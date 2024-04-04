Как избавиться от царапин на пластиковой поверхности

Имея ряд преимуществ (благодаря своей гибкости, долговечности и относительно доступной цене), пластик является одним из самых универсальных и популярных материалов в современном мире. Ему можно придавать всевозможные формы и размеры, используя как в бытовой, так и в промышленной сфере.







Но несмотря на все плюсы, у таких изделий есть и минусы, а именно – царапины, портящие эстетический вид, из-за чего тем или иным предметом не хочется пользоваться. Рассказываем, как избавиться от царапин, мелких сколов и других дефектов при помощи различных (в том числе и подручных) средств в домашних условиях.



1. Полировка

2. Средства на основе воска

3. Паста ГОИ

4. Использование термофена

5. Карандаши-маркеры специального назначения

6. Паста для зубов

8. Подсолнечное масло

9. Наждачная бумага

Полировка поможет избавиться от царапин на пластике.Чтобы удалить царапины с пластика, можно попробовать использовать полироль в виде пасты или крема, разработанные специально для устранения мелких царапин и дефектов на как матовых, так и глянцевых пластиковых поверхностях. Для этого нанесите немного средства на поцарапанный участок и аккуратно втирайте его до тех пор, пока царапина не заполнится, став незаметной. Полироль также способен восстановить блеск поверхности и придать ей почти первозданный вид.Мягкий воск, а также средства на его основе помогут скрыть царапины.Другим способом вернуть изделию из пластика его первоначальный вид помогут средства на основе мягкого воска. Мягкий воск — это продукт, разработанный специально для пластиковых поверхностей, и обычно продаётся в виде восковой полироли, пасты или крема. Обычно его наносят и втирают в область царапин круговыми движениями, обрабатывая и заполняя царапину до тех пор, пока она не перестанет быть видимой. Также он действует как защитное покрытие, которое, как предполагается, помогает предотвратить дальнейшее появление царапин. После нанесения и выдержки воска в течение некоторого времени, протрите обработанную поверхность мягкой тканью.Используйте пасту ГОИ, чтобы избавиться от царапин.Паста ГОИ — это полирующее средство, специально разработанное для заполнения царапин на пластмассовых изделиях. Оно состоит из абразивной пасты с мелкими частицами алюминия и растворителя, который помогает очистить и отполировать поверхность после заполнения царапины. Данное средство обычно наносят (тонкими слоями) на поцарапанный участок пластикового изделия, аккуратно втирая его круговыми движениями, сохраняя область влажной. После оставляют на полчаса, а затем аккуратно убирают остатки мягкой губкой или тканью.Термофент также станет отличным помощник в решении проблем с царапинами.На первый взгляд сей метод может показать нелогичным, но использование термофена для удаления царапин с пластика на самом деле весьма эффективный способ. Всё что вам нужно, так это установить термофен на низкую мощность, регулируя расстояние от поверхности. После проведите тёплым потоком воздуха по царапине, двигаясь круговыми движениями или вверх-вниз, пока область не нагреется. Затем дайте прибору отдохнуть около десяти секунд, прежде чем вновь приступить к «процедуре». Повторяйте этот процесс до тех пор, пока царапина полностью не исчезнет. Но, прежде чем приступать к удалению оцарапанных участков, поверхность необходимо как следует очистить от пыли и прочих загрязнений.Маркеры для заполнения царапин — отличное решение.Для удаления царапин также можно использовать карандаш-маркер. Он работает по аналогичному принципу, что и паста, но доступен в разнообразных цветах. Такой вариант отлично подойдёт для «хрупких» поверхностей, например тех, что покрыты лаком или имеют глянец. Главное правильно подобрать нужный цвет\оттенок, тогда даже множество самых мелких царапин можно будет с лёгкостью замаскировать, вернув предмету первозданный вид. Поместите кончик карандаша-маркера на поцарапанный участок и аккуратно проведите по нему, слегка выходя за контур. Повторяйте процедуру до тех пор, пока цветной жидкий герметик не заполнит царапину, полностью покрыв её.Зубная паста также поможет избавиться от мелких и неглубоких царапин.Когда нет под рукой ничего подходящего и вам нужно сию минуту отполировать поверхность, эффективным решением может стать зубная паста, поскольку обычно она изготавливается с использованием мягких абразивов, которые способны аккуратно удалить мелкие царапины и потёртости на пластиковых поверхностях. Паста также содержит чистящие средства, помогающие восстановить блеск и придать поверхности отполированный вид. Вот как использовать зубную пасту для полировки пластика:1. Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань.2. Аккуратно вотрите зубную пасту на поцарапанный участок круговыми движениями.3. Спустя полчаса уберите остатки и тщательно протрите всю поверхность.7. СодаПищевая сода — отличный способ в борьбе с царапинами на пластике.Сода также станет отличным средством для удаления царапин и потёртостей с пластиковой поверхности. Кислотность, содержащаяся в соде, в состоянии разрыхлить и заполнить неглубокие царапины на пластике. Используйте ватные диски или ткань, смоченную в соде, аккуратно протрите ими поцарапанный участок и оставьте на несколько минут. После протрите поверхность чистой влажной тряпочкой и вытрете насухо.Чтобы избавиться от царапин и отполировать поверхность, используйте подсолнечное масло.Ещё одним подручным средством в борьбе с мелкими царапинами, является масло подсолнечное. Оно обладает естественными смазывающими свойствами, которые помогают заполнить царапины на пластиковой поверхности. Масло также питает и восстанавливает блестящий внешний вид пластика, благодаря чему он выглядит словно новый. Чтобы избавиться от царапин и потёртостей, нанесите немного подсолнечного масла на кусочек мягкой ткани и легонько вотрите его в повреждённый участок. Продолжайте втирать до тех пор, пока царапина не заполнится и не исчезнет. Как только царапина заполнится, а участок станет блестящим и гладким, смойте масло и высушите поверхность.Правильно подобранная наждачная бумага также творит чудеса.Наждачная бумага также является популярным методом удаления царапин на пластике. Для этого используется разная зернистость бумаги, которая представляет собой абразивный материал, помогающий соскабливать и удалять поверхностные царапины. Придерживаясь пары простых правил, вы в миг избавитесь от повреждений, так что:1. Выберите наждачную бумагу с мелкой, средней или крупной зернистостью, соответствующей вашей царапине на пластике.2. Отрежьте небольшой кусочек наждачной бумаги и приложите к пластиковой поверхности в том месте, где находится царапина.3. Медленно поводите наждачкой назад и вперёд по царапине, мягко зачищая и шлифуя повреждённый участок.