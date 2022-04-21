Кулинарные секреты для хозяюшек

Кулинарные хитрости пригодятся абсолютно каждой хозяйке, ведь они экономят её время и силы. Облегчите себе труд, узнав несколько полезных лайфхаков!







Очистите свёклу, обильно посыпьте солью и любимыми специями. Переложите в горшочек, накройте крышкой и запекайте в течение 40 минут. В таком виде свёкла останется яркой, сочной, а главное — будет полностью готова уже через 40 минут! А оставшуюся соль со специями соберите из горшочка, растолките и переложите в какую-нибудь ёмкость. Затем посыпайте блюда красивой, яркой, розовой солью.







Такой солью можно посыпать яичницу или, например, яйцо-пашот. Сделать его легче всего в микроволновке! Разбейте яйцо в жаропрочную посуду, в которую налита вода. Поставьте в микроволновку и готовьте ровно 50 секунд. Белок приготовится, а желток при этом останется идеально жидким!







Чтобы избавиться от всех косточек в селёдке, необязательно её чистить вручную. Просто удалите хребет, кожу и пропустите селёдку через мясорубку, поставив крупную сетку. Таким образом, все косточки останутся на ноже мясорубки! При этом селёдка, пропущенная через мясорубку, прекрасно подходит для салата «Шуба» по консистенции.







Если вам нужно заморозить что-то крупное с помощью зип-пакета, например, рыбу, а в один пакет она не помещается, поступите следующим образом.

Поместите рыбу в один пакет, а второй выверните наизнанку. Вставьте его в первый пакет. Застегните зип-застёжку. Всё герметично и плотно закрыто!Подробнее о кулинарных хитростях смотрите в видео ниже: