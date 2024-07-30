10 невероятных мистических артефактов, дошедших до наших дней

Невероятные мистические артефакты.
Если верить мифам, то на протяжении всей древней истории мир терзали злобные упыри и привередливые боги. По люди не собирались сдаваться без боя и боролись с ненавистниками рода человеческого подручными средствами, в частности магией. До нашего времени дошли самые разнообразные артефакты, об истинном предназначении которых современным учёным приходится только догадываться.
1. Греческий палиндром
1500-летний амулет из глины размером с монету.
Согласно легенд, Кипр является местом рождения греческой богини любви плодородия, а город Пафос был "штаб-квартирой" культа Афродиты. Сегодня этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО изобилует древней мозаикой и остатками великих микенских храмов, посвященных покровительнице любви. Недавно же в Пафосе нашли другое чудо – 1500-летний амулет из глины размером с монету. На одной его стороне изображен греческий палиндром, а на другой — сцена из мифов. Палиндром гласит: "Яхве – носитель тайного имени, а лев Ра хранит его в своем храме".
2. Таинственные золотые спирали
Спирали украшали священные одеяния жрецов.
Золото всегда считалось людьми ценным металлом. Золотом украшали все - от гробниц до ритуальных фигурок. Недавно археологи обнаружили около 2000 маленьких золотых спиралей в поле на датском острове Зеландия. Ранее на этом же месте раскопок находили менее загадочные изделия из золота, такие как браслеты, чаши и кольца.
Спирали датируются 900 - 700 годами до н.э., но это все, что о них известно. Зачем они были сделаны - загадка. Ученые предполагают, что в культуре бронзового века почитали Солнце и придавали большое значение золоту, считая его воплощенной на Земле формой солнца. Таким образом, вполне вероятно, что спирали украшали священные одеяния жрецов.
3. Костяная броня
Омская броня.
Археологи в России нашли необычные доспехи, которые были сделаны из костей убитых животных. Возможно, это работа людей Самусь-сейминской культуры, представители которой жили в горах Алтая на территории современной России и Средней Азии тысячи лет назад. В какой-то момент они мигрировали на место, где сегодня расположен сибирский город Омск, где и была обнаружена броня, возраст которой составляет от 3500 до 3900 лет.
Несмотря на свой возраст, она была найдена в "идеальном состоянии". Она, вероятно, принадлежала какому-то элитному воину, но археологи не имеют ни малейшего представления, почему кто-то закопал такой уникальный предмет.
4. Мезоамериканские зеркала
50 зеркал из Аризоны.
Мезоамериканские жители когда-то считали зеркала порталами к чужеродным мирам. Хотя сегодня отражающие поверхности повсеместно распространены, 1000 лет назад люди трудились до 1300 часов (160 дней), чтобы произвести обычное ручное зеркальце. Исследователи нашли более 50 таких зеркал в Аризоне, большинство из них на месте раскопок под названием Снейктаун. Обилие зеркал позволяет предположить, что Снейктаун был очень зажиточным городом, который был заселен привилегированными членами общества.
К сожалению, зеркала находились в плохом состоянии. Как и другие священные вещи, они подлежали кремации и погребению вместе с их владельцами. Исследователи установили, что зеркала были сделаны из пирита и богато украшены. Поскольку месторождений пирита на территории современного штата Аризона нет, то они предположили, что зеркала завозили из Мезоамерики.
5. Таинственный сицилийский монолит
Монолит в два раза старше Стоунхенджа.
Археологи недавно обнаружили под водой у берегов Сицилии гигантский монолит, напоминающий камни Стоунхенджа. Он находится на глубине 40 метров, весит почти 15 тонн, а его размеры составляют 12 метров в длину. Монолиту исполнилось по крайней мере 9300 лет, т. е. он почти в два раза старше Стоунхенджа.
Цель его постройки не ясна, но очевидно, что его производство требовало титанических усилий. Что примечательно, монолит сделан из камня, который не добывают нигде поблизости. Сегодня этот артефакт, скрывающийся под водой, разбит на три части, а также в нем нашли три отверстия неизвестного назначения.
6. Магические знаки Лондонского Тауэра
Лондонский Тауэр.
