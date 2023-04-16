15 весьма привлекательных мужчин, творивших мировую историю

Перед вами подборка портретов весьма неплохих собой знаменитых мужчин из прошлого, которыми невозможно не залюбоваться.







Жена одного из композиторов отзывалась об Иоганнесе Брамсе, как о человеке, произошедшем прямо от Бога. Конечно же, она говорила о его музыке, но можно только догадываться, что она имела в виду на самом деле.







Убийца президента США Авраама Линкольна Джон Уилкс Бут.







Русский писатель, драматург и врач Антон Павлович Чехов однажды изрёк: «Медицина моя законная жена, а литература — любовница». Многие из его воздыхательниц пожалели, что они не литература.







Фридрих Энгельс, соавтор многих трудов Карла Маркса, в том числе «Манифеста коммунистической партии».







Гипнотический взгляд Григория Распутина пленял женщин.







В борьбе за независимость Индии Махатма Ганди использовал метод ненасильственного сопротивления. Если перевести разговор о сопротивлении в другую плоскость, то сложно представить себе женщину, способную устоять перед таким красавцем.







Первый чернокожий чемпион мира в супертяжёлом весе, американский боксёр Джек Джонсон.







Кубинский революционер Эрнесто Че Гевара в возрасте 22 лет.







Непальский шерпа Тенцинг Норгей, первым достигший вершины Эвереста в 1953 году.







Австралийский преступник Нед Келли. Этот снимок был сделан за день до его казни в 1880 году, но его имидж пользуется популярностью и сейчас.







Американский изобретатель Томас Эдисон рядом с изобретённым им фонографом.







Изобретатель Никола Тесла соблазнял женщин, глядя им глубоко в глаза и покручивая ус.







Японский актёр Тосиро Мифунэ, сыгравший в фильмах Акиры Куросавы «Расёмон», «Семь самураев» и «Трон в крови».







Внешнее сходство швейцарского психиатра Германа Роршаха (на фото) и канадского киноактёра Райана Гослинга сложно не заметить.







Американский писатель Джек Керуак.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





