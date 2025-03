Как сложились судьбы солистов мега-популярного дуэта 90-х «2 Unlimited»: Рэй Слейнгард и Анита Дот

История создания «2 Unlimited»







Рэй и Анита стали вокалистами проекта «2 Unlimited».

Успех, о котором мечтают многие музыканты

Группе «2 UNLIMITED» удалось добиться мировой популярности и в течение 5 лет находиться на первых строчках хит-парадов. / Фото:estrada4u.ru

Вокалисты покинули группу в 1996 году. / Фото:yaplakal.com

Чем занимается и как живет Рэй Слейнгард сейчас

Рэй Слейнгард смог достичь мега популярности в кратчайшие сроки, но больше такого успеха у него не было.

Горести и радости Аниты Дот

Аните удалось начать сольную карьеру, но тоже такого успеха, как в группе, добиться не удалось.

Анита родила сына и боролась с коварной болезнью, но победила ее дважды. / Фото:fishki.net

Голландская группа «2 Unlimited» смогла достичь мировой известности всего за 5 лет своей работы. Они занимали первые строчки хит-парадов и были популярными исполнителями 90-х. Этот дуэт смог покорить сердца миллионов поклонников по всему миру. А все благодаря их необычной музыкальной смеси техно и диско, слушая которые хотелось танцевать и подпевать.Однако после распада группы «2 Unlimited» в 1999 году судьбы вокалистов сложились по-разному. Но они не оставили музыку и танцы, а продолжили заниматься любимым делом. Правда, такого успеха, как в группе, им так и не удалось достичь.Основатели группы Жан-Поль ДеКостер и Фил Вильде. В 1990 году эти продюсеры решили создать новый музыкальный проект. Уже в 1991 году они выпустили первую пробную инструментальную композицию "Get Ready For This?", которую исполнили сами . Трек был высоко оценен публикой и занял первые строчки хит-парадов. Но продюсеры решили ввести в группу основного исполнителя. Написание слов и вокальной партии поручили музыканту из Голландии Рэю Слейнгарду. Через полгода работы Рэй принес кассету, где были записаны несколько композиций в исполнении самого музыканта и девушки.Оказалось, что давняя знакомая Рэя Анита Дот давно поет и имеет прекрасные вокальные данные. В прошлом она была клубной певицей из Амстердама. Анита и Рэй уже давно дружили. Продюсеров впечатлила их манера исполнения. Тогда было решено пригласить в группу Рэя и Аниту. Новые вокалисты придумали яркое и смелое название «2 UNLIMITED», что означало «Двое сорвиголов ( беспредельщиков )». Уже осенью 1991 года они записали песню «Get Ready for this». Буквально мгновенно эта композиция смогла завоевать сердца слушателей. Но мировую славу музыкантам принес их первый альбом «Get Ready», который им удалось выпустить через год совместной работы.Итак, группа «2 Unlimited» смогла добиться мировой известности. Эксперты уверены, что в их пользу сыграло много факторов. Прежде всего, это их нестандартный и неповторимый стиль исполнения. Если вслушаться в слова их композиций, то большая часть посвящена таким социальным проблемам, как употребление наркотиков и расизм. Хотя в их репертуаре были и песни, посвященные любви.Удача сопровождала исполнителей долгое время. Им с самого начала удалось громко заявить о себе. Поэтому их первые два альбома принесли им настоящее признание. Первый «Get Ready», вышедшей в 1992 году, помог заявить о себе. Второй, «No Limits !», 1993, закрепил их популярность. Большинство экспертов считают, что как раз этот альбом – самый значимый среди всех остальных. Он побил все рекорды продаж. А песня «No Limit» даже в наши дни остается узнаваемой среди слушателей. Затем исполнители порадовали своих поклонников еще двумя альбомами. В 1996 году стало известно, что группа «2 Unlimited» распалась, а основные ее вокалисты Рэй Слейнгард и Анита Дот покинули проект. Многим интересно, почему на пике своей популярности музыканты решили поставить точку в этом направлении. Причин было несколько.1. Со временем между исполнителями и продюсерами возникли напряженные отношения.2. У каждого из вокалистов были свои планы. Рэй хотел заниматься хип-хопом, а Анита посвятить себя танцам.