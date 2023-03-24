Храмовый подводный город Гераклион: Действительно ли это та самая Атлантида

Археолог Франк Годдио сам не верил в легенду о городе Гераклион.

Величественные пятиметровые статуи богов пролежали на дне морском многие века.

Исследователи полагают, что город ушёл под воду в результате мощного землетрясения.

Археологи наткнулись на затерянный город совершенно случайно.

Многие ценные артефакты хранили морские глубины.

Статуи богов и прочие древние артефакты прекрасно сохранились под водой.

Гераклион - место коронации царицы Клеопатры.

Исследования длились шесть лет, пока археологи объявили о том, что удивительная находка - это мифический Гераклион.

Была найдена табличка из чёрного гранита, надпись на которой гласила - Гераклион.

Археологи нашли огромное количество золотых монет, украшений и драгоценных талисманов.

Гераклион был богатым торговым городом.

Греческие и египетские надписи на различных артефактах свидетельствуют о тесных связях между этими древними государствами.

Была разгадана древняя тайна городов Тонис и Гераклион.