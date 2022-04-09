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Применение корок от мандаринов и апельсинов в быту

Корки от цитрусовых — кладезь пользы не только для здоровья, но и для бытовых нужд! Просто высушите корки на батарее или же при комнатной температуре.

Применение корок от мандаринов и апельсинов в быту

Корки мандарина пересыпьте кофейными зёрнами, переложите в полотняный мешочек, завяжите. Положите мешочек в шкаф и в те места, где хотите, чтобы поддерживался приятный цитрусовый аромат. У вас получился натуральный ароматизатор и освежитель воздуха, а ещё — естественная защита вещей от моли.

Применение корок от мандаринов и апельсинов в быту

Также хорошо промытые, заранее вымоченные в содовом растворе и высушенные корки можно перемолоть на кофемолке и добавлять в чай или выпечку. Выпечка станет особенно ароматная и праздничная!

Применение корок от мандаринов и апельсинов в быту
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Коркиприменение
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