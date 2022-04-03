Что делать если появилась плесень на плиточных швах

Потемнение плиточных швов в санузле — явление обычное. Довольно часто, из-за тепла и влажности, к нему добавляется и неприятность в виде чёрной плесени. Оттереть её не так просто, потому что грибок проникает вглубь раствора. Как же быть: смириться, или задуматься о тотальном обновлении плитки?

На самом деле проблема решается проще простого, и потребуется для этого всего одно недорогое средство.







Нам необходимо, чтобы раствор для борьбы с плесневыми грибками проник также глубоко, как и сама плесень. Для этого он должен быть достаточно жидким, но концентрированным. Возьмите 1 литр воды и добавьте в него 5 столовых ложек чистящего геля «Белизна». Желательно использовать именно гель. Раствор нужно тщательно перемешать и перелить в ёмкость с пульверизатором.







Работая с «Белизной» не забудьте защитить руки, а поскольку жидкость будет разбрызгиваться, то не лишним будет защитить и органы дыхания. Итак, обильно нанесите раствор на плитку, швы и места, где появилась плесень.







Если есть возможность, особо загрязнённые места желательно дополнительно обработать старой зубной щёткой. После этого нужно оставить раствор на поверхности на 10-15 минут. За это время он глубоко проникнет в швы. Если проблема с чёрной плесенью очень серьёзная, то дополнительно места её скопления можно обработать зубной щёткой, на которую наносится неразбавленный гель «Белизна».

По прошествии указанного времени, раствор с поверхности смывается при помощи душа и обычной тряпочки.Теперь ваш кафель и швы между ним выглядят идеально чистыми!Подробнее о методе — в видео ниже.