Почему в Исландии кошкам грозит комендантский час и запреты

Кошки — это ночные охотники-одиночки. Исследования показывают, что эти пушистые милашки являются одной из самых главных причин смертности птиц во всём мире. Они представляют огромную угрозу. В Исландии недавно власти всерьёз озаботились сохранностью экосистемы островного государства. Здесь традиционно очень любят и почитают кошачий род, но в последнее время люди решили пересмотреть свои отношения с этими «элегантными убийцами». Теперь, когда исландцы вновь обретают свободу передвижения, после снятия карантинных ограничений, исландские кошки борются за свою.
Ночные прогулки отменяются
Этой весной крупнейший муниципалитет на севере Исландии, под названием Акюрейри, выпустил решение о том, что всем домашним кошкам запрещено гулять ночью. Подобные меры приняты по всей стране. Многие люди жаловались, что кошачьи питомцы выгуливаются на их участках, принося вред. Эти домашние любимцы ничем не отличаются от других, поэтому запретить им гулять самим по себе — это справедливо. Главная же проблема состоит в том, что коты убивают птиц и разрушают экосистемы. Домашние животные ведь не являются частью экосистемы.
Исследования показывают, что кошки, одиночные ночные охотники, являются одной из самых серь`зных причин смертности птиц во всём мире.
Элегантные убийцы
Несмотря на тысячи лет одомашнивания, кошки по-прежнему предпочитают вкушать мясо свежей жертвы. Эти уникальные создания могут быстро уловить высокие звуки. Такие, как писк мыши, например. В ушных раковинах кошки 32 подвижные мышцы! Усики придают им трёхмерное ощущение, а прячущиеся в пушистых и мягких ножнах когти, обеспечивают тишину передвижения. Коты могут прыгать вертикально на высоту, которая превышает их рост в целых пять раз.
За все их качества, кошек прозвали элегантными убийцами. Только представьте, что они охотятся в местах, где перелётные птицы приспособились к местам, свободным от естественных хищников. Ущерб в данном случае для природы просто необратим. Международный союз по охране природы включил этих животных в список 100 самых опасных инвазивных видов в мире. По их вине исчезли по меньшей мере 63 вида — 40 птиц, 21 млекопитающий, а ещё почти шесть сотен видов находится под угрозой исчезновения. Всё потому что в Исландии единственный наземный хищник — это кот.
Коты - это серийные убийцы.
Исландия — кошачий рай
В мире, где человечество делится на людей-кошек и людей-собак, Исландия всегда традиционно была страной людей-кошек. В Рейкьявике запрещено содержать собак, например. Коты же повсюду. Они дрыхнут на тротуарах, праздно прогуливаются везде. Появились они на острове больше тысячи лет тому назад, прибыв вместе со скандинавами, которые брали их на борт своих кораблей. Единственным местным млекопитающим здесь тогда был песец.
Коты привыкли жить бок о бок с людьми.
Немногие дикие животные сознательно выбирают домашнюю жизнь. Наверное, на заре развития сельского хозяйства кошка ради забавы убила пару грызунов. Людям понравилось. Теперь же они хотят это остановить. Больше всего поддерживают принятие закона о «кошачьем комендантском часе» в регионах с частными домами и садами. Жители сравнивают бродячих кошачьих с буйными городскими пьяницами. Они метят территорию мочой, топчут цветы, заходят в дома и устраивают там беспорядок. Популяция их достигла критической точки. Они целыми толпами бродят по окрестностям в поисках развлечений и пропитания. Когда началось гнездование прибрежных птиц — пришла вообще беда.
Морские птицы, такие как мэнские буревестники, гнездятся на мысах и скалах исландского архипелага Вестманских островов.
Кошки уничтожают почти 70 % птиц. Уничтожить кошачьих невозможно — население, несмотря на весь вред, против. Стерилизация не облегчает ситуацию. Таким образом и было принято решение о введении комендантского часа. Популяции морских птиц в регионе неуклонно сокращаются. Кошки усугубляют эту проблему, нападая на них, разрушая их гнёзда и поедая яйца. Ведь пернатые гнездятся в прибрежных колониях именно для того, чтобы избежать наземных хищников. Некоторые виды днём находятся в море, а ночью прилетают на берег и тут их встречают ночные охотники.
