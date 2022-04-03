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Что делать если появилась плесень на плиточных швах

Потемнение плиточных швов в санузле — явление обычное. Довольно часто, из-за тепла и влажности, к нему добавляется и неприятность в виде чёрной плесени. Оттереть её не так просто, потому что грибок проникает вглубь раствора. Как же быть: смириться, или задуматься о тотальном обновлении плитки?
На самом деле проблема решается проще простого, и потребуется для этого всего одно недорогое средство.

Что делать если появилась плесень на плиточных швах

Нам необходимо, чтобы раствор для борьбы с плесневыми грибками проник также глубоко, как и сама плесень. Для этого он должен быть достаточно жидким, но концентрированным. Возьмите 1 литр воды и добавьте в него 5 столовых ложек чистящего геля «Белизна». Желательно использовать именно гель. Раствор нужно тщательно перемешать и перелить в ёмкость с пульверизатором.

Что делать если появилась плесень на плиточных швах

Работая с «Белизной» не забудьте защитить руки, а поскольку жидкость будет разбрызгиваться, то не лишним будет защитить и органы дыхания. Итак, обильно нанесите раствор на плитку, швы и места, где появилась плесень.

Что делать если появилась плесень на плиточных швах

Если есть возможность, особо загрязнённые места желательно дополнительно обработать старой зубной щёткой. После этого нужно оставить раствор на поверхности на 10-15 минут. За это время он глубоко проникнет в швы. Если проблема с чёрной плесенью очень серьёзная, то дополнительно места её скопления можно обработать зубной щёткой, на которую наносится неразбавленный гель «Белизна».



Что делать если появилась плесень на плиточных швах

По прошествии указанного времени, раствор с поверхности смывается при помощи душа и обычной тряпочки.

Что делать если появилась плесень на плиточных швах

Теперь ваш кафель и швы между ним выглядят идеально чистыми!

Что делать если появилась плесень на плиточных швах

Подробнее о методе — в видео ниже.


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Швыплесень
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