Военный вертолёт превратили в роскошный гостиничный номер

Вертолет ZA127 Sea King.
Можно забыть про причудливые палатки и шикарные дома на деревьях. Вертолетный глэмпинг - это новый тренд в роскошном кемпинге. Специалисты из компании Helicopter Glamping превратили разбитый вертолет королевского военно-морского флота ZA127 Sea King в уникальный гостиничный номер с кроватью в хвосте воздушной машины и уютной гостиной в ее кокпите.
Прощай служба! Дембель вертолета ZA127 Sea King.
В этом вертолетном глэмпинге были сохранены многие оригинальные функции вертолета, но интерьеру придали утонченный современный облик. Отель-вертолет установили на зеленых пастбищах Майнс Фарм в шотландском Стирлинге. При этом вертолет получил надлежащую изоляцию, чтобы жарким летом внутри было прохладно, а зимой тепло.
Вертолет ZA127 Sea King - это уникальный гостиничный номер.
Весь корпус изнутри был обтянут белой деревянной обшивкой, чтобы сделать необычный отель уютнее. Также были добавлены дополнительные двери и окна для обеспечения естественного освещения и циркуляции воздуха.
Гостиная вертолета ZA127 Sea King.
Роскошный номер может вместить семью из пяти человек, причем один счастливый «пассажир» будет ночевать в односпальной кровати, расположенной в хвосте вертолета.
Трап борта ZA127 Sea King.
В гостиничном номере была оборудована мини-кухня со столешницами из нержавеющей стали и полками из листового железа.
Кухня вертолета ZA127 Sea King.
Тем не менее, изюминкой вертолетной гостиницы, несомненно, является кокпит, в комплекте с оригинальной кабиной экипажа, которая была преобразована в уютный гостиный уголок с поворотными сиденьями и столом, сделанным из старой крышки топливного бака.
«Место пилотов» вертолета ZA127 Sea King.
Большое лобовое стекло предлагает гостям прекрасный панорамный вид на обширный зеленый пейзаж Стирлинга.
Последняя миссия «Отель», вертолета ZA127 Sea King.
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