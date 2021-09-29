Тайные потомки Романовых: 7 внебрачных детей русских императоров

До того момента, как Русь не стала Российской империей по велению царя Петра I, нравы при дворе были весьма строгими. Пётр Великий, стараясь приблизить Россию к Европе, ввёл множество новшеств, среди которых и появилась традиция иметь правителю фавориток или фаворитов. Со времён правления Екатерины II стали появляться и упоминания о внебрачных детях российских императоров.
Алексей Бобринский, сын Екатерины II
Алексей Бобринский, сын Екатерины II, портрет кисти Фёдора Рокотова. / Фото: www.jivopis.org
Этот мальчик стал плодом любви Екатерины Алексеевны и Григория Орлова. Удивительным является тот факт, что законный супруг Екатерины Алексеевны Петр III даже не догадывался о беременности собственной жены. В день родов камердинер Екатерины Василий Шкурин, пользуясь особой слабостью царя к наблюдению за огнём, устроил пожар, принеся в жертву свой собственный дом. С момента рождения Алексея прошло всего 2 месяца, когда императрица с помощью преданных ей людей совершила переворот и взошла на престол.
Алексей Бобринский, сын Екатерины II. / Фото: www.aif.ru
Алексей с младенчества воспитывался в семье Василия Шкурина вместе с сыновьями камердинера, нрав имел кроткий, был застенчивым и очень робким. Повзрослев, юноша особых талантов к обучению не проявлял, а вот разгульный образ жизни любил, умудрился наделать множество долгов, чем вызвал гнев императрицы, отлучившей неудобного сына от двора. Из Прибалтики в Петербург Алексей Григорьевич смог прибыть лишь после смерти матушки.
Алексей Бобринский, сын Екатерины II. / Фото: www.wikimedia.org
В браке Алексея Бобринского и баронессы Анны Унгерн-Штернберг родилось четверо детей, дочь и три сына. Ещё один ребенок родился вне брака.
Елизавета Тёмкина, дочь Екатерины II
Елизавета Тёмкина, дочь Екатерины II. / Фото: www.gallery.ru
Документального свидетельства о том, что Елизавета Григорьевна Тёмкина является дочерью Екатерины II и Григория Потёмкина нет. Однако среди историков немало сторонников версии рождения дочери императрицей, достигшей к моменту появления дочери на свет уже 45-летнего возраста.
Согласно официальным данным в те дни, когда родилась Елизавета, императрица якобы маялась из-за болезни, вызванной употреблением в пищу грязных фруктов. Воспитывалась малышка в семье племянника Потёмкина Александра Самойлова, который считался официальным опекуном Елизаветы Тёмкиной.
Портрет Елизаветы Григорьевны Темкиной в образе Дианы, художник Владимир Боровиковский. / Фото: www.wikipedia.org
Императрица не проявляла к судьбе девочки ровно никакого интереса. Однако повзрослевшую девушку не только удачно выдали замуж, но и дали за ней весьма щедрое приданое. Елизавета Григорьевна в браке чувствовала себя вполне счастливой и подарила супругу 10 детей.
Софья Нарышкина, дочь Александра I
У ветреной красавицы Марии Нарышкиной, помимо мужа и самого Александра I, было множество любовников, однако император считал некоторых детей возлюбленной своими. За 14 лет, пока длилась связь императора и Марии Антоновны, на свет появились всего пятеро детей, однако в живых остались дочь и сын. Особой любовью императора пользовалась Софья, о судьбе которой он беспокоился, подыскивал любимице женихов.
Однако девушка скончалась в 16-летнем возрасте от чахотки, навсегда оставшись в памяти потомков существом нежным и почти неземным.
Софья Трубецкая, дочь Николая I
Екатерина Мусина-Пушкина венчалась со своим супругом Сергеем Трубецким, уже фактически находясь на сносях. Свадьбу барышни устроил сам император Николай I, что дало повод современникам считать его любовником невесты и отцом её ребёнка. После свадьбы супруги сразу разъехались, у Екатерины Мусиной-Пушкиной родилась дочь Софья.
Когда девушке было 18 лет, её красотой был совершенно очарован герцог де Морни. Он тут же сделал предложение красавице, нисколько не смущаясь её происхождением. Впрочем, герцог и сам был незаконнорожденным сыном голландской королевы.
Софья Трубецкая, дочь Николая I. / Фото: www.wikimedia.org
Герцог де Морни увёз свою молодую жену в Париж, где она стала одной из первых красавиц. Овдовев, Софья Трубецкая вышла замуж во второй раз, за испанского герцога Альбукерке. После она блистала в Мадриде и даже стала основоположницей русской традиции в Испании: с её лёгкой руки там стали украшать ёлку к Рождеству.
Дети Александра II
Дети Александра II. / Фото: www.culture.ru
На протяжении долгих лет фавориткой Александра II была княжна Екатерина Долгорукова. Именно она стала супругой императора после того, как скончалась его жена Мария Александровна. При этом Александр II даже не выдержал приличествующий ситуации годичный траур, узаконив свои отношения с княжной буквально через пару месяцев после ухода жены.
Четверым детям, один из которых умер в младенчестве, и их матери, своей любовнице, император пожаловал титул. Георгий, Ольга и Екатерина стали князьями Юрьевскими.
Через год Александр II был убит, а Екатерина Долгорукова вместе с детьми покинула Россию. Семья жила во Франции, Георгий скончался в 1913 году, оставив после себя сына Александра. Ольга была замужем за внуком Пушкина, в браке с которым родила троих детей. Екатерина ушла из жизни в 1959 году, дважды побывала замужем, однако оба раза была несчастлива в браке.
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