Необычные глаза овец и коз: раскрыта суть их зрачков

Поскольку они питаются в основном низкорослой растительностью, довольно долгое время эти животные проводят, уткнувшись головой в землю. Чтобы в такой уязвимый момент не стать жертвой хищников, которые так и норовят порой украсть из стада одну-две овечки или козы, природа наделила их глазами, расположенными немного сбоку, а также прямоугольными зрачками. Эти отличительные черты обеспечивают им максимально широкий угол обзора — до 350 градусов, так что они могут не только смотреть, что едят, но и контролировать пространство вокруг себя.

Ученые также отмечают, что зрачок овец и кох сужается именно по вертикали — благодаря этой особенности животные могут четко видеть, куда и от кого они бегут, а также куда ставят свои лапы, поэтому с меньшей вероятностью спотыкаются и падают.

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