Удаляем чёрные точки и сужаем поры в домашних условиях

Всё, что нужно для повторения этой домашней косметической процедуры, у вас уже есть! Нужно только яйцо (а точнее, его белок) и салфетка. Эта процедура помогает избавиться от чёрных точек и заметно сузить поры!







Разделите яйцо на белок и желток. Желток можно использовать в другой раз в качестве составляющего компонента питательной маски. А белок слегка взбейте вилкой, чтобы с ним было легче работать

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Лицо предварительно следует очистить и хорошенько распарить (посидеть над горячей водой или приложить горячее влажное полотенце на 5 минут).

После распаривания кожи кисточкой нанесите яичный белок на участки, где у вас есть чёрные точки.







Сверху приклейте кусочек салфетки. Дополнительно промажьте белком яйца и дождитесь полного высыхания.







Теперь нужно снять застывшую салфетку с лица.







Вся грязь останется на ней! После такой процедуры обязательно увлажните кожу гелем или гидролатом.





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