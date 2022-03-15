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Очаровательный домик в саду для покоя и релакса


Teahouse - домик для релакса и чаепития.

Teahouse - домик для релакса и чаепития.

В сельской местности посреди зеленых холмов в Словении расположился крошечный домик. Он практически полностью скрыт от любопытных глаз прохожих. Само жилище напоминает домик из сказки и прекрасно вписывается в окружающий его сад.

Супружеская пара построила для себя домик в саду.

Супружеская пара построила для себя домик в саду.

Супружеская пара Danica и Jože Kolarič построили для себя небольшой домик под названием Teahouse. Он предназначен для релакса и чаепития.

Чтобы реализовать строительство этого жилища, необходимо было частично раскопать холм. Стены и потолок сделаны из бетона и выполняют функции дополнительной подпорки всей конструкции. После того, как бетонная основа была установлена, сверху сделали насыпь. Таким образом, дом выглядит так, будто он полностью скрыт в земле. Крыша покрыта дерном.
Домик для отдыха в деревенском стиле.

Домик для отдыха в деревенском стиле.

 
Teahouse. Камин из камня и кирпича.

Teahouse. Камин из камня и кирпича.

Внутри интерьер выполнен в типично деревенском стиле. Для оформления стен были использованы вторичные материалы. Полуразрушенные близлежащие дома стали источником древесины, используемой для оформления стен и полов. Камин из камня и кирпича придает дополнительное очарование интерьеру.
Интерьер выполнен из вторичных материалов.

Интерьер выполнен из вторичных материалов.

 
Домик, скрытый на зеленом холме.

Домик, скрытый на зеленом холме.

 

источник


Teahouse - домик для релакса и чаепития.

Teahouse - домик для релакса и чаепития.

В сельской местности посреди зеленых холмов в Словении расположился крошечный домик. Он практически полностью скрыт от любопытных глаз прохожих. Само жилище напоминает домик из сказки и прекрасно вписывается в окружающий его сад.



Супружеская пара построила для себя домик в саду.

Супружеская пара построила для себя домик в саду.

Супружеская пара Danica и Jože Kolarič построили для себя небольшой домик под названием Teahouse. Он предназначен для релакса и чаепития.

Чтобы реализовать строительство этого жилища, необходимо было частично раскопать холм. Стены и потолок сделаны из бетона и выполняют функции дополнительной подпорки всей конструкции. После того, как бетонная основа была установлена, сверху сделали насыпь. Таким образом, дом выглядит так, будто он полностью скрыт в земле. Крыша покрыта дерном.
Домик для отдыха в деревенском стиле.

Домик для отдыха в деревенском стиле.

 
Teahouse. Камин из камня и кирпича.

Teahouse. Камин из камня и кирпича.

Внутри интерьер выполнен в типично деревенском стиле. Для оформления стен были использованы вторичные материалы. Полуразрушенные близлежащие дома стали источником древесины, используемой для оформления стен и полов. Камин из камня и кирпича придает дополнительное очарование интерьеру.
Интерьер выполнен из вторичных материалов.

Интерьер выполнен из вторичных материалов.

 
Домик, скрытый на зеленом холме.

Домик, скрытый на зеленом холме.

 

источник

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Очаровательный домик в саду для покоя и релакса

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Очаровательный домик в саду для покоя и релаксаПодписаться на мой Instagram
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