знаете ли вы, что у человека больше шансов стать жертвой нападения другого человека (бывшие бойфренды и подруги не в счёт), чем акулы? Или что, начиная с XVI века, зафиксировано гораздо меньше неспровоцированных укусов акул, чем количество смс-ок, которые вы отправляете каждый месяц? А знаете ли вы, что акулы бывают не только серыми, но и всех цветов радуги — например, розовыми и жёлтыми?



Акулы — это восхитительные существа, играющие ключевую роль в поддержании баланса экосистемы. Без этих искусных хищников (хорошо, пусть не все из них искусные — некоторые кажутся такими же потерянными, как мы по понедельникам утром) океаническая экосистема была бы настолько нарушена, что человеку, возможно, пришлось бы попрощаться с рыбой и ракообразными.



В нашем сегодняшнем списке приведены некоторые малоизвестные факты про акул, а именно: почему детёныши акул едят своих братьев и сестёр в утробе матери, какой у акул самый большой орган и многие другие.



Поскольку большая белая акула и так уже очень популяризирована, мы сосредоточимся в основном на фактах про другие виды акул, обитающих в наших океанах.



Итак, перед вами — 25 фактов про акул, которые вы до сих пор не знали!



25. Самые противные на вкус на планете

24. Акулы помогают человеку бороться с инфекцией

23. Самое странное, что едят акулы

22. Почему акулы больше нападают на людей вблизи Калифорнии

21. Количество укусов акул, зарегистрированных за последние 400 лет

20. Акула может съесть подводную камеру

19. В крови акулы содержатся антикоагулянты

18. Лучшее место, чтобы выжить при нападении акулы

17. Маленькие поедатели акульих глаз

16. Детёныши акул едят своих братьев и сестёр

15. Большим белым акулам не нравится на вкус человеческое мясо

14. Глаза с самонагревом

13. Акула, которая плавает во время сна

12. Странная романтика синих акул

11. Красочные акулы

10. Лающая акула

9. Самая маленькая акула

8. Челюсть размером почти с трёх человек

7. Акулы имеют прекрасное периферическое зрение

6. Акула, играющая в футбол

5. Акула-покровительница путешественников

4. Самый большой орган у акул

3. Акульи зубы

2. Недоакула

1. Акула vs. человек