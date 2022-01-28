Почему футуристический автобус из прошлого GM Futurliner был продан за 4 миллиона долларов

GM Futurliner - футуристический автобус из прошлого.
Сегодня ретро автомобили вызывают восторг у настоящих ценителей техники, а автобусы среди эксклюзивных моделей из прошлого появляются не так часто. Тем больший фурор произвёл футуристический автобус GM Futurliner, который на одном из аукционов ушёл с молотка за 4 миллиона долларов. Так что же в нём особенного?
Когда-то в 1939-1940 годах было построено только 12 автобусов Futurliner, но и до нынешних времен из них дожили всего 9 (по крайней мере, столько нашли). Две из этих уникальных находок, к сожалению, не подлежат восстановлению, и их планируют пустить на запчасти для реставрации других автобусов.
Futurliner № 3.
Итак, разберемся, что же это за диковинный зверь со столь футуристичным дизайном для 40-х годов прошлого века. Эти стилизованные автобусы были построены General Motors специально для так называемого «Парада прогресса» - североамериканской выставки, «кочующей» по всей стране, которую проводила GM в надежде на продвижение будущих автомобилей и технологий. Автобусы Futurliners получились просто огромными: они были 3,35 метра в высоту, 2,45 метра в ширину и 10 метров в длину, а весили более 12 тонн.
Futurliner № 3, вид сзади.
Внешний вид автобусов, сделанных в стиле ар-деко, вызывал массу восторженных и недоуменных взглядов. Это было что-то сродни тому, как сейчас по улице проехался бы НЛО. Двигатель для автобуса позаимствовали у военных, ведь подобной махине нужно было действительно что-то мощное. Так Futurliner обзавелся 5-литровым рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач.
Futurliner № 3, вид спереди.
Еще одной необычной фишкой стало то, что сиденье водителя, который взирал на дорогу с 3-метровой высоты, располагалось ровно по центру, в отличие от обычных автобусов. Когда «караван» из 12 Futurliner приезжал в очередной город, автобусы останавливались и открывали свои борта (поскольку они были созданы сугубо для демонстрации технологий, они были оборудованы огромными, в длину всей колесной базы дверьми, которые распахивались, открывая доступ к «нутру» автобуса), превращаясь в некие сцены на колесах.
Futurliner GM.
Futurliner GM.
Futurliner № 3, вид сбоку.
На выставках автобусы демонстрировали последние достижения в области науки и техники (в каждом автобусе демонстрировались разные вещи), такие как реактивные двигатели, автомобильные «примочки», технику для сельского хозяйства, микроволновые печи, стереофоническое оборудование и телевизоры).
Вход в кабину Futurliner № 3.
General Motors затем продал 9 автобусов Futurliner, а 2 пожертвовал полиции штата Мичиган, который переименовали из в «Safetyliner» и использовала в качестве одного из способов содействия безопасности дорожного движения. Парад Прогресса был прерван началом Второй мировой войны 2, но в 1953 году автобусы были переоборудованы и вновь отправились по стране демонстрировать «чудеса буржуазных технологий».
Futurliner 1940 г/в.
Парад окончательно закрыли в 1956 году из-за растущей популярности телевидения. Поэтому, как бы иронично это не звучало, причиной того, что автобусы стали не нужными, было то, что они рекламировали - телевидение. Один из автобусов приобрел небезызвестный телепроповедник христианства Орал Робертс, который использовал его в качестве передвижной сцены для своих евангелистских «крестовых походов» в 1960-е годы.
Восстановленный Futurliner в музее NATMUS в Оберне.
А последний из этих красавцев был сильно поврежден во время парада в 1956 году и его так никогда и не восстановили. Наиболее известный Futurliner был продан в 2006 году Рону Пратту на аукционе Barrett-Jackson в штате Аризона на колоссальные $ 4 миллиона. В 2015 году на том же аукционе продали еще один Futurliner за ту же стоимость некому Пратту, а доходы от продажи были переданы Фонду вооруженных сил.
Futurliner № 8 используется в качестве «дома на колесах».
Еще один легендарный автобус используется в качестве «дома на колесах», а Futurliner № 8 был приобретен шведом Никласом Джонсоном и перевезен в Швецию, где новый хозяин планирует восстановить его в течение десяти лет. Автобус № 5 переоборудован в тягач, а № 3 появлялся на нескольких телешоу. № 4 в настоящее время восстановлен в штате Мэн, а последние два по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии