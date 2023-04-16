Перед вами подборка портретов весьма неплохих собой знаменитых мужчин из прошлого, которыми невозможно не залюбоваться.
Жена одного из композиторов отзывалась об Иоганнесе Брамсе, как о человеке, произошедшем прямо от Бога. Конечно же, она говорила о его музыке, но можно только догадываться, что она имела в виду на самом деле.
Убийца президента США Авраама Линкольна Джон Уилкс Бут.
Русский писатель, драматург и врач Антон Павлович Чехов однажды изрёк: «Медицина моя законная жена, а литература — любовница». Многие из его воздыхательниц пожалели, что они не литература.
Фридрих Энгельс, соавтор многих трудов Карла Маркса, в том числе «Манифеста коммунистической партии».
Гипнотический взгляд Григория Распутина пленял женщин.
В борьбе за независимость Индии Махатма Ганди использовал метод ненасильственного сопротивления. Если перевести разговор о сопротивлении в другую плоскость, то сложно представить себе женщину, способную устоять перед таким красавцем.
Первый чернокожий чемпион мира в супертяжёлом весе, американский боксёр Джек Джонсон.
Кубинский революционер Эрнесто Че Гевара в возрасте 22 лет.
Непальский шерпа Тенцинг Норгей, первым достигший вершины Эвереста в 1953 году.
Австралийский преступник Нед Келли. Этот снимок был сделан за день до его казни в 1880 году, но его имидж пользуется популярностью и сейчас.
Американский изобретатель Томас Эдисон рядом с изобретённым им фонографом.
Изобретатель Никола Тесла соблазнял женщин, глядя им глубоко в глаза и покручивая ус.
Японский актёр Тосиро Мифунэ, сыгравший в фильмах Акиры Куросавы «Расёмон», «Семь самураев» и «Трон в крови».
Внешнее сходство швейцарского психиатра Германа Роршаха (на фото) и канадского киноактёра Райана Гослинга сложно не заметить.
Американский писатель Джек Керуак.
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15 весьма привлекательных мужчин, творивших мировую историю
Перед вами подборка портретов весьма неплохих собой знаменитых мужчин из прошлого, которыми невозможно не залюбоваться.
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