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Секреты производителя: зачем эта ромбовидная нашивка на рюкзаке?


У этой маленькой детали большой «функционал»

У этой маленькой детали большой «функционал»

 

Всё в мире не просто так. Особенно, в мире дизайна. И даже те мелкие, незначительные (на обывательский взгляд) детали, которые мы часто не замечаем, имеют значение. При том, функциональное. К примеру, многие из офисных сотрудников, студентов и школьников нынче носят рюкзаки с вот такой ромбовидной нашивкой. Модная фишка? А вот и не только. Оказывается, эта маленькая деталь может здорово вас выручить. Главное, знать секрет, как её использовать.

И что бы это значило?

И что бы это значило?

 

Нынче эти миловидные ромбы с двумя прорезями украшают, наверное, каждый второй городской рюкзак. Что это? Модное лого, знак причастности к культу Великого Рюкзака или секретное отверстие, чтобы прохожие оставляли вам сладкие любовные послания? Эта загадка имеет весьма прагматичный ответ. Но для начала, познакомьтесь: у нашивки есть имя – «свиной пятачок» (англ. «pig snout»). Мило, правда?
Секреты производителя: зачем эта ромбовидная нашивка на рюкзаке?

«Пятачки» повсюду

 

Но милости в сторону. Приглядитесь к нашивке внимательнее. Видите эти две прорези посередине? Через них можно с лёгкостью продеть провод, верёвку или шнурок. Так что изначальная функция «пятачка» - облегчить жизнь путешественникам и велосипедистам, подвесив фонарик, фляжку или другой необходимый предмет со шнурком снаружи рюкзака.
Чтобы дотянуться проще было. А современная молодежь нередко протягивает сквозь «пятак» наушники. А то и вовсе кроссовки вешает.
На «пятачок» можно даже кроссовки повесить

На «пятачок» можно даже кроссовки повесить.

 

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Секреты производителя: зачем эта ромбовидная нашивка на рюкзаке?

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Секреты производителя: зачем эта ромбовидная нашивка на рюкзаке?Подписаться на мой Instagram
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