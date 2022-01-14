Блины, которые нужно жарить только с одной стороны: Восточный завтрак, который ещё никого не оставил

Блины, которые нужно жарить только с одной стороны.

Губчатый блин – вкусная экзотика.

Блины с восточным колоритом.

Смешали сухие ингредиенты, добавили яйцо, воду и масло.

Взболтали миксером, чтобы тесто стало жидким.

Готовим соус.

Жарить губчатые блины нужно только с одной стороны.

С соусом ещё вкуснее.

Приятного аппетита.