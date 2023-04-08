Модели с нестандартной внешностью, которые покорили мировые подиумы

Миллионы девушек во всем мире мечтают стать моделями и поэтому стремятся соответствовать стандартам, необходимым для того, чтобы тебя заметили и сняли хотя бы для обложки мало-мальски известного глянцевого издания. Но пресловутые 90-60-90, ноги от ушей, высокий рост и кукольная внешность сейчас вовсе не являются проходным билетом в мир фэшн-индустрии. Наоборот, именитые модные дома сейчас делают ставку на уникальность, и поэтому мир завоевывают девушки с неординарной внешностью. Истории этих моделей – яркое тому подтверждение.
Винни Харлоу (25 лет)
Винни Харлоу
С 4 лет канадская модель страдает редким заболеванием витилиго. При этом недуге нарушается пигментация кожи, и некоторые ее участки просто обесцвечиваются. Если учесть, что Винни темнокожая, то последствия болезни на ней особо заметны.
Это и стало причиной того, что над Харлоу издевались сверстники, придумывали прозвища, из которых «зебра» - далеко не самое обидное. Будучи подростком, Винни даже подумывала свести счеты с жизнью, а после окончания школы решила спрятаться от людей, устроившись работать в колл-центр.
Все изменилось после того, как девушку пригласили принять участие в шоу «Топ-модель по-американски». И, несмотря на то, что Харлоу в нем завоевала лишь 6 место, ее заметили и начали приглашать на съемки. Сегодня Винни наряду с супермоделью Адрианой Лимой является лицом бренда одежды Desigual.
Мелани Гайдос (30 лет)
Мелани Гайдос
Американка тоже с детства была объектом насмешек со стороны сверстников. Дело в том, что Мелани с рождения страдает от эктодермальной дисплазии – редкого генетического заболевания, которое сильно отразилось на ее внешности: у девушки нет волос на теле, и присутствуют всего три молочных зуба. К тому же у Гайдос отсутствуют брови и ресницы, и она плохо видит.
Но Мелани признается, что никогда не переживала из-за своей необычности и всегда подчеркивала, что главное – это то, как ты воспринимаешь сама себя. До того, как к ней пришла популярность, девушка уже имела хорошую работу и любимого человека. Он-то и убедил избранницу отправить заявку на участие в клипе группы Rammstein. После этого на необычную девушку обратили внимание ведущие модные дома и начала приглашать на съемки.
Моффи Модело
Моффи Модело
Англичанка Моффи Модело гордо носит звание первой топ-модели с косоглазием. Причем на съемки в модных журналах ее начали приглашать еще в 14 лет, но свое согласие девушка дала лишь после того, как стала совершеннолетней. Ее фотографии в издании Pop стали сенсацией: о необычной девушке сразу заговорил весь мир, а сторонники «правильной» красоты начали спорить о целесообразности звать в фэшн-индустрию моделей с внешними дефектами.
Тем не менее, карьера Моффи пошла вверх: сегодня она является одной из самых востребованных моделей в мире и ломает стереотипы о красоте, навязанные обществом.
Дафни Селф (91 год)
Дафни Селф
Британка Дафни Селф - старейшая модель в мире. Причем карьеру манекенщицы она пыталась начать еще в 21 год и даже выиграла конкурс среди девушек для обложки журнала. Но, выйдя замуж и родив троих детей, она решила полностью посвятить себя семье.
Когда Дафни было 70 лет, умер ее муж. И женщина решила вновь вернуться в модельный бизнес. Причем о таком старте наверняка мечтает каждая молодая девушка: Селф пригласили сняться для Vogue. С тех пор у британки нет отбоя от известных брендов, которые хотят, чтобы именно она стала лицом их продукции. О востребованности Дафни говорит и то, что за один рабочий день она получает как минимум 2 тысячи долларов.
Джиллиан Меркадо (32 года)
Джиллиан Меркадо
В детстве американке Джиллиан Меркадо диагностировали мышечную дистрофию, и с 12 лет она передвигается на инвалидном кресле. Естественно, о модельной карьере она и не помышляла. Но все изменилось после того, как девушку заметил продюсер Леди Гаги Никола Формичетти: он пригласил Джиллиан сняться для рекламы фирмы Diesel.
Вскоре на Меркадо обратил внимание президент модельного агентства IMG Models Иван Барт и заключил с ней контракт. С тех пор необычная девушка стала часто появляться на обложках и страницах самых известных мировых глянцевых изданий.
Мадлен Стюарт (23 года)
Мадлен Стюарт
Австралийка Мадлен Стюарт – первая профессиональная модель с синдромом Дауна.