Стоящий на северном берегу реки Темза почти 1000-летний Лондонский Тауэр — крепость, которая когда-то была дворцом, хранилищем королевских регалий и драгоценностей, арсеналом, монетным двором и т. д. Что интересно, эта крепость, начиная с момента ее постройки в 1066 году Вильгельмом Первым, постоянно имела магическую защиту.
Археологи-исследователи Музея Лондона обнаружили 54 магических знака на всей территории Тауэра. Большинство из них являются черными вертикальными символами 3-7 см в высоту, которые предназначались для того, чтобы отразить все формы опасности, в том числе природные стихии. Археологи также обнаружили несколько ловушек на демонов, в том числе изображения сетки.
7. Колдовской остров
Остров Бло-Юнгфрун.
Необитаемый остров Бло-Юнгфрун всегда пользовался дурной репутацией и считался раем для ведьм, буквально начиная с эпохи мезолита. Остров расположен у восточного побережья Швеции и полностью изолирован от остального мира, поэтому неудивительно, что в течение 9000 лет люди, практикующие черную магию, облюбовали его.
Во время археологических исследований были найдены пещеры, носящие следы рукотворного вмешательства, в которых проводили неизвестные пугающие ритуалы. Во всех них стояли алтари. Служители предположительно приносили на них жертвы, чтобы умилостивить своих богов.
8. Серебряный свиток Джераша
Заклинания на неизвестном языке.
Благодаря чудесам 3-D моделирования исследователи смогли заглянуть внутрь древнего свитка, чтобы прочесть надписи на нем, не повредив при этом хрупкую реликвию. Этот небольшой серебряный свиток был найден внутри амулета, где он лежал в течение более 1000 лет, пока его не нашли в разрушенном доме в 2014 году. Серебряные пластины оказались очень тонкими (всего 0,01 см), поэтому развернуть их не удалось, не повредив.
После того, как удалось воссоздать 17 строк из свитка методом 3-D моделирования, ученые увидели интригующую историю колдовства. Около 1300 лет назад безымянный колдун прибыл в город Джераш, чтобы справиться с какими-то местными проблемами. Первая строка заклинания на свитке была написана на языке, напоминающим греческий, а затем текст написан на совершенно неизвестном языке, напоминающим арабский.
9. Египетские куклы вуду и ушебти
Древнеегипетская магия. Ушебти.
Хотя обычно средства массовой информации считают куклы вуду африканским и гаитянским изобретением, впервые подобные статуэтки встречались в древнеегипетской магии. Судьба, постигшая специально изготовленную фигурку, как полагают, также постигала и человека, по подобию которого она была изготовлена. Эти маленькие чучела делали, чтобы вызвать различные состояния, от проклятий до чар любви.
Знаменитые фигурки ушебти часто создавали для этих целей, но у них было и другое предназначение. Египтяне знали, что Осирис, бог мертвых, часто использует усопших для работ в загробном мире. Ушебти якобы делали эту работу за своих хозяев. Некоторые исключительно ленивые, но богатые люди были найдены похороненными с ушебти на каждый день года.
10. Коптская книга заклинаний
Коптский справочник по сверхъестественной ритуальной силе.
Несмотря на то, что древние египтяне дружили со здравым смыслом, они, не колеблясь, обращались к магии, чтобы решить житейские неудобства. Многие из их проклятий были утеряны в истории, но некоторые сохранились и до наших дней, в том числе 1300-летний "Коптский справочник по сверхъестественной ритуальной силе". К счастью, 20-страничный буклет на пергаменте был написан на коптском языке, поэтому его удалось расшифровать ученым университета Маккуори в Австралии.
Кодекс содержит 27 заклинаний различной полезности: от "хороших", старомодных любовных заклинаний до наведения потенциально смертельной черной желтухи. Кодекс, вероятно, служил в качестве карманной книги заклинаний. Помимо всего прочего, он описывает вызов Бактиоты — некой мистической фигуры с божественными возможностями, которая председательствует на собраниях змей. Также в кодексе говорится о Сифе, третьем сыне Адама и Евы, и об Иисусе. Исследователи предполагают, что справочник был написан примерно в седьмом веке сифианами, сектой христианских еретиков-мистиков.
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