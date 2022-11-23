Чем так притягивает туристов башня в Шри-Ланке, подняться на которую жутко даже смельчакам

Фрагмент башни. /Фото:srilankafinder.com

Башня среди горных хребтов. /Фото:motionarray.imgix.net

У этой белоснежной башни просто завораживающий вид. /Фото:firebasestorage.googleapis.com/

Групповое селфи там, где пока не страшно и не узко. /Фото:ytimg.com

На этом фото отлично видно, как сужается башня. /Фото: @GeographyNow в twitter

На самом верху пройти становится все труднее, но это стоит того. /Фото:static.tildacdn.com

Поднявшись сюда, ещё никто ни разу не пожалел. /Фото:elportalinmobiliario.com.mx

С Башни открываются шикарные виды. /Фото:lanka.com

Головокружительная красота. /Фото:Shalaka Gamage's

Высота и простор. /Фото:quoracdn.net

Столпотворение./ Фото:mcdn.me

Живописное мест толерантности. /Фото:srilankafinder.com