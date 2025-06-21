6 древнейших рукописей планеты, возраст которых перевалили за тысячу лет

Люди с момента изобретения письменности старались зафиксировать самую разную информацию, но прежде всего - важную. К сожалению, подавляющее большинство записей древнейших цивилизаций было утеряно. Впрочем, далеко не все: некоторые буквально чудом дожили до наших дней, несмотря на то, что появились они много столетий назад.
1. Еврейский сидур
Книга на иврите эпохи раннего Средневековья. /Фото: forward.com
От эпохи раннего Средневековья осталось не то чтобы много рукописей, однако среди них особый интерес представляет еврейский сидур, или молитвенник, который был создан около 800 года нашей эры. Артефакт представляет собой небольшую книжечку, высота которой составляет примерно 10 сантиметров, а ширина - всего 7 сантиметров. Внутри на полсотне страниц зафиксированы молитвы на иврите, тематически подразделённые на три части.
2. Золотая книга орфизма
Книжка из чистого золота. /Фото: twizz.ru
За полтысячи лет до начала нашей эры появился ещё один выдающийся рукописный памятник древности. Речь идёт о так называемой золотой книге орфизма, и в её случае такое имя не является образным. Книжка действительно состоит из золота в количестве шести листков, которые сплетены между собой. Для историков она примечательна тем, что написана на этрусском языке, а текст непосредственно имеет отношение к мистическому культу Античности - орфизму, который носит названием от легендарного поэта Орфея.
3. Скрижали из Пирги
Ещё один памятник этрусской письменности, который каким-то чудом сохранился до сегодняшнего дня, был создан приблизительно в конце 6 столетия до нашей эры. В науке он известен как скрижали из Пирги, и также создан из золота. Только в нём всего три листка, да и скрепляющий их между собой элемент был утерян в веках. К слову, на шести страничках скрижалей можно найти не только этрусский, но и финикийский язык. Но вместе они оставили в истории сообщение о посвящении финикийского монарха одной из богинь.
4. Эпос о Гильгамеше
Легендарному аккадскому эпозу больше двух с половиной тысяч лет. /Фото: twizz.ru
Трудно найти более значительный эпический памятник Междуречья, чем поэма о Гильгамеше, оставленная аккадской цивилизацией. Произведение сохранилось в виде двенадцати каменных табличек, где клинописью зафиксированы приключения полубога Гильгамеша и его друга, созданного богами из глины. Три тысячи стихов, составивших один из шедевров древней восточной литературы были написаны в 7 столетии до нашей эры.
5. Древнеегипетская книга мёртвых
Длина манускрипта из папируса составляет 16 метров. /Фото: rbc.ua
Осталось немало письменных свидетельств и от древнеегипетской цивилизации. Однако в основном они сохранились на камне, ведь папирус, на котором они писали, нельзя назвать долговечным материалом. Но Книге мёртвых повезло: при том, что эту рукопись создали в период с 4 по 1 ст. до нашей эры, он удивительно хорошо сберёгся, позволив учёным больше узнать о культуре Древнего Египта. Столь необычное название - Книга мёртвых - памятник приобрёл как раз благодаря содержанию, ведь текст его представляет собой собрание различных ритуалов, заклинаний и заговоров, которые применялись для обеспечения покойному египтянину хорошей жизни в загробном мире.
6. Алмазная сутра
Фрагмент Алмазной сутры. /Фото: pechatnick.com
Среди древних религий, которые известны и сегодня, обязательно упоминают буддизм, так что нет ничего удивительного, что связанные с этим верованием тексты также дошли до наших дней, Одним из наиболее древних памятников считается так называемая Алмазная сутра, где зафиксированы ключевые для буддистской религии тексты. Однако феномен сутры, сохранившейся и найденной китайской пещере в том, что тот экземпляр был создан в начале 9 века нашей эры, но его напечатали с помощью ксилографии. Таким образом, это второй по древности печатный памятник в истории.
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