Кроме всего прочего коты переносят токсоплазмоз. Эта болезнь вызывается одноимённым паразитом. Передаётся она в результате поедания сырого мяса. Согласно исследованию 2005 года, около 10 процентов исландцев заражены этим паразитом. Также они заражают не только людей, но и других животных. Ведь личинки из кошачьих фекалий попадают в воду. Они очень живучи и уже уничтожили множество гавайских тюленей-монахов и калифорнийских морских выдр. Паразит также поражает и птиц.
Прочные ооцисты паразита Toxoplasma gondii — яйца, легко перемещаются в пресной воде и открытом океане.
Один местный активист по имени Асмундур Палссон начал отстреливать кошек, ставить ловушки. Он убил несколько десятков животных, прежде чем население взбунтовалось против его действий. Всем было жаль кошечек.
Международная проблема
Эти ласковые пушистики вредят не только в Исландии. Ежегодно они убивают от 1,3 до 4 миллиардов птиц только в Соединенных Штатах. В Канаде они уничтожают от 2 до 7 % птиц. В Китае из-за них гибнут в среднем 2,9 миллиарда рептилий, 4 миллиардов птиц и 6,7 миллиарда млекопитающих в дополнение к ошеломляющему количеству беспозвоночных, лягушек и рыбы. Согласно статистике кошки — это основная причина антропогенной смертности птиц. Они несут больше угрозы чем автомобили и промышленность в целом. Людям весьма сложно смириться с мыслью, что их пушистые любимчики столь безжалостные киллеры.
Празднование Рождества в исландском городе Рейкьявик включает в себя гигантскую кошку, которая плохо относится к детям.
Домашние кошки охотятся и приносят добычу домой. Частенько они даже не едят это дикое мясо, предпочитая свой сбалансированный корм. Хозяевам этих ночных охотников даже советовали их привязывать или вешать на шею колокольчик, чтобы спугивать жертв звуком. В первом случае кошки сильно страдают от таких ограничений. Колокольчик, как оказалось, тоже совсем не так безопасен, как кажется человеку. Его постоянное звучание очень раздражает мегачувствительный слух питомца, причиняя ему немыслимые страдания. Ветеринары против подобных мер.
Город Хусавик на севере Исландии, известный своей главной ролью в фильме «Евровидение: Сага об огне», в 2008 году запретил ввоз кошек.
Как же быть
Как же в такой ситуации решить проблему с весенним гнездованием птиц? Решение ограничить хотя бы ночное передвижение, а следовательно охоту — может помочь. Насколько хорошо — будущее покажет. Пока же эта мера привела к тому, что к животным стали относиться как к нежелательным гостям.
Люди всегда кошек и любили, и ненавидели. В некоторых странах они являются священными животными. В других их считают исчадиями ада. Например, в средневековье религиозные фанатики считали чёрных котов приносящими несчастье и сжигали. В исламе восхищаются их чистоплотностью. В Австралии уже несколько лет действует такой комендантский час. Кроме того, там, начиная с 2015 года было убито с помощью яда и ловушек более миллиона котов. Во многих странах мира кошки должны быть зарегистрированы, а владельцы — тщательно следить за любимчиками, чтобы те не гуляли где попало.
Домашние кошки никогда не теряли черты «элегантного убийцы» своих диких предков.
Эксперты пока не уверены в ответе на вопрос о том, как скажется запрет на ночные прогулки котов на экосистеме региона. Пока же исследования говорят, что даже незначительное повышение популяции птиц делает людей счастливее. По статистике увеличение количества видов птиц всего на 10%, повысило удовлетворённость жизнью примерно в 1,53 раза больше, чем аналогичное пропорциональное увеличение дохода. С другой стороны, когда человек гладит кошку, он получает огромное количество положительных эмоций. Для одиноких людей кошки являются отличными компаньонами. Люди чувствуют себя нужными кому-то, а следовательно, счастливыми.
Японский манэки-нэко — кот, поднявший одну лапу и «машущий» — символизирует удачу.
Возможно, всё дело в том, что человек уж слишком вмешивается в природу. Все его попытки что-то улучшить делают только хуже. Может нужно дать ей свободу?...
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