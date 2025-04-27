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Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее

Кажется, минимализм в интерьере многим уже приелся. Этим, возможно, и объясняется появление такого максималистского направления, как «дофаминовый декор». Это яркий и игривый подход к обустройству собственного жилища, когда вы не следуете определенному стилю, а наполняете дом вещами, которые вызывают выработку дофамина, а значит — ощущение счастья.


Как воплотить эти правила в собственной квартире, мы и рассказываем в этой статье.
Используются изображения, созданные с помощью ИИ.

Заведите себе желтые стулья


Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее

Ну, или картины в розовых рамах. Или ярко-зеленый шкаф. Или все сразу! Один из главных принципов «дофаминового декора» — яркие цвета и смелые орнаменты. Ведь цвет сильно влияет на наше настроение и самочувствие, давая нам энергию и принося удовольствие от созерцания.
Конечно, существуют проверенные сочетания цветов, которые хорошо выглядят вместе, но прежде всего подумайте об оттенках, что вам нравятся и вызывают яркие эмоции. Для кого-то желтые стены станут источником радости, а для кого-то их излишняя яркость только усилит стресс. И наоборот — у кого-то нейтральные оттенки вроде серого, белого и бежевого вызовут апатию, а у кого-то будут ассоциироваться со спокойствием. Если вы — из последних, и вряд ли сразу осмелитесь на акцентную стену, то вводите яркие цвета постепенно и в небольшом количестве: это может быть декор или текстиль. Или даже какая-то одна вещь, но та, что по-настоящему приносит радость.
Если вы не уверены в подборе цветов, пользуйтесь правилом «70 на 30», где доминирующий цвет занимает 70% пространства, а второстепенный — 30%. Это выглядит сбалансировано и привлекательно.

Сочетайте гладкое с шероховатым, а пушистое с шелковым


Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее

«Дофаминовый декор» — это еще и смешение самых разных фактур. Наполните дом предметами, которые вам приятно не только созерцать, но и трогать, будь то прохладная глянцевая керамика, пушистые декоративные подушки, мягкие вязаные покрывала или деревянные статуэтки.

Добавьте «предметы удовольствия»


Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее

Необязательно обновлять весь интерьер, чтобы сделать его «дофаминовым». Подумайте, какое место в квартире у вас самое любимое? А что делает вас по-настоящему счастливым у себя дома? Если вы любите музыку, купите качественную дизайнерскую портативную колонку, а если чтение — обустройте себе уголок для этого, обзаведясь уютным торшером и красивым пледом. Если ваше хобби — комнатные растения, пересадите их в яркие керамические горшки необычной формы.
Если у вас есть предметы, которые вызывают приятные воспоминания или ностальгию, поместите их на самое почетное место.
Многие поклонники «дофаминового декора» уважают винтажные вещи с богатой историей, так что если вам достался бабушкин комод, не выбрасывайте его — перекрасьте!

Познакомьтесь с «микророскошью»


Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее

Кресло или столик от модного дизайнера не всем по карману, но если вы купите какие-то предметы «микророскоши», например, дорогие и качественные полотенца для рук, эстетичные перечницы и солонки, дизайнерские цветные стаканы, кофейную чашку из настоящего костяного фарфора или что-то еще, что вам по душе, это сделает ваши повседневные дела гораздо приятнее.

Поставьте на подоконник настольную лампу, как делают шведы

Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее


Все мы знаем, что свет — мощное средство для того, чтобы создать ощущение уюта и хорошего настроения: гирлянды, напольные лампы и свечи — для теплой вечерней атмосферы, потолочные люстры и светильники — для основного освещения. Главное, чтобы источников света было несколько, ведь хорошо освещенные пространства положительно влияют на наше психологическое состояние. Поэтому освещение — то, что стоит хорошенько продумать, когда вы меняете интерьер, и приглядеться к приемам, которыми пользуются другие.
Например, в Швеции почти на всех окнах можно увидеть на подоконниках небольшие лампы — это очень распространенная традиция, которая удивляет приезжих. Шведы не задергивают шторы по вечерам, поэтому пройдясь по улицам шведского городка, можно наблюдать, как уютно светятся окна. А все потому, что свет, идущий от окна, создает впечатление, что солнце все еще светит — даже в пасмурный день или вечером.
Также поклонники «дофаминового декора» советуют мыслить нестандартно: присмотреться к люстрам необычных форм и цветов и решить, какое именно освещение вам нравится — возможно, «мягкое и мечтательное», а может быть, яркое и неоновое, в стиле уличных вывесок.

Создайте «контролируемый беспорядок»


Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее

Для некоторых бепорядок — это враг минималистичного интерьера, ведь он создает визуальный шум. Но «дофаминовый декор» смело отметает привычные стили и призывает вести себя так, как вам нравится, лишь бы душенька была довольна. Если вам близка эта идея, обратите внимание на новый тренд под названием «кластеризация». «Кластер» — это небольшая гармоничная композиция из милых сердцу вещей — книг, сувениров, безделушек и прочих милых штучек, которые вовсе не хочется прятать. Такой «контролируемый беспорядок» находит все больше почитателей, ведь составление подобных композиций — тоже своего рода искусство.
Поставьте милую вазу на стопку книг или журналов, добавьте подвечник или статуэтку, положите рядом пару любимых браслетов или открытку из путешествия, вот и готов «кластер». Ведь эти вещи — это именно то, что делает дом вашим отражением.

Бонус: «Решила добавить ярких цветов в спальне и нарисовать пастелью картину. На секунду отошла вымыть руки, а мой „художник“ тут же на ней повалялся»

Как обустроить дом, чтобы чувствовать себя счастливее
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