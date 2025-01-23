Необычные глаза овец и коз: раскрыта суть их зрачков

Все знают об удивительной особенности кошек: в темноте их зрачки могут расширяться настолько, что радужная оболочка становится едва заметной, а при ярком освещении они могут сужаться и превращаться в тонкую вертикальную полоску. Гораздо сложнее заглянуть в глаза козам или овцам, но если бы вам каким—то образом удалось это сделать, вы, вероятно, заметили бы, что зрачки у них еще более странные - они прямоугольные!
Для начала давайте вспомним, что такое зрачок. Это отверстие в радужной оболочке глаза, которое позволяет свету проникать внутрь глазного яблока и достигать сетчатки. Благодаря специальным мышцам - сфинктеру и расширителю - зрачок может сужаться и расширяться, регулируя количество света, попадающего в глаз, чтобы обеспечить оптимальное зрение в различных условиях освещения. Размер и форма зрачка также играют определенную роль в этом процессе.
У каких животных прямоугольные зрачки?
Жизни некоторых травоядных копытных животных уж точно не позавидуешь — им каждый день нужно бороться за жизнь и быть начеку, чтобы не стать жертвой крупного хищника. К их числу относятся не только овцы и козы, но и олени, и косули, и антилопы... Без такой особенности, как прямоугольные зрачки, все они, возможно, давно бы уже вымерли.
Поскольку они питаются в основном низкорослой растительностью, довольно долгое время эти животные проводят, уткнувшись головой в землю. Чтобы в такой уязвимый момент не стать жертвой хищников, которые так и норовят порой украсть из стада одну-две овечки или козы, природа наделила их глазами, расположенными немного сбоку, а также прямоугольными зрачками. Эти отличительные черты обеспечивают им максимально широкий угол обзора — до 350 градусов, так что они могут не только смотреть, что едят, но и контролировать пространство вокруг себя.
Ученые также отмечают, что зрачок овец и кох сужается именно по вертикали — благодаря этой особенности животные могут четко видеть, куда и от кого они бегут, а также куда ставят свои лапы, поэтому с меньшей вероятностью спотыкаются и падают.
Плюс ко всему, прямоугольные зрачки обеспечивают более эффективное улавливание света, поступающего с разных сторон, это помогает животным эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям освещения. Ночью они все так же хорошо видят, поскольку их зрачок может идентифицировать даже еле тусные лучи света, например, от неполной луны, а днем, при ярком солнечном свете, они сужаются без потери четкости картинки, при этом минимизируя вероятность ослепления.
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