Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Кто из нас не мечтает работать в компании уровня Google, Apple и Pixar? Корпоративные кафетерии этих компаний вполне могут составить конкуренцию модным ресторанам и вогнать в краску руководителей предприятий, которые предлагают своим работникам лишь комнату для отдыха и микроволновку.









Работникам нью-йоркского офиса Google предоставляется бесплатное трёхразовое питание и снеки в корпоративном кафетерии Hemispheres.

Из окон кафетерия Hemisphers открывается прекрасный вид на Манхэттен. В хорошую погоду можно выйти на террасу и пообедать на свежем воздухе.Помимо бесплатного питания, работники Google получают множество других бонусов, например, бесплатный массаж за успехи в работе и предоплаченный абонемент в спортзал.Один из отзывов на страничке Hemispheres: «Если вы хотите разочароваться в своей компании, сходите в гости к друзьям из Google и загляните в их кафетерий». Родственники и друзья работников компании Google часто напрашиваются к ним на работу.Некоторые блюда в меню довольно калорийны, но в то же время компания старается следовать концепции здорового питания.Повара постоянно включают в меню трендовые блюда, например, рамэн.В меню, которое постоянно дополняется и изменяется, представлен огромный выбор блюд.У работников штаб-квартиры Apple Campus в Купертино, штат Калифорния, также имеется свой корпоративный кафетерий – Caffè Macs.На ланч кафетерий Caffè Macs предлагает рамэн-бургеры, начос, рёбрышки, рыбу, петуха в вине, пиццу и даже устриц. В меню, которое постоянно обновляется, также имеются фо, суши, паэлья, стейки и паста.На завтрак Caffè Macs предлагает французские тосты с клубникой, блинчики с шоколадной крошкой, десерты, свежевыжатые соки и несколько видов джелато.Компания Apple полностью или частично компенсирует своим работникам расходы на питание. Разработчикам программного обеспечения, например, выделяют до 12 долларов, которые обычно покрывают расходы на обед.Еда подаётся на тарелках, как в ресторанах.На обед можно заказать аппетитные десерты и латте.В тёплые месяцы года работники Apple могут обедать на свежем воздухе.Кафетерий Cafè Luxo для работников компании Pixar располагается в просторном атриуме с высоким потолком и естественным освещением.Посетителей кафетерия приветствуют персонажи, созданные Pixar, в том числе Базз Лайтер и Вуди.CEO киностудии Pixar Стив Джобс хотел, чтобы атриум, в котором находится кафетерий, выглядел, как зал Музея Орсе в Париже.В кафетерии Cafè Luxo имеется печь для приготовления пиццы.В меню кафетерия Cafè Luxo представлены лосось в кленовом сиропе, рамэн с тофу, гамбургеры, жареные равиоли и стейки. В распоряжении работников компании имеется буррито-бар, зерновые батончики, пицца, приготовленная в печи на дровах, и десерты.Как и другие компании, о которых шла речь выше , кафетерий Pixar отказался от использования пенопластовой упаковки и одноразовой посуды. Вся еда подаётся на тарелках, как в ресторанах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)