Очаровательный домик в саду для покоя и релакса

Teahouse - домик для релакса и чаепития.
В сельской местности посреди зеленых холмов в Словении расположился крошечный домик. Он практически полностью скрыт от любопытных глаз прохожих. Само жилище напоминает домик из сказки и прекрасно вписывается в окружающий его сад.
Супружеская пара построила для себя домик в саду.
Супружеская пара Danica и Jože Kolarič построили для себя небольшой домик под названием Teahouse. Он предназначен для релакса и чаепития.
Чтобы реализовать строительство этого жилища, необходимо было частично раскопать холм. Стены и потолок сделаны из бетона и выполняют функции дополнительной подпорки всей конструкции. После того, как бетонная основа была установлена, сверху сделали насыпь. Таким образом, дом выглядит так, будто он полностью скрыт в земле. Крыша покрыта дерном.
Домик для отдыха в деревенском стиле.
Teahouse. Камин из камня и кирпича.
Внутри интерьер выполнен в типично деревенском стиле. Для оформления стен были использованы вторичные материалы. Полуразрушенные близлежащие дома стали источником древесины, используемой для оформления стен и полов. Камин из камня и кирпича придает дополнительное очарование интерьеру.
Интерьер выполнен из вторичных материалов.
Домик, скрытый на зеленом холме.
источник
Teahouse - домик для релакса и чаепития.
В сельской местности посреди зеленых холмов в Словении расположился крошечный домик. Он практически полностью скрыт от любопытных глаз прохожих. Само жилище напоминает домик из сказки и прекрасно вписывается в окружающий его сад.
Супружеская пара построила для себя домик в саду.
Супружеская пара Danica и Jože Kolarič построили для себя небольшой домик под названием Teahouse. Он предназначен для релакса и чаепития.
Чтобы реализовать строительство этого жилища, необходимо было частично раскопать холм. Стены и потолок сделаны из бетона и выполняют функции дополнительной подпорки всей конструкции. После того, как бетонная основа была установлена, сверху сделали насыпь. Таким образом, дом выглядит так, будто он полностью скрыт в земле. Крыша покрыта дерном.
Домик для отдыха в деревенском стиле.
Teahouse. Камин из камня и кирпича.
Внутри интерьер выполнен в типично деревенском стиле. Для оформления стен были использованы вторичные материалы. Полуразрушенные близлежащие дома стали источником древесины, используемой для оформления стен и полов. Камин из камня и кирпича придает дополнительное очарование интерьеру.
Интерьер выполнен из вторичных материалов.
Домик, скрытый на зеленом холме.
источник
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