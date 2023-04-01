Неожиданные факты о нашем мире и его обитателях

- В Тайланде считается профессиональным видом спорта запуск и управление воздушным змеем.
- Маленькая антилопа дикдик способна несколько месяцев жить без воды, а вот без соли — всего несколько дней.
- В фильме «Эдвард руки-ножницы» сам Эдвард произнёс всего лишь сто шестьдесят девять слов.
- Создатели мультфильма «Пластилиновая ворона» за всё время съемок потратили почти восемьсот килограмм пластилина.
- Ежегодно IKEA продает почти два миллиарда своих фирменных шведских фрикаделек по всему миру.
- Когда человек краснеет, то точно так же краснеет и выстилающая изнутри его желудок ткань.
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