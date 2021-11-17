Хорошее кино: 10 фильмов разных лет о путешествиях во времени

Фильмы о путешествиях во времени
Возможность заглянуть в прошлое, а тем более в будущее, не даёт покоя человеку вот уже не одну сотню лет. На эту тему создаются проекты, выдвигаются научные гипотезы, предлагаются инновационные разработки. Но единственно, что пока действительно удалось – это снимать увлекательные фильмы о путешествиях во времени, которые с удовольствием смотрят и дети и взрослые.
1. Эффект бабочки (2004)
Кадр из фильма «Эффект бабочки»
«Ничего не будет лучше? Ничто и никогда не становится лучше»
Студент колледжа (в этой роли играет Эштон Катчер) обнаруживает способ путешествовать во времени в свое неспокойное детство. Его цель - изменить свою жизнь, изменив определенные ключевые события в детстве. Он считает, что даже небольшое изменение в детстве может значительно изменит его жизнь в будущем. Он не доволен результатами своего первого эксперимента, поэтому предпринимает еще одно возвращение в прошлое, чтобы изменить еще одно плохое событие, надеясь на лучший исход. К сожалению, это повторяется раз за разом, только делая альтернативное будущее все хуже.
2. Машина времени (1960)
Кадр из фильма «Машина времени (1960)»
«Если эта машина может делать то, о чем ты говоришь, уничтожь ее, Джордж! Уничтожь ее, пока она не уничтожила тебя!»
В фильме, снятом по книге Уэллса, ученый и изобретатель строит машину времени и использует ее, чтобы исследовать далекое будущее, где есть две расы, добрая и кроткая, а также людоеды, живущие под землей. Его машина времени была украдена подземными жителями, и ученый должен пойти на риск быть пойманным (и съеденным), чтобы вернуться в свое время.
3. Бандиты времени (1981)
Кадр из фильма «Бандиты времени (1981)»
«Если бы я создавал мир, то не бы стал возиться с бабочками и нарциссами. Я бы начал с лазеров»
В шкафу мальчика обнаружился временной провал. Через эту дыру прорываются несколько карликов, убегающих от своего хозяина, некого Высшего существа. Они берут с собой Кевина в и отправляются в приключения во времени: от Наполеоновской эпохи до Средневековья до начала 1900-х годов, ко времени Легенд и Крепости Абсолютной Тьмы, где они противостоят Злу.
4. Пришелец из будущего (2002)
Кадр из фильма «Пришелец из будущего (2002)».
«Участь мира - это вопрос времени»
После того, как инопланетное вторжение угрожает уничтожить человечество, молодая японская девушка по имени Милли возвращается во времени с 2084 года в октябрь 2002 года и заручается поддержкой уличного наемника из Токио, чтобы обнаружить и предотвратить начало войны. Однако возникают проблемы, когда два главных героя сталкиваются с японским боссом мафии, который непосредственно связан с началом войны, поскольку он захватил первый инопланетный космический корабль и взял его пилота в плен. Оба героя изо всех сил пытаются найти способ остановить надвигающееся уничтожение, ведь инопланетный флот вторжения уже летит к Земле.
5. Звездный путь: первый контакт (1996)
Кадр из фильма «Звездный путь: первый контакт.»
«Смелые слова. Я слышал их раньше, от тысяч различных видов в тысячах миров, задолго до того, как вы были созданы. Но теперь они все только Борг.»
На дворе XXIV век, и некие существа, частично гуманоиды, частично машины, сталкиваются с Федерацией в колоссальной битве. Эти существа, называемые Боргом, проигрывают и отчаянно пытаются вернуться в 4 апреля 2063 года, чтобы предотвратить первый контакт Земли с чужеродным видом (вулканцами). Капитан Пикард и команда Enterprise-E (NCC 1701-E) возвращаются во времени, чтобы убедиться, что Зефрам Кохрейн совершит свой перелет. Однако предприятие сталкивается с неожиданными проблемами, когда борги попытались захватить Enterprise.
6. Невероятные приключения Билла и Теда (1989)
Кадр из фильма «Невероятные приключения Билла и Теда (1989)»
«Как вы можете видеть, Чингиз очень любит бисквиты с кремом»
Тед «Теодор» Логан и Билл С. Престон не смогут закончить учебу, если они не сдадут доклад по истории. Некий парень по имени Руфус является из будущего в машине времени, замаскированной под телефонную будку, чтобы помочь им, поскольку их жизнь, по-видимому, важна для будущего человечества. Они вместе путешествуют во времени, проводя интересные исследования для своего доклада по истории.
7. 12 Обезьян (1995)
Кадр из фильма «12 Обезьян (1995).»
«Посмотри на них. Они просто просят об этом. Возможно, человеческая раса заслуживает того, чтобы ее уничтожили»
Неизвестный смертельный вирус уничтожил пять миллиардов человек в 1996 году. Только 1% населения, которые выжили к 2035 году, вынуждены жить под землей. Заключенный (Джеймс Коул) вынужденно согласился отправиться в 1996 год для сбора информации о происхождении эпидемии (которая, по его словам, была распространена таинственной «Армией двенадцати обезьян») и обнаружить вирус до того, как он мутирует (чтобы ученые могли его изучить). К сожалению, Коула ошибочно отправили в 1990 год, на шесть лет раньше, чем было нужно. Там его арестовали и заперли в клинике для душевнобольных, где Коул встретил психиатра Кэтрин Рейли Джеффри Гойнса, сумасшедшего сына известного ученого и эксперта по вирусу.
8. Звездный путь IV — путешествие домой (1986)
Кадр из фильма «Звездный путь IV — путешествие домой (1986)»
«Ну же, Спок, это я, Маккой. Ты действительно добрался туда, где раньше никого не было. Разве ты не можешь мне сказать, как это было?»
Это самое известное приключение «Звездного пути» всех времен. В XXIII веке таинственная инопланетная сила угрожает Земле, испаряя ее океаны и разрушая атмосферу. В своей безумной попытке спасти человечество, Кирк и его команда отправляются обратно в 1986 год в Сан-Франциско, где находят мир панков, пиццы и автобусов, которые кажутся им ничуть не менее чуждыми, чем все, что они когда-либо встречали в далеких галактиках.
9. Терминатор 2: Судный день (1991)
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
«Можешь ли ты научиться тому, на что не был запрограммирован, чтобы быть... ну больше похожим на человека»
Прошло десять лет с тех пор, как Терминатор не смог убить Сару Коннор и ее еще не родившегося сына, Джона. Скайнет отправила в прошлое еще одного Терминатора, более продвинутого, чем предыдущего. Его целью является 10-летний Джон Коннор. Джон из будущего отправляет обратно копию Терминатора, который пытался убить его в 1995 году. Терминатор против Терминатора.
10. Назад в будущее (1985)
Кадр из фильма «Назад в будущее (1985)
«Погоди, Док. Ты хочешь сказать, что построил машину времени ... из DeLorean?»
В 1985 году Марти Макфли был обычным подростком, за исключением одной проблемы. Он попал в 1955 год, где и застрял. После того, как его хорошего друга Дока Эммета Брауна застрелили, Марти случайно отправился на DeLorean на тридцать лет в прошлое. Теперь он должен найти Дока и убедить его, что он из будущего, чтобы Док отправил его обратно в будущее... но это наименьшая из проблем Марти. После того, как он случайно помешал встречи между его будущей матерью и отцом, Марти должен снова свести их вместе, иначе его существование находится под угрозой.
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