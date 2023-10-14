Каким был заграничный туризм в СССР, и почему претендентов на выезд изучали как под микроскопом

В годы Советского Союза зарубежные поездки были доступны не всегда и далеко не всем. Но даже когда процесс выезда упростили, туристическое путешествие за границу было одновременно и даром, и проклятием: с одной стороны, каждый человек хочет побывать в других странах, а с другой всякий желающий поехать за границу из СССР, сталкивался со множеством бюрократических процедур, теряя при этом кучу времени и нервов. Однако даже узнавать об этом процессе современному человек - невероятное путешествие в недавнюю историю.
История заграничного туризма СССР весьма любопытна. /Фото: 100-faktov.ru
Вплоть до 1955 года выездной зарубежный туризм в Советском Союзе как таковой попросту отсутствовал. Хотя и существовало акционерное общество «Интурист» ещё с 1929 года, однако обслуживало только иностранцев, которые приезжали в СССР, а вот граждане страны Советов ездили отдыхать внутри государства. Иностранцев, желавших посетить Союз, к слову, было не так уж и мало – известно, что в пиковый 1936 год туда приехали 13,5 тыс. зарубежных туристов, и это при том, что в те времена по всему миру поездки за границу были привилегией исключительно богатых людей, а массовый туризм - явление гораздо моложе.
Долгое время туризм в СССР был сплошь внутренний. /Фото: fototelegraf.ru
Первые попытки найти возможности для организации коллективных поездок советских граждан за границу случились ещё в конце 1953 года, однако следующие два года ушли на переписку между ведомствами и ЦК КПСС, и только осенью 1955 года первая группа из 38 человек поехала в Швецию. Позднее стали организовываться туры в самые разные страны. Однако наибольшей популярностью пользовались туристические круизы. Например, очень знаменитым был маршрут Одесса – Турция – Греция – Италия – Марокко – Сенегал – Либерия – Нигерия – Гана – Сьерра Леоне – Одесса. Другие круизные теплоходы возили отдыхающих в Индию, Японию и даже на Кубу. Позволить, правда, такую путёвку мог не всякий, однако спрос на них был всегда.
Круизы оставляли массу впечатлений и позволяли посетить немало стран за раз. /Фото: iq.hse.ru
Однако с получением разрешения на выезд было не всё так просто. Так, контроль отбора кандидатов осуществлялся партийными органами на уровне парткомов предприятий, райкомов, горкомов и обкомов КПСС. Кроме того, в 1955 году были утверждены инструкции, регламентирующие поведение граждан СССР за границей, причём инструкции для выезжающих в социалистические и капиталистические страны составлялись по-разному и утверждались отдельными постановлениями. К тому же, будущие туристы проходили специальный инструктаж по тому, как отвечать на каверзные вопросы иностранцев о жизни в СССР. Непростая доля путешественников облегчилась только в 1977 году с изданием брошюры «СССР. 100 вопросов и ответов».
Желание узнать мир было сильнее всех препятствий. /Фото: sites.google.com
Но прежде чем, выслушать все инструктажи, нужно было ещё пройти массу проверок, чтобы вообще получить разрешение. Тем более, что из проходили вне зависимости от того, куда именно ехал советский человек - в социалистические страны или капиталистические. В частности, кандидатам необходимо было заполнить длинную специальную анкета с самыми разными вопросами: выяснялось даже проживал ли человек на оккупированной территории в годы Великой Отечественной Войны. Кроме того, требовалась характеристика в профсоюзной организации, пройденная проверка в Комитете государственной безопасности, а также собеседование в партийных органах. И только если все дадут добро, человек получал разрешение на выезд.
Интересный факт: Заграничный паспорт советскому человеку выдавался исключительно в обмен на общегражданский. Получается, что на руках был только один документ, тем более что за границу запрещали брать любые документы, кроме этого самого загранпаспорта. Скорее всего, таким образом пытались избежать побега гражданина за рубеж.
Чтобы попасть заграницу, нужно было потратить кучу времени и нервов. /Фото: internat.msu.ru
Самое поразительное, что даже прохождение всех кругов партийно-бюрократического ада и оплата поездки не гарантировала отправление в путешествие. Оказывается, работа профсоюзных органов никогда не отличалась чёткостью и оперативностью. Группы, которые так и не выехали за границу по вине советских государственных структур, каждый год исчислялись десятками, а всё потому, что нередко попросту не успевали оформить все необходимые документы.
К тому же, банально не хватало сотрудников, причём не только тех, которые работали в учреждениях: так, знаменитая легенда о якобы прикреплённых к каждой группе советских туристов за рубежом сотрудников КГБ также является преувеличением. В реальности они, конечно, присутствовали, но однако далеко не в каждой группе - кадров просто не хватало на такое количество путешествующих.
Советские туристы в Стамбуле. /Фото: perito.media
Одной из самых больших проблем в зарубежных поездках была валюта, которую меняли уж слишком мало. Особенно в этом отношении не везло туристам, которые путешествовали по так называемому «безвалютному обмену»: по информации редакции Novate.ru, они обеспечивались со стороны государства бесплатным жильём, проживанием и обслуживанием, а потому им меняли просто копеечные суммы, которых хватало едва ли на пару пачек сигарет.
А были ещё и ограничения по вывозу товаров, которые потенциально можно было продать иностранцам за эту самую валюту: например, разрешали взять только 400 граммов икры, один литр водки и один блок сигарет. Радиоприёмники и фотоаппараты и вовсе декларировались, чтобы их обязательно ввозили обратно. Женщины же могли надеть на себя не более трёх колец, в том числе обручальное. Однако никакие затруднения не мешали желанию советских граждан увидеть мир, поэтому туризм за границу в СССР всё равно процветал.
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