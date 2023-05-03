Работают ли эфирные масла и ароматерапия?

В настоящее время нет научных подтверждений, что хоть одно заболевание можно вылечить посредством ароматерапии. Об этом свидетельствует Национальный институт здравоохранения США, предоставляющий подробный отчёт с результатами всех исследований, посвящённых эффективности эфирных масел.
О том, улучшают ли такие масла настроение и снимают ли стресс, тоже можно поспорить. Это невозможно измерить, ведь речь идёт об ощущениях, а они субъективны.
Исследования
Есть данные, что бальзам из лимонного масла уменьшает возбуждение у пациентов с деменцией, об этом сообщает научная статья в англоязычном журнале клинической психиатрии. Кроме того, существуют и другие проверенные истории успеха эфирных масел, такие как лечение угрей маслом чайного дерева или выпадения волос маслом тимьяна, розмарина, лаванды или кедрового дерева.
Цитрусовые эфирные масла обладают природными антибактериальными свойствами. Так, выяснилось, что цитрусовое масло, особенно в сочетании с солями Мертвого моря, ингибирует рост бактерий у мышей и действует, как противовоспалительное средство. Эфирное масло бергамота может помочь в борьбе с распространёнными причинами пищевых отравлений, такими как листерия, кишечная палочка и стафилококк.
Пожалуй, более или менее доказанные положительные эффекты эфирных масел заканчиваются. Описанные выше исследования ещё не распространяются на клинические испытания, а это означает, что предстоит ещё много работы, прежде чем эфирные масла будут назначаться врачами.
Не будет лишним упомянуть о возможных побочных эффектах, связанных с использованием эфирных масел:
- вы можете потерять драгоценное время, как и в случае с гомеопатией: если вы упорно будете лечить боль в голове маслом эвкалипта, а причина недомогания — в опухоли, то эфирное масло вам чрезвычайно вредно, а точнее — ваша вера в то, что оно поможет, потому что этого не произойдёт;
- у вас может быть аллергия на то или иное масло, поэтому применяйте их осторожно;
- аккуратнее с маслом лаванды и чайного дерева: в больших количествах они могут действовать подобно эстрогену. Употребление этих масел в течение длительного периода приводило к увеличению груди у мальчиков до пубертатного периода.
Часто масла могут помогать от бессонницы или стресса только из-за того, что человек сам верит в это. В таком случае ароматерапия — это замечательно. Но не стоит считать, что она является панацеей, поэтому никогда не пренебрегайте традиционными методами лечения.
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