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37 мощных социалок

37 мощных социалок

Ну очень убедительная реклама.

Хорошо сделанная реклама привлекает ваше внимание и остается в памяти длительное время, и это как раз тот эффект, который нужен социальным проблемам. Заставить людей задуматься и побудить к действию — первый шаг на пути к значимым изменениям.

Предлагем подборку мощной социальной рекламы.

Остановите пытки


37 мощных социалок

Агентство: Advico Y&R, Цюрих, Швейцария
Жертвы пыток такие же люди, как ты и я.

Останови насилие: не садись за руль пьяным


37 мощных социалок

Агентство: Terremoto Propaganda, Куритиба, Бразилия

Преждевременный конец


37 мощных социалок

Агентство: Iris, Лондон, Великобритания
КОНЕЦ. Если вы курите, статистически ваша история закончится на 15% раньше, чем могла бы. За помощью обращайтесь QUITTLINE 0200 00 22 00.

Для Всемирного фонда защиты природы


37 мощных социалок

Агентство: DDB&CO, Стамбул, Турция
Страшно. Еще страшнее.

Цвет твоей кожи не должен определять твое будущее


37 мощных социалок

Агентство: LOWE GGK, Варшава, Польша

Разненавидеть


37 мощных социалок

Агентство: Fabrica, Италия

Перевернув страницу, вы уничтожите лес


37 мощных социалок

Агентство: LINKSUS, Пекин, Китай

Медленнее — лучше


37 мощных социалок

Агентство: Cramer-Krasselt, Милуоки, США. Для полиции штата
46 дней в больнице.

Экономишь бумагу — спасаешь планету


37 мощных социалок

Агентство: Saatchi & Saatchi, Копенгаген, Дания

Загрязнение воздуха убивает 60000 людей в год


37 мощных социалок

Агентство: неизвестно

Лайки не помогают


37 мощных социалок

37 мощных социалок

Агентство: Publicis, Сингапур
Лайки не помогают. Стань волонтером.
Измени жизнь.

Если вы не поднимете, это сделают они


37 мощных социалок

Агентство: TBWA\Hunt\Lascaris, Йоханнесбург, Африка

Вот что мы видим, когда вы курите


37 мощных социалок

Агентство: JWT, Атланта, США

Лига против жестокого обращения с животными


37 мощных социалок

Агентство: Lowe Bull, Кейптаун, ЮАР
Это не футбол.

Не разговаривай по телефону за рулем


37 мощных социалок

37 мощных социалок

Агентство: Mudra Group, Индия

Это не происходит здесь, но происходит сейчас


37 мощных социалок

Арт-директор Amnesty International Пиус Уокер, Швейцария

Цензура приводит к вранью


37 мощных социалок

Агентство: Memac Ogilvy & Mather, Дубай, ОАЭ

Думай за двоих


37 мощных социалок

Агентство: Red Pepper, Екатеринбург, Россия
Количество аварий с участием детей возрастает во время школьных каникул. Пожалуйста, будьте особенно осторожны!

Каждые 60 секунд вымирает вид


37 мощных социалок

Агентство: Scholz & Friends, Берлин, Германия
Каждая минута на счету. Каждое пожертвование имеет значение.

Невинность в опасности


37 мощных социалок

Арт-директор: Майкл Аргелло
Где педофил?

Невинность в опасности


37 мощных социалок

Агентство: Herezie, Париж, Франция
Сексуальные маньяки могут скрываться в телефоне вашего ребенка.

Курение вызывает преждевременное старение


37 мощных социалок

Агентство: Euro RSCG, Австралия

Вы не набросок. Скажи нет анорексии


37 мощных социалок

Агентство: Revolution, Бразилия

Беспризорные дети чувствуют себя невидимыми


37 мощных социалок

Австралийский фонд детства, Мельбурн, Австралия

Пластиковые пакеты убивают


37 мощных социалок

Слева агентство: BBDO Malaysia, Куала-Лумпур, Малайзия. Справа агентство: Duval Guillaume, Бельгия

Будут последствия. Сохраняйте моря чистыми


37 мощных социалок

37 мощных социалок

Агентство: JWT, Дубаи, ОАЭ

Когда видишь тунца, представляй панду


37 мощных социалок

Агентство: Ogilvy & Mather, Сингапур

Желание спать сильнее тебя


37 мощных социалок

Агентство: BBDO Bangkok, Таиланд
Не садись за руль, если хочешь спать.

Накормить голодного легче, чем ты думаешь


37 мощных социалок

Агентство: TBWA\Hunt\Lascaris, Йоханнесбург, ЮАР

Вы сами вызываете рак


37 мощных социалок

Агентство: Dentsu, Пекин, Китай

Леса — легкие планеты


37 мощных социалок

Агентство: TBWA, Париж, Франция
Пока еще не поздно.

Для бездомных каждый день — это борьба


37 мощных социалок

Агентство: Clemenger BBDO, Мельбурн, Австралия

Предупреждение о раке груди


37 мощных социалок

Агентство: Bolero, Форталеза, Бразилия

Как воспринимают женщину


37 мощных социалок

Агентство: Ogilvy & Mather, Дубаи, ОАЭ
Женщин нужно поставить на место; женщины должны знать свое место; женщин нужно держать под контролем; женщин нужно наказывать.
Женщин нужно воспринимать как равных.

Не покупайте экзотических животных как сувениры


37 мощных социалок

Агентство: LOWE GGK, Варшава, Польша

Тот же питомец, разные хозяева


37 мощных социалок

37 мощных социалок

Агентство: TBWA-Santiago Mangada Puno, Филиппины

Пристегнись. Останься в живых


37 мощных социалок

Агентство: Lg2, Квебек, Канада

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