Храмовый подводный город Гераклион: Действительно ли это та самая Атлантида

Наш мир полон неразгаданных загадок и удивительных тайн/ Каждый человек хотя бы однажды в жизни слышал легенду о затерянном мифическом городе — Атлантиде. Немногие из нас знают о том, что в мире таких легенд и потерянных городов сотни. Над разгадкой этих мистических секретов годами бьются историки всего мира, но иногда старинные документы и археологические находки дают больше вопросов, чем ответов. История великого храмового города Гераклион, открытого в 2000 году Франком Годдио, превращает все мифы об Атлантиде в реальность.
Многие древние летописцы, такие как греческий историк Геродот (V век до н. э.), писали о Гераклионе. Великий город, возведённый в честь Амон Ра, египетского бога солнца, самого главного из богов египетского пантеона.
Археолог Франк Годдио сам не верил в легенду о городе Гераклион.
Это древний город, где согласно преданиям прятались Парис и Елена Прекрасная до Троянской войны. Город, который возник по легенде, описанной Диодором. Она гласит о том, что Геракл преградил собой течение Нила и спас жителей побережья. Люди выразили свою благодарность тем, что основали на этом месте город и нарекли его в честь героя-спасителя. Также в городе был построен в честь Геракла большой прекрасный храм.
Величественные пятиметровые статуи богов пролежали на дне морском многие века.
Гераклион описывал греческий историк и географ Страбон. Он утверждал, что город находится к востоку от Канопуса, недалеко от устья реки Нил. Построен он был примерно в 8 веке до нашей эры. Почва на которой он был построен была песчаной и глинистой. По теории исследователей, в связи с многочисленным повышением и понижением уровня моря, землетрясений, весьма частых в этом районе, Гераклион в конечном итоге ушёл под воду на глубину около полтысячи метров.
Исследователи полагают, что город ушёл под воду в результате мощного землетрясения.
В 2000 году археологи Европейского института подводной археологии под руководством Франка Годдио, исследовали этот район в поисках затонувших кораблей флота Наполеона. Их затопили британцы под командованием адмирала Нельсона в 1798 году. В результате, по чистой случайности, командой Годдио были обнаружены под водой развалины древнего города.
Археологи наткнулись на затерянный город совершенно случайно.
Поверхностный осмотр уже давал право предполагать, что это очень крупный торговый город. Величественные храмы, прекрасные статуи греческих богов, множество жилых домов и пристани для торговых кораблей. Также было найдено огромное количество золота и драгоценных камней. На найденной в таинственном городе плите из чёрного гранита было высечено «Гераклион».
Многие ценные артефакты хранили морские глубины.
Исследовательские работы велись долгих шесть лет, прежде чем Франк Годдио объявил, что обнаружил легендарный потерянный город. В его существование он сам до этого никогда не верил. Этот величественный древний город был важным торговым портом Древнего Египта.
Статуи богов и прочие древние артефакты прекрасно сохранились под водой.
Египтяне называли его Тонис, а греки — Гераклион. Здесь процветала торговля, горожане проводили праздное богатое существование. Именно здесь была коронована сама великая царица Клеопатра.
Гераклион - место коронации царицы Клеопатры.
Александр Великий захватил Египет и в 331 году и основал Александрию в тридцати километрах отсюда. Александрия стала самым крупным и процветающим городом в то время. Благодаря всемирно известной библиотеке город считался важным научным центром, привлекающим таких учёных, как Архимед и Евклид, согласно Энциклопедии древней истории. По мере того как Александрия росла во влиянии и статусе, Гераклион угасал. Он начал потихоньку приходить в упадок и стал совсем второстепенным.
Исследования длились шесть лет, пока археологи объявили о том, что удивительная находка - это мифический Гераклион.
Сокровища Гераклиона не столь многочисленны и богаты, но зато они под водой прекрасно сохранились. Изучая эти артефакты можно получить весьма ясное представление о жизни греков и египтян в то время, когда он был крупным шумным портом.
Была найдена табличка из чёрного гранита, надпись на которой гласила - Гераклион.
Невероятные ценности, поднятые со дна морского, включают в себя пятиметровую статую из красного гранита. Исследователи считают, что это египетский фараон Птолемей II. Также были доставлены на сушу идентичные статуи богини Исиды и бога Хапи. Кроме крупных находок, археологами были обнаружены сотни амулетов, маленькие фигурки богов и саркофаги с мумиями животных, принесённых в жертву Амону.
Археологи нашли огромное количество золотых монет, украшений и драгоценных талисманов.
Гераклион — одно из самых крупных кладбищ древних кораблей. Годдио и его команда обнаружили более шести десятков якорей, выстроенных в линию, как на парковке. Среди разрушенных кораблей были найдены груды золота, ювелирные украшения, золотые монеты, бронзовые и свинцовые гири, керамические предметы. Также в порту были найдены прекрасно сохранившиеся стелы и колонны с египетскими иероглифическими надписями. На стеле регистрировались суда, заходившие в порт, а также налоги и пошлины, которые они должны уплатить.
Гераклион был богатым торговым городом.
В Гераклионе было построено много каналов, что делало его похожим на Венецию. Жилые дома были построены в местах, удалённых от центра города. Удивительно то, что многие находки имели греческое происхождение с египетскими надписями и наоборот. Это подчёркивает те невероятно тесные торгово-экономические связи, которые были между Египтом и Грецией.
Греческие и египетские надписи на различных артефактах свидетельствуют о тесных связях между этими древними государствами.
Таким образом была раскрыта вековая тайна, связанная с городами Тонис и Гераклион. Город на самом деле один, просто названия два — египетское и греческое. Археологи исследовали пока лишь малую часть города, который по оценкам Франка Годдио в три раза больше Помпеи. Он предсказывает, что в самые ближайшие годы нас ждут великие и захватывающие открытия.
Была разгадана древняя тайна городов Тонис и Гераклион.
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