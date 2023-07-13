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Когда и как собирать чеснок для максимального урожая

Сбор чеснока — дело, к которому следует подходить максимально ответственно. Очень важно правильно выбрать сроки сбора озимого чеснока.
Важно понимать, что ранний сбор чеснока приведет к недобору в количестве урожая. Если же пропустить необходимый момент, то у растения может начаться вторичная вегетация, и у вызревших зубчиков чеснока снова начнет развивается корневая система.
Для того чтобы определить оптимальное время для сбора урожая необходимо внимательно осмотреть посадки.
Первый признак, что пора выкапывать чеснок — пожелтение листвы. Это означает, что все питательные вещества направлены на развитие головки чеснока.

Когда и как собирать чеснок для максимального урожая

Еще один признак — лопнувшая воздушная луковица.

Когда и как собирать чеснок для максимального урожая

Важно и то, как осуществляется сбор урожая. Чеснок нельзя выдергивать из земли, так как это может повредить головку, что скажется на хранении. Для сбора урожая лучше всего использовать садовые вилы с широкими зубьями.

Когда и как собирать чеснок для максимального урожая

После сбора чеснок вместе с зеленой массой необходимо разложить под навесом.

Когда и как собирать чеснок для максимального урожая

Обрезать листья сразу же не рекомендуется, так как часть питательных веществ из зеленой массы перейдет в головку, что сделает ее еще более крупной. После того как листья хорошо подсохнут, их необходимо срезать на высоте примерно 15 см от головки чеснока.

Когда и как собирать чеснок для максимального урожая

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получить богатый урожай чеснока, который будет отлично храниться всю зиму.
Смотрите на видео когда и как собирать урожай чеснока.


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урожайЧеснок

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