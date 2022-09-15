Всего пять ингредиентов: самые доступные и простые рецепты из курицы

Куриные ножки в лимонно-чесночном соусе

Куриные ножки в лимонно-чесночном соусе

Курица, замаринованная в сладкой паприке

Курица, замаринованная в сладкой паприке

Суп из курицы с перцем чили

Суп из курицы с перцем чили

Салат из курицы и авокадо

Салат из курицы и авокадо

Куриные грудки в лимонно-перцовом соусе

Куриные грудки в лимонно-перцовом соусе

Куриное филе в панировочных сухарях с лимоном

Куриное филе в панировочных сухарях с лимоном