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10 фактов о древней цивилизации майя, которых вы не знали

10 фактов о древней цивилизации майя, которых вы не знали


1. Майя считали человеческие жертвоприношения огромной честью


Археологические раскопки свидетельствуют, что майя действительно практиковали человеческие жертвоприношения, но для жертвы это считалось милостью.

Майя верили, что до рая надо ещё дойти: сначала придётся пройти через 13 кругов преисподней, и только потом человек получит вечное блаженство. И путешествие это такое трудное, что добираются не все души. Но был и прямой «билет в рай»: его получали умершие при родах женщины, жертвы войн, самоубийцы, погибшие при игре в мяч и ритуальные жертвы.

Так что стать жертвой считалось у майя высокой честью — этот человек был посланником к богам. Астрономы и математики использовали календари, чтобы точно знать, когда следует принести жертву и кто подходит на эту роль лучше всего. По этой причине жертвами почти всегда становились майя, а не жители соседних племён.

2. Майя предпочитали придумывать свои технологии


У майя не было двух вещей, которые имели почти все развитые цивилизации — колеса и металлических инструментов.

Но в их архитектуре были арки и гидравлические системы орошения, для которых нужно было знать геометрию. Ещё майя знали, как делать цемент. Но поскольку у них не было скота, который мог бы возить повозку, колесо, возможно, было им не нужно. А вместо металлических инструментов они использовали каменные. Тщательно заточенные каменные инструменты использовались для резьбы по камню, распила древесины и прочего.

У майя были и хирурги, на то время исполнявшие сложнейшие в мире операции с помощью инструментов из вулканического стекла. По сути, некоторые каменные инструменты майя были даже совершеннее современных металлических инструментов.

3. Вероятно, майя были мореплавателями


В Кодексе майя есть косвенные свидетельства того, что они были мореплавателями — подводные города. Возможно, майя даже приплыли в Америку из Азии.

Когда майя только-только появились как цивилизация, на континенте примерно в тех же местах существовала развитая цивилизация ольмеков, и майя, по всей видимости, взяли от них многое — шоколадные напитки, игру в мяч, ваяние по камню и почитание богов-животных.

Откуда на континенте взялись ольмеки, тоже непонятно. Но куда больше сбивает с толку то, куда они подевались: цивилизация оставила по себе мезоамериканские пирамиды, колоссальные каменные головы, приведшие к мысли, что сами ольмеки могли быть гигантами.

Их изображали, как людей с тяжёлыми веками, широкими носами и полными губами. Сторонники теории библейской миграции считают это признаком того, что ольмеки пришли из Африки. В Америке они жили около 13-ти столетий, а потом исчезли. Некоторые из самых ранних останков майя датируются семью тысячелетиями.

10 фактов о древней цивилизации майя, которых вы не знали

4. У майя не было космических кораблей, зато были действующие обсерватории


Нет никаких доказательств, что у майя были летательные аппараты или автомобили, но сложная система дорог с твёрдым покрытием у них точно была. Ещё майя владели передовыми астрономическими знаниями о движении небесных тел. Возможно, самым поразительным доказательством этого служит здание с крышей-куполом под названием Эль-Караколь на полуострове Юкатан.

Эль-Караколь больше известен как Обсерватория. Это башня около 15-ти метров высотой с многочисленными окнами, позволяющими наблюдать за равноденствиями и летним солнцестоянием. Здание ориентировано на орбиту Венеры — яркая планета имела для майя большое значение, и считается, что их священный календарь Цолькин тоже был построен на основании движения Венеры по небу. По календарю майя определяли время торжеств, посевов, жертвоприношений и войн.

5. Были ли майя знакомы с инопланетянами?


В наши дни достаточно популярна теория заговора, гласящая, что в древности инопланетяне побывали на Земле и поделились своими знаниями с людьми. Эрих фон Дэникен в 1960-х годах заработал миллионы долларов на книге о том, как люди из космоса управляют человечеством и как в давние времена они возвеличили человека от низменных животных инстинктов до возвышенной сферы сознания.

Учёные действительно не могут объяснить, как могли появиться рисунки Наска в Перу, настолько огромные, что их можно увидеть только с высоты птичьего полёта. Дэникен писал, что у древних майя были летательные аппараты, а добрые инопланетяне даже открыли им технологии комических полётов. Свои выводы он аргументирует рисунками на пирамидах майя, где изображены парящие над землёй мужчины в «круглых шлемах», со свисающими «кислородными трубками».

Правда, все эти «доказательства» нельзя назвать таковыми — очень уж притянуто за уши.

6. «Апокалипсис» Мела Гибсона — выдумка от начала до конца и никакого отношения к реальным майя не имеет


В «Апокалипсисе» мы видим дикарей, одетых в красочные перья, которые охотятся на свирепую дичь и друг друга. Гибсон уверил нас, что именно такими были майя. Что ж, он сделал красивый интересный фильм, но историю в школе он явно прогуливал.

Гибсоновские майя-варвары продают женщин в рабство, а мужчин-пленников приносят в жертву. Но нет никаких доказательств, что майя вообще практиковали рабство или хотя бы брали пленников (военное время не в счёт, разумеется). Бедные невинные индейцы из самого сердца джунглей у Гибсона знать не знали о великом городе майя, куда в итоге попали. Но в период расцвета цивилизации майя все жители окрестных лесов были под управлением города-государства, хотя и сохраняли при этом свою самостоятельность.

Однако Гибсон был прав в одном: когда в Мексику прибыли испанские конкистадоры, майя там жили, но уже не хотели вести войну или строить города — цивилизация приходила в упадок.

7. Майя могли быть выходцами из Атлантиды


Разобраться в истории и происхождении майя сложно. Спасибо суеверным испанским конкистадорам — они сожгли почти всю письменную историю, приняв библиотеку за странные колдовские символы.

Выжили только три документа: Мадрид, Дрезден и Париж, которые названы в честь городов, куда в итоге попали. На страницах этих кодексов описаны древние города, павшие от землетрясений, наводнений и пожаров. Эти города не расположены в материковой части Северной Америки — есть смутные намёки, что они были где-то в океане. Одно из толкований кодексов гласит, что майя пришли из того места, которое сейчас (и во время их расцвета) скрылось под водой, их даже принимали за детей Атлантиды.

Атлантида — это, конечно, сильно сказано. Но учёные недавно обнаружили то, что может быть останками древних городов майя на дне океана. Возраст городов и причину катаклизма определить невозможно.

8. Время для майя не имеет ни начала, ни конца


У нас есть свой собственный календарь, который мы используем для измерения времени. Это даёт нам ощущение линейности времени.

Майя использовали целых три календаря. Гражданский календарь, или Хааб, включал в себя 18 месяцев по 20 дней в каждом — в общей сложности в нём было 360 дней. Для церемониальных целей использовался Цолькин, в котором было 20 месяцев по 13 дней в каждом, а весь цикл, таким образом, составлял 260 дней. Вместе они составляли единый сложный и длинный календарь, в котором содержались сведения о движении планет и созвездий.

В календарях не было ни начала, ни конца — время для майя шло по кругу, всё повторялось снова и снова. Такого понятия, как «конец года», для них не существовало — только ритм планетарных циклов.

9. Майя изобрели спорт


Одно бесспорно — майя обожали игру в мяч. Задолго до того, как европейцы догадались одеваться в шкуры, майя уже сделали у себя дома корт для игры в мяч и придумали правила игры. Их игра, по всей видимости, была жёстким сочетанием футбола, баскетбола и регби.

«Спортивная форма» состояла из шлема, наколенников и налокотников. Нужно было закинуть мяч из каучука в обруч, иногда подвешенный в более чем шести метрах над землёй. Для этого можно было пользоваться плечами, ногами или бёдрами. Штраф за проигрыш — проигравших приносили в жертву. Хотя, как мы уже говорили, жертвоприношение было билетом в рай, так что проигравших как таковых и не было.

10. Майя до сих пор существуют


Обычно люди твёрдо уверены, что все майя как народ исчезли — как будто все представители многомиллионной цивилизации вот так просто взяли и в одночасье умерли. На деле же численность современных майя — около шести миллионов человек, что делает их крупнейшим коренным племенем в Северной Америке.

По большей части майя не погибли, но по каким-то причинам им пришлось отказаться от своих огромных городов. Так как большая часть ранней истории майя утеряна, неизвестно, почему они вдруг перестали строить большие здания, проводить церемонии и заниматься наукой. Есть несколько версий: из-за долгой жестокой засухи могли сгореть посевы, или же майя стало слишком много, или случилась война и голод.

Всё, что действительно известно, так это то, что в 1524-м году майя стали образовывать небольшие сельскохозяйственные общины и отказались от городов. Их потомки по-прежнему живут рядом с нами, но вряд ли что-то помнят о прошлом своего народа. А если и помнят, то вряд ли расскажут.

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10 фактов о древней цивилизации майя, которых вы не знали

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10 фактов о древней цивилизации майя, которых вы не зналиПодписаться на мой Instagram
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