Как стариться красиво: 10 уроков от француженок под 50

В своем известном монологе «Куда пропадают женщины после пятидесяти» Жванецкий говорит о феномене, который характерен для наших широт — девочки вырастают в девушек, затем — в молодых женщин, а затем пропадают. Их нет в кафе, нет на улицах, нет в модных магазинах, их не видно и не слышно. На самом деле, этот феномен характерен не только для России — американская журналистка Ребекка Плантьер написала книгу «Уроки красивого старения: секрет французских женщин», где противопоставляет французское общество американскому. Американки после сорока лет часто машут на себя рукой и «уходят в тень», пишет Ребекка, и этим они разительно отличаются от француженок, продолжающих жить на полную катушку и в 50, и в 60 и в 70 лет.
«Когда я только переехала жить во Францию, меня поразило количество красивых и элегантных женщин за пятьдесят на улицах, в кафе, на выставках, в дорогих магазинах. Эти женщины спокойно носят юбки выше колена, они прекрасно выглядят, даже если по калифорнийским стандартам их кожа не идеальна, они не боятся стареть и комфортно чувствуют себя в своем возрасте…»
Занявшись изучением этого феномена, американка пришла к выводу что «благородное старение» является следствием совершенно особенного отношения к жизни и к себе, свойственного французам в целом. Savoir vivre — «умение жить красиво» — не имеет ничего общего с деньгами и статусом, это умение наполнять свою жизнь удовольствиями, что в конечном счете и продлевает «женский век».
Активный образ жизни остается активным до самого преклонного возраста
Во Франции активный досуг является частью национальной культуры, и с возрастом отказываться от него не принято. Французы ходят в походы, лазают по горам, обожают байдарки, играют в теннис, бегают в парках, катаются на лыжах и т. д. Это именно образ жизни, а не приверженность спорту — просто в обществе принято зимой кататься на лыжах всей семьей, а летом заниматься чем-нибудь другим в меру спортивным, но активным. И даже в отпуск французы предпочитают ездить куда-нибудь где нужно что-то делать, а не просто валяться на солнце кверху пузом. При этом серьезным спортом француженки себя не перетруждают, в отличие от некоторых повернутых американок, отмечает Ребекка — любое насилие над собой вредно для женского хорошего самочувствия.
Чувство юмора как мощный антиоксидант
Знаменитый французский сарказм помогает француженкам не воспринимать свой возраст и старение как драму. Ни в одном другом языке нет такого числа пословиц и шуток на тему «баба ягодка опять» и второго периода «страстности», который наступает в 40–50 лет.
Еда как религия
Всем известно, что французы одержимы едой, но, в отличие от американцев, у них эта одержимость выливается в желание есть изысканно и красиво, а не много. Француженки вообще очень мало едят, завистливо пишет Ребекка. А с возрастом, когда финансовые возможности позволяют, одержимость красотой процесса и вкусом только усиливается — француженки часто едят в ресторанах и кафе, наслаждаясь мини-порциями, вином и хорошей компанией. Все это, конечно, помогает более-менее держаться в исходных размерах, такой критической разницы в весе в 20 и в 40 лет какая наблюдается у американок, у француженок нет, вздыхает журналистка.
С возрастом француженки позволяют себе больше, а не меньше
Ощущение такое, пишет Ребекка, что здоровый эгоизм французские девочки впитывают с молоком матери. С возрастом, когда дети выросли и требуют меньше внимания, француженки спокойно переключаются на себя. Тратят больше денег на свои удовольствия, позволяют себе поездки без семьи, покупают более дорогую одежду. Француженка сорока лет не будет терзаться муками совести купив себе хорошие туфли вместо игровой приставки для сына-подростка. И даже будет считать это единственно верным решением: «хочешь приставку — иди работай». Сидеть с внуками во Франции не принято, никто не воспринимает бабушек как бесплатных нянь.
С возрастом одежды в гардеробе меньше, но она значительно дороже
И лучше качеством. Даже женщины со средним доходом покупают себе дорогие и комфортные вещи — кашемир, шелк, хорошую обувь и хотя бы одну дорогую сумку. Все вместе это складывается в элегантный стиль зрелых женщин, которым так восхищаются туристы.
С возрастом социальная жизнь не сходит на нет, а совсем наоборот
В отличие от американок, которые часто предпочитают телевизор и домашний досуг социальной жизни, француженки, особенно в крупных городах, становятся более активными. Дети выросли и не требуют постоянного внимания, быт налажен — самое время ходить по вечеринкам, гостям, хорошим барам, кино, биеннале и так далее. Активная социальная жизнь держит в тонусе — стрижка, укладка, ухоженные руки, красивая одежда на выход и — обязательно — удобные туфли на каблуке.
Возраст — не болезнь, и не требует лечения
Француженки (и французы) спокойно относятся к возрасту и морщинам, слишком явные искусственные подтяжки-утяжки вызывают скорее презрительную усмешку (как в случае с Катрин Денев, например). В отличие от американских женщин, помешанных на идее сохранения молодости, француженки считают, что в определенном возрасте отсутствие морщин у женщины — скорее признак наличия психических проблем, чем повод для зависти. Во Франции очень развита аппаратная поддерживающая косметология, и гораздо менее популярны косметическая хирургия и ботокс.
В любом возрасте можно носить то, что тебе идет
Француженки совершенно спокойно носят юбки выше колена и обтягивающие леггинсы до самых преклонных лет. Во Франции нет концепта «одежды не по возрасту», мать и дочь часто могут покупать одежду одного и того же бренда. Понятно, что с возрастом вкус и финансовые возможности меняются, и чаще отдается предпочтение более дорогому классическому стилю, но ни в одной другой стране мира нет такого количества женщин 40–60 лет в маленьких платьях и узких брюках-джинсах.
Нет возрастных пределов для сексуальности или сексуальной жизни
Наоборот, во Франции принято считать что после сорока приходит вторая молодость — многое достигнуто, многое усвоено, самое время наслаждаться все еще хорошей физической формой и опытом, сыном ошибок трудных. Это и хорошо, и плохо, пишет Ребекка, хорошо — потому что влияет на самоощущение женщины, плохо — потому что именно на этот возрастной период приходится пик разводов.
С возрастом можно все, но в умеренных количествах
Вино, поздние застолья и даже сигареты — Ребекка описывает свою подругу-француженку 52-х лет, которая выкуривает ровно одну сигарету в день с кофе после завтрака. Эта подруга курила много лет и бросила, однако посчитала, что удовольствие от кофе с сигаретой полезнее, чем стресс от полного отказа.
В целом, заключает американка, самое главное — уважение к себе и своему возрасту. А главный урок от французских женщин, стареющих красиво — не лениться жить с удовольствием. В это понятие входит все, от вкусной еды и секса до красивых вещей, любимых хобби и путешествий. В этом и состоит манифест красивой француженки пятидесяти лет, что пьет свой бокал вина в кафе с видом на Елисейские поля — «Мне под 50, я зрелая женщина, я многого достигла и наслаждаюсь собой, городом и этим моментом».
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