Поэтому музыканты приняли решение не продлевать контракт, который как раз закончился в 1996 году. Конечно, попытка возродить группу «2 Unlimited» у продюсеров была с другими исполнителями. Кто же захочет терять огромные деньги? Однако новым вокалистам не удалось добиться популярности, как это сделали Рэй Слейнгард и Анита Дот . Просуществовав 3 года, проект были вынуждены закрыть в 1999 году.Несмотря на то что Рэй родился в семье повара и хозяйки магазина, он всегда хотел заниматься музыкой и танцами. Интересно, что ему удалось собрать группу друзей, с которыми они вместе танцевали брэйк-данс. Тогда мальчику было всего 13 лет. Но основным его увлечением все-таки стал рэп. После армии Рэй сам сочинял песни, которые рассылал во все крупные студии звукозаписи Голландии. Юноша много времени уделял своему увлечению, но не верил, что оно когда-нибудь сможет сделать его популярным. На жизнь Рэй зарабатывал себе, работая поваром в аэропорту.Спустя время судьба ему улыбнулась. Его знакомство с продюсерами Жан-Полем Де Костером и Филом Вилде закончилось предложением стать вокалистом нового проекта. В группе «2 Unlimited» Рэй Слейнгард проработал вместе с Анитой Дот 5 лет. Им удалось прославиться и добиться мировой популярности. После распада группы музыкант попробовал продолжить свою карьеру.Сначала он открыл собственную студию звукозаписи «Rayvano Productions». Кстати, назвал он студию в честь рожденного в 1996 году сына Рэйвано от некой Гортензии Гудинг. Все его собственные композиции и группа «VIP Allstars», которую удалось организовать, не принесли ему такого же успеха, как «2 Unlimited» . Новым этапом в его жизни стало воссоединение с Анитой Дот и восстановление группы «2 Unlimited». Им удалось проработать вместе с 2009 по 2016 год.Потом Анита опять покинула группу, а вместо нее пришла другая вокалистка. Она и по сей день выступает с Рэем Слейнгардом или Кидом, как его еще называют . Интересно, что этот исполнитель до сих пор старается не распространяться о своей личной жизни. Свое личное он держит за семью замками, оберегая свое счастье.Анита не сразу стала строить музыкальную карьеру, а пыталась найти себя. Но со временем поняла, что она хочет другого в жизни. Кстати, с Рэем они впервые познакомились в одном из ночных клубов. Между ними завязалась крепкая дружба. Потом была группа «2 Unlimited» и 5 лет напряженной работы, гастроли, альбомы и мировая слава. Но в 1996 году группа распадается, и Анита направила все силы на то, о чем она давно мечтала.Она работала ди-джеем на голландском радио. Через 3 года после распада проекта Анита даже выпускает композицию «Center Of Your Universe». Затем сингл «Lifting Up My Life». Она хотела добиться популярности и признания самостоятельно, а не в группе. Потом выходит ее долгожданный первый альбом «Reality». Здесь были представлены треки с использованием разных музыкальных стилей. Все это, чтобы быть оригинальной и узнаваемой. Известно, что Анита замужем, а в 2005 году стала мамой, родив сына Дестино.В 2009 году Анита и Рэй вновь выступили на сцене. Они приняли участие в концерте «Я люблю 90-е». После этого пришла идея работать вместе и возродить группу «2 Unlimited». Однако в 2010 году в ее жизнь пришла беда. Стало известно, что ей диагностировали рак молочной железы. Но Анита не сдалась и успешно боролась с коварной болезнью. Она получала целый год лечение, совмещая его с выступлениями и гастролями. Болезнь удалось победить. Проработав вместе с Рэем, Анита все-таки приняла решение заниматься индивидуальной карьерой. Группу «2 Unlimited» она покинула уже в 2016 году. Но Рэй долго не оставался в одиночестве. Ким Вергоувен стала новой солисткой проекта.Спустя 2 года в жизнь Аниты опять возвращается некогда побежденная болезнь. Химиотерапия помогла, но Анита осталась без волос. После небольшого периода восстановления она с новыми силами продолжила свою творческую карьеру. Анита больше времени уделяет семье и сыну, ежедневно занимается спортом, чтобы поддержать свое здоровье и фигуру. Она радует своих поклонников новыми песнями и занимается благотворительностью . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: