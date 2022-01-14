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Что может быть общего у монашек, девушек лёгкого поведения, палача и автомеханика?


Монахини и Девушки лёгкого поведения. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Монахини и Девушки лёгкого поведения. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).


Казалось бы, что может быть общего у монашек и девушек лёгкого поведения, или же у палача и предсказательницы? Правильно, на первый взгляд ровным счётом ничего, но если внимательно присмотреться к данной серии фотографий, на которой запечатлены абсолютно разные люди, то, глядя на них, можно найти некое сходство в позах и выражениях лиц. Выходит, что, так или иначе, мы все в чём-то между собой похожи и равны, независимо от пола, возраста, профессии или социального положения...



Предсказательница и Палач. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Предсказательница и Палач. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Балерина и Боксер. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Балерина и Боксер. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Байкеры и Ученики воскресной школы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Байкеры и Ученики воскресной школы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Грабитель банков и Полицейские. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Грабитель банков и Полицейские. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Выпускник колледжа и Отчисленный из средней школы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Выпускник колледжа и Отчисленный из средней школы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Прихожанка баптистской церкви и Заключенный-расист. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Прихожанка баптистской церкви и Заключенный-расист. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Бездомный и Застройщик. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Бездомный и Застройщик. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Зверолов и Дама с собачкой. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Зверолов и Дама с собачкой. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Участник выставки домашнего скота и Охотник на крокодилов из Луизианы. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Участник выставки домашнего скота и Охотник на крокодилов из Луизианы.
Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Философ и Автомеханик. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Философ и Автомеханик. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Парикмахер и Работник салона красоты. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Парикмахер и Работник салона красоты. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Бедная семья и Богатая семья. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Бедная семья и Богатая семья. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Музыканты-мариачи и Двойники Элвиса Пресли. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Музыканты-мариачи и Двойники Элвиса Пресли. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Шеф-повар французского ресторана и Повар из уличной забегаловки. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Шеф-повар французского ресторана и Повар из уличной забегаловки. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Генеральный директор и Посыльный. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Генеральный директор и Посыльный. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Подростки амиши и Подростки панки. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Подростки амиши и Подростки панки. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).







Музыкант в метро и Музыкант марширующего оркестра. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).

Музыкант в метро и Музыкант марширующего оркестра. Автор фото: Марк Лайт (Mark Laita).




Так что, за восемь лет непосильного труда, Марку удалось не только исколесить около 50-ти стран в поисках новых лиц, но и сделать сотни тысяч снимков, среди которых он выбрал лучшие, объединив их в потрясающую серию фотографий «Созданные равными».



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