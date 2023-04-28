6 актеров небольшого роста, которые достигли высот в карьере

С нами не соскучишься!





Кажется, что успех сопутствует лишь красавцам высокого роста и мускулистого телосложения



Чарли Чаплин



Чарли Чаплин



Этот человек появился на заре кинематографии и смог стать не только первоклассным актером, но и настоящим мастером кино. Не зря он дважды получал внеконкурсную премию «Оскар» с формулировкой «За бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством». Его карьера растянулась на долгие 75 лет и



В детстве это помогало ему зарабатывать на пропитание, а на экране – вызывать сочувствие от зрителей. Чарли Чаплин придумал образ «бродяги Чарли» - этакого неудачника, которого все обижают. Для сущей разницы в свои комедийные ленты Чаплин приглашал более крупных актеров, чтоб подчеркнуть контраст. Большие и сильные негодяи обижали маленького и беззащитного Чарли, и его персонаж получал дополнительные бонусы в виде зрительских симпатий.

Дэнни Де Вито



Дэнни Де Вито

Этого «малыша» ростов в 147 см полюбили зрители всего мира. Обаятельный, невероятно смешной, слегка неуклюжий и бесконечно талантливый актер запомнился поклонникам кино по своим многочисленным работам. В его копилке больше сотни ролей, и самыми запоминающимися работами стали, пожалуй, фильмы «



Широкую известность актеру принес телесериал «Такси», где он невероятно ярко сыграл одну из центральных ролей. Также Дэнни Де Вито отлично удавались роли комичных гангстеров и разного рода пройдох. Для более сильного контраста режиссеры в своих комедиях полюбили дуэт маленького и толстого коротышки с огромным и мускулистым Арнольдом Шварценеггером. Кстати, помимо актерского таланта Дэнни Де Вито прославился еще и как режиссер и продюсер.



За биографическую картину «Эни Боркович» Де Вито был номинирован на кинопремию «Оскар». А еще этот человек стал первым актером анимационных фильмов, который озвучил свою роль сразу на пяти языках – английском, итальянском, испанском, немецком и русском. Так что уверенно можно сказать, что рост и талант никак не взаимосвязаны. Однако в детстве актера все было наоборот. Мальчик был самым низким среди сверстников, и его отец всерьез забеспокоился. Однако врачи заявили, что ребенок абсолютно здоров. Впоследствии именно небольшой рост стал препятствием для

Дэниэл Рэдклифф



Дэниэл Рэдклифф

Пожалуй, целое поколение выросло вместе с этим актером. Он стал знаменит еще в детском возрасте, сыграв маленького волшебника Гарри Поттера. Время шло, юный чародей превращался в юношу и постепенно отходил от роли ботаника-отличника. В его фильмографии появились серьезные роли. Среди последних работ этого актера можно отметить «Джунгли», «Опасное задание», «Чудотворцев», «Пушки Акимбо», «Побег из Претории». Однако «дорасти» до героя боевика ему еще пока не

Дастин Хоффман



Дастин Хоффман

Рост в 167 см ничуть не помешал Дастину стать серьезным актером. А все дело в трудолюбии актера. Свои роли он оттачивает до мельчайших деталей, чем, собственно и покоряет режиссеров. Однако начальные шаги в актерской карьере Хоффмана нередко приносили разочарования – из-за



То же самое происходило и с пробами на киностудиях. И лишь режиссер Майк Николс смог разглядеть талант и отдал ему роль, которую обычно предоставляли высоким блондинам. Так Дастин Хоффман, маленький черноглазый мужчина с еврейскими корнями, сыграл роль невинного выпускника колледжа и получил свою первую номинацию на кинопремию «Оскар». Сейчас этот актер – один из самых уважаемых звезд театра и кино, и в свои 83 года все еще продолжает строить карьеру на голливудских холмах.

Том Круз



Том Круз

Все знают знаменитого актера Тома Круза как одного из главных спасателей человечества. Однако для многих станет



Так что невысокий рост в его случае стал катализатором успеха, а напористый характер помог пробиться в ряды голливудских актеров первой величины. Визитной карточкой Тома Круза стала серия фильмов «Миссия невыполнима», где актер сыграл спецагента Итана Ханта.

Джо Пеши



Джо Пеши

Рост этого знаменитого актера и музыканта итальянского происхождения составляет всего 163 см. Несмотря на то, что мальчик в пятилетнем возрасте дебютировал на сцене одного из театров Нью-Йорка, а немного позже стал постоянным участником эстрадного шоу «Звездный час», он всерьез не задумывался об актерской карьере. Его работу в малоизвестной картине заметили Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро, которые и уговорили Джо сняться в спортивной драме «Бешеный бык». За эту роль актер был удостоен премии BAFTA как самый перспективный новичок.



