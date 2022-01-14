Блины, которые нужно жарить только с одной стороны: Восточный завтрак, который ещё никого не оставил

Блины, которые нужно жарить только с одной стороны.
Спокойное солнечное утро, вся семья за столом с упоением поедает горячие блинчики с пылу-жару – полная идиллия и мечта любой хозяйки. Но даже с идеальным можно запросто переборщить. Если домашние уже не столь активно радуются «обычным» блинам, то либо отварите, наконец-то, сосиски, либо попробуйте вот эту неожиданную вариацию на извечную блинную тему. Такого они ещё точно не ели.
Губчатый блин – вкусная экзотика.
Не любить блинчики – это всё равно, что кричать на котёнка: как-то жестоко и противоестественно. Тем более, что разнообразие этого простого, казалось бы, блюда поражает воображение. География блинов весьма обширна: от элегантных французских crepes c ягодами и мороженым до марокканских «губчатых». О последних и поговорим сегодня.
Блины с восточным колоритом.
Губчатые блины – популярное лакомство на Ближнем Востоке. Туристов же они привлекают не только оригинальным внешним видом «в дырочку», но и тем фактом, что обжаривать такие блины нужно только с одной стороны. Что существенно облегчает процесс приготовление и снижает риск сжечь завтрак. Ну и как тут не увезти рецептик в качестве сувенира?
Для приготовления губчатых блинов понадобятся:
1. 1 cтоловая ложка манки;
2. 1 столовая ложка муки;
3. 2 столовых ложки теплой воды (400-450 мл);
4. 1 яйцо;
5. 1 чайная ложка растительного масла;
6. 1 чайная ложка сахара;
7. 1 чайная ложка дрожжей;
8. Половина чайной ложки соды или разрыхлителя;
9. Щепотка соли;
10. По желанию – 70 г сливочного масла и 6 столовых ложек мёда для соуса
Смешали сухие ингредиенты, добавили яйцо, воду и масло.
Процесс приготовления теста не так уж сильно отличается от классических блинов. В глубокой ёмкости смешайте все сухие ингредиенты (не забываем о дрожжах!), вбейте яйцо. Затем, помешивая, влейте тёплую воду и добавьте масло. Тщательно перемешайте ещё раз.
Взболтали миксером, чтобы тесто стало жидким.
Полученную смесь взбейте миксером, чтобы тесто получилось менее густым. 1-2 минут будет достаточно. После накройте его крышкой и оставьте минут на 40, чтобы «поднялось».
Готовим соус.
Пока тесто преспокойно «растёт» себе под крышкой, можно сделать соус. Для него понадобятся всего лишь 2 ингредиента: мёд и масло. Растопите их вместе в кастрюле, пока масло полностью не растает, помешайте и снимите с огня. До кипения доводить не нужно.
Жарить губчатые блины нужно только с одной стороны.
Когда объём теста увеличится в два раза, выливайте его порционно на разогретую сковороду без масла. Жарьте только с одной стороны. Как понять, что блин готов? Оцените верхушку: она должна стать сухой и не липкой.
С соусом ещё вкуснее.
Готовые блинчики полейте медовым соусом и подавайте к столу. Нежный вкус и восточный колорит, напоминающий о путешествиях – что ещё нужно для отменного завтрака?
Приятного аппетита.
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