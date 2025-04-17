Ошибки при уборке, которые мы до сих пор совершаем

Уборка - дело нехитрое, но и в ней есть свои нюансы. Чтобы сделать процесс проще и приятнее, стоит узнать несколько приемов, которыми постоянно пользуются профессиональные уборщики, и неожиданно окажется, что не так уж это и трудно — заставить жилище сиять. Вот несколько частых ошибок, которые совершают люди, наводя чистоту, и советы, как их избежать.

Мыть окна в солнечную погоду

Не оставлять чистящее средство «поработать»

Использовать меламиновые губки вообще для всего

Пользоваться хлопчатобумажными тряпками вместо микрофибры

Использовать слишком большое количество моющего средства

Не использовать достаточное количество средств для уборки и не ухаживать за ними

Не обрабатывать разделочные доски

Делать уборку хаотично

Не использовать приложение для уборки

Не следить за «клинфлюэнсерами»

Если вы решили вымыть окна, не стоит делать этого в теплый солнечный день. На солнышке моющее средство высыхает гораздо быстрее, и вместо того, чтобы оттирать грязь, создает дополнительные полосы и разводы, которые делают окно еще грязнее, чем оно было до этого.Многие из нас привыкли побрызгать поверхность чистящим средством и сразу начинать тереть. Но это ошибка. Ведь средству нужно время, чтобы эффективно подействовать на жир или грязь. Поэтому лучше перед уборкой прочитать инструкцию на бутылке.У меламиновых губок много поклонников, ведь они быстро и качественно оттирают грязь и пятна со многих поверхностей, достаточно просто смочить их водой. Но профессиональные уборщики предупреждают: эти губки подходят не для всего.Поверхности, покрытые суперматовой или суперглянцевой краской или лаком, тефлоновую или стальную посуду меламиновая губка может повредить, просто стерев нежный верхний слой. Поэтому перед началом уборки протестируйте губку в незаметном месте.Хлопчатобумажные ткани имеют более крупное волокно, чем микрофибра, поэтому оставляют волокна и разводы в местах уборки. К тому же, если оставить их влажными, они начинают неприятно пахнуть. Микрофибра же способна гораздо лучше вытирать более мелкий мусор и пыль и выдерживает сотни стирок.Частая ошибка при уборке — заливать все как можно большим количеством бытовой химии, думая, что это сделает все вокруг чище. Но на самом деле переизбыток чистящих средств может оставаться на кухонной столешнице, сантехнике и полках, оставляя разводы и притягивая грязь и пыль. Кроме того, чем меньше средства вы используете, тем легче будет его смыть.Использование одной губки или тряпки для разных поверхностей может способствовать переносу грязи и микробов из одного места в другое. Вместо этого профессионалы рекомендуют использовать достаточное количество тряпок из микрофибры и плоскую швабру с 6-10 насадками, которые можно менять по мере загрязнения, а потом все вместе выстирать.После уборки уделите внимание очистке всех средств для уборки, ведь грязные тряпки, швабры и пылесосы могут свести все ваши усилия на нет.Иногда разделочные доски, особенно пластиковые и деревянные, недостаточно просто вымыть. Там все равно могут скапливаться бактерии, о чем будет свидетельствовать неприятный запах. Если он появился, это означает, что пришел черед перекиси водорода. Достаточно сбрызнуть им доску, оставить на 5-10 минут, а затем вымыть и высушить.Если сначала пылесосить, а потом протирать пыль, то часть ее опять осядет на полу, сводя все ваши усилия на нет. Вместо этого стоит воспользоваться советами профессиональных уборщиков, для которых время — деньги. Они используют систему, по которой наводят порядок, а именно — делают уборку по часовой стрелке, сверху вниз.Не все места загрязняются одинаково — какие-то требуется убирать чаще, какие-то реже. Конечно, если речь идет о мытье полов или протирании полок, легко вспомнить, когда вы это делали в последний раз. А вот держать в уме, когда нужно почистить вентиляционную решетку или постирать шторы, бывает сложнее. В этом могут помочь разнообразные приложения по уборке дома, где вы сами сможете составить себе список задач со сроками их выполнения.По аналогии с «инфлюэнсерами» — людьми, популярными и влиятельными в интернете, существуют и «клинфлюэнсеры» — профессионалы чистоты, которые показывают, как просто и быстро делать уборку, а также рассказывают о самых эффективных инструментах и способах, которые помогают навести порядок в доме.Хотя кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы смахнуть пыль и протереть пол, и смотреть обучающие видео на эту тему нет необходимости, но у клинфлюэнсеров точно можно подсмотреть пару-тройку хитростей, которые в будущем сэкономят вам и время, и деньги.