Впервые СМИ обратили внимание на необычную девушку после того, как она рассказала историю своей жизни. Девушка поведала, что всегда мечтала стать моделью, но предрасположенность к полноте стала препятствием к осуществлению цели. Тогда Мадлен занялась спортом, начала ходить на танцы и скинула 20 кг.
История Стюарт быстро распространилась в Интернете, и вскоре австралийка получила первые предложения от модных домов. Сейчас она является лицом everMaya и Manifesta. Но, по словам модели, популярность ей нужна не только для самореализации. Она таким образом пытается изменить отношение людей к тем, кто страдает синдромом Дауна. Ведь, по сути, она – такой же человек, как и остальные. Поэтому и отношение к ней не должно быть предвзятым.
Лара и Мара Бавар (13 лет)
Лара и Мара Бавар с родной сестрой Шейлой
Лара и Мара должны были появиться на свет темнокожими, но природа решила наградить их необычной особенностью: у девочек альбинизм. Из-за того, что в организме близняшек отсутствует меланин, их кожа, ресницы и волосы имеют мраморный оттенок.
Неудивительно, что окружающие сторонились девочек, думая, что могут заразиться. Однако три года назад Лару и Мару пригласили сняться в проекте Flores Raras («Редкие цветы»), после чего на сестер обратил внимание спортивный бренд Nike.
Канья Сессер (28 лет)
Канья Сессер
Судьба нанесла Канье Сессер удар с первых минут ее жизни: девочка родилась без ног. Видимо, именно поэтому мать оставила новорожденную малышку на ступеньках буддийского храма. Однако ей повезло, и ее удочерили.
Несмотря на врожденный дефект, Сессер всегда хотела стать моделью и с 15 лет начала посещать всевозможные кастинги, но везде ее ждал отказ. Но девушка не сдавалась, и однажды ее старания увенчались успехом: один из брендов женского нижнего белья предложил Канье рекламировать его продукцию. После этого на очаровательную девушку обратила внимания спортивная фирма Billabong.
Но Сессер не только строит успешную карьеру модельную карьеру, но и занимается экстремальными видами спорта, показывая неплохие успехи в скейтбординге и серфинге.
Харнаам Каур (29 лет)
Харнаам Каур
Имя Харнаам Каур занесено в Книгу рекордов Гиннесса неспроста: британка является самой юной представительницей женского пола с самой длинной бородой (примерно 15 см). Но, несмотря на излишнюю волосатость, девушке удалось стать одной из самых известных представительниц фэшн-индустрии.
А началось все с того, что в 11 лет у Харнаам диагностировали синдром поликистозных яичников. Из-за этого у девушки начался интенсивных рост волос по всему телу. Вначале она сильно комплексовала и пыталась избавиться от лишней растительности. Но все было тщетно, и Каур даже пыталась покончить с собой.
В 16 лет девушка начала исповедовать сикхизм (одна из ветвь буддизма), призывающий принимать людей такими, какие они есть, и запрещающий избавляться от волос на теле. Община не только поддержала единомышленницу, но и предала ее случай огласке. Тогда на Каур обратила внимание мировая общественность, а представители модной индустрии оплатили ей обучение в школе моделей. Вскоре Харнаам уже вышла на дефиле во время Недели моды в Лондоне. На сегодняшний день британка с бородой – лицо бренда Illamasqua Cosmetics.
Худия Диоп (23 года)
Худия Диоп
Сенегальскую модель Худию Диоп не зря называют «эбонитовой девушкой» и «меланиновой богиней»: цвет ее кожи не просто темный, а угольно-черный. Но, несмотря на то, что на ее Родине большинство жителей являются представителями негроидной расы, окружающие часто насмехались над девушкой из-за непохожести на других.
Но Худия старалась не обращать внимания на издевательства и в 15 лет отправилась покорять Париж. К удивлению Диоп, сразу несколько модных брендов выразили желание сотрудничать с ней. Но девушка предпочла вначале окончить школу и только после этого снялась в своей первой рекламе.
Сейчас Худия живет в Нью-Йорке, сотрудничает с известными модными брендами, учится в колледже, где постигает азы бизнеса.
Кейтин Стиклс (32 года)
Кейтин Стиклс
Американка Кейтин Стиклс родилась с редким генетическим заболеванием – так называемым синдромом кошачьего глаза. Наличие лишней хромосомы приводит к тому, что у людей, страдающих этим недугом, появляется вертикальный зрачок.
Из-за непохожести на остальных девушка с детства сторонилась людей и предпочитала проводить время в лесу за рисованием. Казалось бы, в жизни Кейтин не случится ничего необычного, но однажды фотограф Ник Найт наткнулся на ее профиль в Инстаграме. Мужчина не смог пройти мимо необычной внешности девушки и пригласил ее на съемки. Вскоре о Стиклс узнал весь мир…
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