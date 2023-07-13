Когда и как собирать чеснок для максимального урожая

Сбор чеснока — дело, к которому следует подходить максимально ответственно. Очень важно правильно выбрать сроки сбора озимого чеснока.

Важно понимать, что ранний сбор чеснока приведет к недобору в количестве урожая. Если же пропустить необходимый момент, то у растения может начаться вторичная вегетация, и у вызревших зубчиков чеснока снова начнет развивается корневая система.

Для того чтобы определить оптимальное время для сбора урожая необходимо внимательно осмотреть посадки.

Первый признак, что пора выкапывать чеснок — пожелтение листвы. Это означает, что все питательные вещества направлены на развитие головки чеснока.







Еще один признак — лопнувшая воздушная луковица.







Важно и то, как осуществляется сбор урожая. Чеснок нельзя выдергивать из земли, так как это может повредить головку, что скажется на хранении. Для сбора урожая лучше всего использовать садовые вилы с широкими зубьями.







После сбора чеснок вместе с зеленой массой необходимо разложить под навесом.







Обрезать листья сразу же не рекомендуется, так как часть питательных веществ из зеленой массы перейдет в головку, что сделает ее еще более крупной. После того как листья хорошо подсохнут, их необходимо срезать на высоте примерно 15 см от головки чеснока.







Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получить богатый урожай чеснока, который будет отлично храниться всю зиму.

Смотрите на видео когда и как собирать урожай чеснока.



