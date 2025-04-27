Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее

Кажется, минимализм в интерьере многим уже приелся. Этим, возможно, и объясняется появление такого максималистского направления, как «дофаминовый декор». Это яркий и игривый подход к обустройству собственного жилища, когда вы не следуете определенному стилю, а наполняете дом вещами, которые вызывают выработку дофамина, а значит — ощущение счастья.

Заведите себе желтые стулья

Сочетайте гладкое с шероховатым, а пушистое с шелковым

Добавьте «предметы удовольствия»

Познакомьтесь с «микророскошью»

Поставьте на подоконник настольную лампу, как делают шведы





Создайте «контролируемый беспорядок»

Как воплотить эти правила в собственной квартире, мы и рассказываем в этой статье.Используются изображения, созданные с помощью ИИ.Ну, или картины в розовых рамах. Или ярко-зеленый шкаф. Или все сразу! Один из главных принципов «дофаминового декора» — яркие цвета и смелые орнаменты. Ведь цвет сильно влияет на наше настроение и самочувствие, давая нам энергию и принося удовольствие от созерцания.Конечно, существуют проверенные сочетания цветов, которые хорошо выглядят вместе, но прежде всего подумайте об оттенках, что вам нравятся и вызывают яркие эмоции. Для кого-то желтые стены станут источником радости, а для кого-то их излишняя яркость только усилит стресс. И наоборот — у кого-то нейтральные оттенки вроде серого, белого и бежевого вызовут апатию, а у кого-то будут ассоциироваться со спокойствием. Если вы — из последних, и вряд ли сразу осмелитесь на акцентную стену, то вводите яркие цвета постепенно и в небольшом количестве: это может быть декор или текстиль. Или даже какая-то одна вещь, но та, что по-настоящему приносит радость.Если вы не уверены в подборе цветов, пользуйтесь правилом «70 на 30», где доминирующий цвет занимает 70% пространства, а второстепенный — 30%. Это выглядит сбалансировано и привлекательно.«Дофаминовый декор» — это еще и смешение самых разных фактур. Наполните дом предметами, которые вам приятно не только созерцать, но и трогать, будь то прохладная глянцевая керамика, пушистые декоративные подушки, мягкие вязаные покрывала или деревянные статуэтки.Необязательно обновлять весь интерьер, чтобы сделать его «дофаминовым». Подумайте, какое место в квартире у вас самое любимое? А что делает вас по-настоящему счастливым у себя дома? Если вы любите музыку, купите качественную дизайнерскую портативную колонку, а если чтение — обустройте себе уголок для этого, обзаведясь уютным торшером и красивым пледом. Если ваше хобби — комнатные растения, пересадите их в яркие керамические горшки необычной формы.Если у вас есть предметы, которые вызывают приятные воспоминания или ностальгию, поместите их на самое почетное место.Многие поклонники «дофаминового декора» уважают винтажные вещи с богатой историей, так что если вам достался бабушкин комод, не выбрасывайте его — перекрасьте!Кресло или столик от модного дизайнера не всем по карману, но если вы купите какие-то предметы «микророскоши», например, дорогие и качественные полотенца для рук, эстетичные перечницы и солонки, дизайнерские цветные стаканы, кофейную чашку из настоящего костяного фарфора или что-то еще, что вам по душе, это сделает ваши повседневные дела гораздо приятнее.Все мы знаем, что свет — мощное средство для того, чтобы создать ощущение уюта и хорошего настроения: гирлянды, напольные лампы и свечи — для теплой вечерней атмосферы, потолочные люстры и светильники — для основного освещения. Главное, чтобы источников света было несколько, ведь хорошо освещенные пространства положительно влияют на наше психологическое состояние. Поэтому освещение — то, что стоит хорошенько продумать, когда вы меняете интерьер, и приглядеться к приемам, которыми пользуются другие.Например, в Швеции почти на всех окнах можно увидеть на подоконниках небольшие лампы — это очень распространенная традиция, которая удивляет приезжих. Шведы не задергивают шторы по вечерам, поэтому пройдясь по улицам шведского городка, можно наблюдать, как уютно светятся окна. А все потому, что свет, идущий от окна, создает впечатление, что солнце все еще светит — даже в пасмурный день или вечером.Также поклонники «дофаминового декора» советуют мыслить нестандартно: присмотреться к люстрам необычных форм и цветов и решить, какое именно освещение вам нравится — возможно, «мягкое и мечтательное», а может быть, яркое и неоновое, в стиле уличных вывесок.Для некоторых бепорядок — это враг минималистичного интерьера, ведь он создает визуальный шум. Но «дофаминовый декор» смело отметает привычные стили и призывает вести себя так, как вам нравится, лишь бы душенька была довольна. Если вам близка эта идея, обратите внимание на новый тренд под названием «кластеризация». «Кластер» — это небольшая гармоничная композиция из милых сердцу вещей — книг, сувениров, безделушек и прочих милых штучек, которые вовсе не хочется прятать. Такой «контролируемый беспорядок» находит все больше почитателей, ведь составление подобных композиций — тоже своего рода искусство.Поставьте милую вазу на стопку книг или журналов, добавьте подвечник или статуэтку, положите рядом пару любимых браслетов или открытку из путешествия, вот и готов «кластер». Ведь эти вещи — это именно то, что делает дом вашим отражением.