37 мощных социалок

Ну очень убедительная реклама.
Хорошо сделанная реклама привлекает ваше внимание и остается в памяти длительное время, и это как раз тот эффект, который нужен социальным проблемам. Заставить людей задуматься и побудить к действию — первый шаг на пути к значимым изменениям.
Предлагем подборку мощной социальной рекламы.
Остановите пытки
Агентство: Advico Y&R, Цюрих, Швейцария
Жертвы пыток такие же люди, как ты и я.
Останови насилие: не садись за руль пьяным
Агентство: Terremoto Propaganda, Куритиба, Бразилия
Преждевременный конец
Агентство: Iris, Лондон, Великобритания
КОНЕЦ. Если вы курите, статистически ваша история закончится на 15% раньше, чем могла бы. За помощью обращайтесь QUITTLINE 0200 00 22 00.
Для Всемирного фонда защиты природы
Агентство: DDB&CO, Стамбул, Турция
Страшно. Еще страшнее.
Цвет твоей кожи не должен определять твое будущее
Агентство: LOWE GGK, Варшава, Польша
Разненавидеть
Агентство: Fabrica, Италия
Перевернув страницу, вы уничтожите лес
Агентство: LINKSUS, Пекин, Китай
Медленнее — лучше
Агентство: Cramer-Krasselt, Милуоки, США. Для полиции штата
46 дней в больнице.
Экономишь бумагу — спасаешь планету
Агентство: Saatchi & Saatchi, Копенгаген, Дания
Загрязнение воздуха убивает 60000 людей в год
Агентство: неизвестно
Лайки не помогают
Агентство: Publicis, Сингапур
Лайки не помогают. Стань волонтером. Измени жизнь.
Если вы не поднимете, это сделают они
Агентство: TBWA\Hunt\Lascaris, Йоханнесбург, Африка
Вот что мы видим, когда вы курите
Агентство: JWT, Атланта, США
Лига против жестокого обращения с животными
Агентство: Lowe Bull, Кейптаун, ЮАР
Это не футбол.
Не разговаривай по телефону за рулем
Агентство: Mudra Group, Индия
Это не происходит здесь, но происходит сейчас
Арт-директор Amnesty International Пиус Уокер, Швейцария
Цензура приводит к вранью
Агентство: Memac Ogilvy & Mather, Дубай, ОАЭ
Думай за двоих
Агентство: Red Pepper, Екатеринбург, Россия
Количество аварий с участием детей возрастает во время школьных каникул. Пожалуйста, будьте особенно осторожны!
Каждые 60 секунд вымирает вид
Агентство: Scholz & Friends, Берлин, Германия
Каждая минута на счету. Каждое пожертвование имеет значение.
Невинность в опасности
Арт-директор: Майкл Аргелло
Где педофил?
Невинность в опасности
Агентство: Herezie, Париж, Франция
Сексуальные маньяки могут скрываться в телефоне вашего ребенка.
Курение вызывает преждевременное старение
Агентство: Euro RSCG, Австралия
Вы не набросок. Скажи нет анорексии
Агентство: Revolution, Бразилия
Беспризорные дети чувствуют себя невидимыми
Австралийский фонд детства, Мельбурн, Австралия
Пластиковые пакеты убивают
Слева агентство: BBDO Malaysia, Куала-Лумпур, Малайзия. Справа агентство: Duval Guillaume, Бельгия
Будут последствия. Сохраняйте моря чистыми
Агентство: JWT, Дубаи, ОАЭ
Когда видишь тунца, представляй панду
Агентство: Ogilvy & Mather, Сингапур
Желание спать сильнее тебя
Агентство: BBDO Bangkok, Таиланд
Не садись за руль, если хочешь спать.
Накормить голодного легче, чем ты думаешь
Агентство: TBWA\Hunt\Lascaris, Йоханнесбург, ЮАР
Вы сами вызываете рак
Агентство: Dentsu, Пекин, Китай
Леса — легкие планеты
Агентство: TBWA, Париж, Франция
Пока еще не поздно.
Для бездомных каждый день — это борьба
Агентство: Clemenger BBDO, Мельбурн, Австралия
Предупреждение о раке груди
Агентство: Bolero, Форталеза, Бразилия
Как воспринимают женщину
Агентство: Ogilvy & Mather, Дубаи, ОАЭ
Женщин нужно поставить на место; женщины должны знать свое место; женщин нужно держать под контролем; женщин нужно наказывать.
Женщин нужно воспринимать как равных.
Не покупайте экзотических животных как сувениры
Агентство: LOWE GGK, Варшава, Польша
Тот же питомец, разные хозяева
Агентство: TBWA-Santiago Mangada Puno, Филиппины
Пристегнись. Останься в живых
Агентство: Lg2, Квебек, Канада
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