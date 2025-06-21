6 древнейших рукописей планеты, возраст которых перевалили за тысячу лет

1. Еврейский сидур

Книга на иврите эпохи раннего Средневековья. /Фото: forward.com

2. Золотая книга орфизма

Книжка из чистого золота. /Фото: twizz.ru

3. Скрижали из Пирги

Ещё один памятник письменности из золота./Фото: dic.academic.ru

4. Эпос о Гильгамеше

Легендарному аккадскому эпозу больше двух с половиной тысяч лет. /Фото: twizz.ru

5. Древнеегипетская книга мёртвых

Длина манускрипта из папируса составляет 16 метров. /Фото: rbc.ua

6. Алмазная сутра

Фрагмент Алмазной сутры. /Фото: pechatnick.com