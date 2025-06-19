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Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Кто из нас не мечтает работать в компании уровня Google, Apple и Pixar? Корпоративные кафетерии этих компаний вполне могут составить конкуренцию модным ресторанам и вогнать в краску руководителей предприятий, которые предлагают своим работникам лишь комнату для отдыха и микроволновку.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar


Работникам нью-йоркского офиса Google предоставляется бесплатное трёхразовое питание и снеки в корпоративном кафетерии Hemispheres.



Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Из окон кафетерия Hemisphers открывается прекрасный вид на Манхэттен. В хорошую погоду можно выйти на террасу и пообедать на свежем воздухе.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Помимо бесплатного питания, работники Google получают множество других бонусов, например, бесплатный массаж за успехи в работе и предоплаченный абонемент в спортзал.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Один из отзывов на страничке Hemispheres: «Если вы хотите разочароваться в своей компании, сходите в гости к друзьям из Google и загляните в их кафетерий». Родственники и друзья работников компании Google часто напрашиваются к ним на работу.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Некоторые блюда в меню довольно калорийны, но в то же время компания старается следовать концепции здорового питания.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Повара постоянно включают в меню трендовые блюда, например, рамэн.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

В меню, которое постоянно дополняется и изменяется, представлен огромный выбор блюд.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

У работников штаб-квартиры Apple Campus в Купертино, штат Калифорния, также имеется свой корпоративный кафетерий – Caffè Macs.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

На ланч кафетерий Caffè Macs предлагает рамэн-бургеры, начос, рёбрышки, рыбу, петуха в вине, пиццу и даже устриц. В меню, которое постоянно обновляется, также имеются фо, суши, паэлья, стейки и паста.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

На завтрак Caffè Macs предлагает французские тосты с клубникой, блинчики с шоколадной крошкой, десерты, свежевыжатые соки и несколько видов джелато.


Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Компания Apple полностью или частично компенсирует своим работникам расходы на питание. Разработчикам программного обеспечения, например, выделяют до 12 долларов, которые обычно покрывают расходы на обед.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Еда подаётся на тарелках, как в ресторанах.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

На обед можно заказать аппетитные десерты и латте.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

В тёплые месяцы года работники Apple могут обедать на свежем воздухе.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Кафетерий Cafè Luxo для работников компании Pixar располагается в просторном атриуме с высоким потолком и естественным освещением.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Посетителей кафетерия приветствуют персонажи, созданные Pixar, в том числе Базз Лайтер и Вуди.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

CEO киностудии Pixar Стив Джобс хотел, чтобы атриум, в котором находится кафетерий, выглядел, как зал Музея Орсе в Париже.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

В кафетерии Cafè Luxo имеется печь для приготовления пиццы.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

В меню кафетерия Cafè Luxo представлены лосось в кленовом сиропе, рамэн с тофу, гамбургеры, жареные равиоли и стейки. В распоряжении работников компании имеется буррито-бар, зерновые батончики, пицца, приготовленная в печи на дровах, и десерты.

Что подают в корпоративных столовых Google, Apple и Pixar

Как и другие компании, о которых шла речь выше, кафетерий Pixar отказался от использования пенопластовой упаковки и одноразовой посуды. Вся еда подаётся на тарелках, как в ресторанах.

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