Всё, что нужно для повторения этой домашней косметической процедуры, у вас уже есть! Нужно только яйцо (а точнее, его белок) и салфетка. Эта процедура помогает избавиться от чёрных точек и заметно сузить поры!
Разделите яйцо на белок и желток. Желток можно использовать в другой раз в качестве составляющего компонента питательной маски. А белок слегка взбейте вилкой, чтобы с ним было легче работать
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Лицо предварительно следует очистить и хорошенько распарить (посидеть над горячей водой или приложить горячее влажное полотенце на 5 минут).
После распаривания кожи кисточкой нанесите яичный белок на участки, где у вас есть чёрные точки.
Сверху приклейте кусочек салфетки. Дополнительно промажьте белком яйца и дождитесь полного высыхания.
Теперь нужно снять застывшую салфетку с лица.
Вся грязь останется на ней! После такой процедуры обязательно увлажните кожу гелем или гидролатом.
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Удаляем чёрные точки и сужаем поры в домашних условиях
Всё, что нужно для повторения этой домашней косметической процедуры, у вас уже есть! Нужно только яйцо (а точнее, его белок) и салфетка. Эта процедура помогает избавиться от чёрных точек и заметно сузить поры!
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