Впоследствии Джо Пеши прославился благодаря ролям в



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Кажется, что успех сопутствует лишь красавцам высокого роста и мускулистого телосложения . Именно так мы представляем и донжуанов, и героев боевиков. Однако наши сегодняшние участники публикации – это мужчины ниже среднего роста. Казалось бы – что им делать в Голливуде? Оказывается, талант и напористый характер способны сотворить чудо: одни из них стали легендами, без других немыслимы комедийные сюжеты, а третьи и вовсе стали «спасителями мира». Давайте вместе вспомним любимых актеров, на чей рост мы обращаем внимание в последнюю очередь.Этот человек появился на заре кинематографии и смог стать не только первоклассным актером, но и настоящим мастером кино. Не зря он дважды получал внеконкурсную премию «Оскар» с формулировкой «За бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством». Его карьера растянулась на долгие 75 лет и продолжалась практически до кончины актера в возрасте 88 лет. Ему рукоплескал Лондон, его ждал головокружительный успех в Голливуде, он был посвящен в рыцари и получил орден «За заслуги перед Итальянской республикой». А все дело в том, что актер никогда не переживал из-за своего маленького роста в 165 см.В детстве это помогало ему зарабатывать на пропитание, а на экране – вызывать сочувствие от зрителей. Чарли Чаплин придумал образ «бродяги Чарли» - этакого неудачника, которого все обижают. Для сущей разницы в свои комедийные ленты Чаплин приглашал более крупных актеров, чтоб подчеркнуть контраст. Большие и сильные негодяи обижали маленького и беззащитного Чарли, и его персонаж получал дополнительные бонусы в виде зрительских симпатий.Этого «малыша» ростов в 147 см полюбили зрители всего мира. Обаятельный, невероятно смешной, слегка неуклюжий и бесконечно талантливый актер запомнился поклонникам кино по своим многочисленным работам. В его копилке больше сотни ролей, и самыми запоминающимися работами стали, пожалуй, фильмы « Близнецы », «Джуниор», «Пролетая над гнездом кукушки», «Криминальное чтиво», «Роман с камнем», «Дамбо».Широкую известность актеру принес телесериал «Такси», где он невероятно ярко сыграл одну из центральных ролей. Также Дэнни Де Вито отлично удавались роли комичных гангстеров и разного рода пройдох. Для более сильного контраста режиссеры в своих комедиях полюбили дуэт маленького и толстого коротышки с огромным и мускулистым Арнольдом Шварценеггером. Кстати, помимо актерского таланта Дэнни Де Вито прославился еще и как режиссер и продюсер.За биографическую картину «Эни Боркович» Де Вито был номинирован на кинопремию «Оскар». А еще этот человек стал первым актером анимационных фильмов, который озвучил свою роль сразу на пяти языках – английском, итальянском, испанском, немецком и русском. Так что уверенно можно сказать, что рост и талант никак не взаимосвязаны. Однако в детстве актера все было наоборот. Мальчик был самым низким среди сверстников, и его отец всерьез забеспокоился. Однако врачи заявили, что ребенок абсолютно здоров. Впоследствии именно небольшой рост стал препятствием для съемок в кино – режиссеры не хотели заморачиваться с нестандартным актером. Но многочисленные неудачи только укрепляли дух Денни. И теперь мы можем наблюдать, как низкорослый толстячок покорил вершину голливудского Олимпа.Пожалуй, целое поколение выросло вместе с этим актером. Он стал знаменит еще в детском возрасте, сыграв маленького волшебника Гарри Поттера. Время шло, юный чародей превращался в юношу и постепенно отходил от роли ботаника-отличника. В его фильмографии появились серьезные роли. Среди последних работ этого актера можно отметить «Джунгли», «Опасное задание», «Чудотворцев», «Пушки Акимбо», «Побег из Претории». Однако «дорасти» до героя боевика ему еще пока не удалось . Как бы там не было, Дэниэл при росте в 165 см продолжает оставаться любимцем девушек, а билеты на спектакли с его участием раскупаются заранее.Рост в 167 см ничуть не помешал Дастину стать серьезным актером. А все дело в трудолюбии актера. Свои роли он оттачивает до мельчайших деталей, чем, собственно и покоряет режиссеров. Однако начальные шаги в актерской карьере Хоффмана нередко приносили разочарования – из-за неприметного роста его не хотели брать в театральные постановки.То же самое происходило и с пробами на киностудиях. И лишь режиссер Майк Николс смог разглядеть талант и отдал ему роль, которую обычно предоставляли высоким блондинам. Так Дастин Хоффман, маленький черноглазый мужчина с еврейскими корнями, сыграл роль невинного выпускника колледжа и получил свою первую номинацию на кинопремию «Оскар». Сейчас этот актер – один из самых уважаемых звезд театра и кино, и в свои 83 года все еще продолжает строить карьеру на голливудских холмах.Все знают знаменитого актера Тома Круза как одного из главных спасателей человечества. Однако для многих станет сюрпризом , что рост этой звезды боевиков не превышает 170 см. В детстве невысокий мальчик из бедной семьи был задирой. Это помогло ему обрести важное качество характера: научиться постоять за себя. Ну а в будущем, как рассказывали его коллеги по драме «Изгои», начинающий актер требовал к себе повышенного внимания и был весьма требователен к условиям контракта и работе на съемочной площадке.Так что невысокий рост в его случае стал катализатором успеха, а напористый характер помог пробиться в ряды голливудских актеров первой величины. Визитной карточкой Тома Круза стала серия фильмов «Миссия невыполнима», где актер сыграл спецагента Итана Ханта.Рост этого знаменитого актера и музыканта итальянского происхождения составляет всего 163 см. Несмотря на то, что мальчик в пятилетнем возрасте дебютировал на сцене одного из театров Нью-Йорка, а немного позже стал постоянным участником эстрадного шоу «Звездный час», он всерьез не задумывался об актерской карьере. Его работу в малоизвестной картине заметили Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро, которые и уговорили Джо сняться в спортивной драме «Бешеный бык». За эту роль актер был удостоен премии BAFTA как самый перспективный новичок.Впоследствии Джо Пеши прославился благодаря ролям в фильмах «Славные парни», «Один дома», «Мой кузен Винни», «Казино», «Бронксская повесть», «Ирландец» и серии фильмов «Смертельное оружие». Помимо актерского таланта знаменитость записал три музыкальных диска, которые содержат джазовые композиции. Так что как видите маленький рост – вовсе не преграда для осуществления заветных мечтаний и построения успешной карьеры.

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