Очаровательный домик в саду для покоя и релакса

Teahouse - домик для релакса и чаепития.

Супружеская пара построила для себя домик в саду.

Домик для отдыха в деревенском стиле.

Teahouse. Камин из камня и кирпича.

Интерьер выполнен из вторичных материалов.

Домик, скрытый на зеленом холме .





Teahouse - домик для релакса и чаепития.

В сельской местности посреди зеленых холмов в Словении расположился крошечный домик. Он практически полностью скрыт от любопытных глаз прохожих. Само жилище напоминает домик из сказки и прекрасно вписывается в окружающий его сад



В сельской местности посреди зеленых холмов в Словении расположился крошечный домик. Он практически полностью скрыт от любопытных глаз прохожих. Само жилище напоминает домик из сказки и прекрасно вписывается в окружающий его сад .

Супружеская пара построила для себя домик в саду.

Домик для отдыха в деревенском стиле.

Teahouse. Камин из камня и кирпича.

Интерьер выполнен из вторичных материалов.

Домик, скрытый на зеленом холме .