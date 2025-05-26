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Для чего яблоко добавлять в суп, а имбирь замораживать: бытовые хитрости на кухне



Бытовые вопросы часто отнимают у нас много времени и сил. Чтобы все успеть, приходиться жертвовать другими сферами жизни. Но что, если можно все успеть с малыми затратами сил и времени? Для это и придумали бытовые хитрости. С их помощью ведение домашнего хозяйства превращается в сплошное удовольствие.
А у вас остается много времени на другие дела. В нашей сегодняшней статье мы расскажем о хитростях, которые позволят облегчить вам дела по кухне.

1. Где же венчик?


Две вилки легко заменят венчик!

Две вилки легко заменят венчик!

 

Венчик – важный инструмент на любой кухне. Но что делать если его не оказалось под рукой или он вышел из строя? Не переживать. Оказывается, его легко можно заменить. И вам даже не придется покидать кухню для этого.

Все, что вам нужно – всего лишь две вилки. Просто сложите их зубчиками друг к другу и используйте вместо венчика. Удивительно, то с их помощью легко можно взбить не только яйца, но и крем. Просто попробуйте сами.

2. Секрет самой вкусной каши!


Гречку вначале следует обжарить!

Гречку вначале следует обжарить!

 

Каждый готовит крупу по-своему. Но оказывается, есть один незаменимый секрет, когда дело касается гречки. Если вы хотите получить невероятно вкусный и рассыпчатый гарнир, то вам точно следует воспользоваться нашей следующей хитростью.

А секрет идеальной каши достаточно прост. Вам понадобится лишь сковорода и немного вашего времени. Разогрейте сковородку и высыпьте на нее гречку. Обжаривайте ее некоторое время до появления золотистого оттенка. После чего сварите крупу, как обычно. Вы удивитесь насколько вкусным окажется результат.

3. Этот ужасный запах чеснока!


Соль спасет вас от запаха чеснока!

Соль спасет вас от запаха чеснока!

 

Чеснок незаменимая приправа для многих блюд. Не говоря уже о его пользе для иммунитета. Но всегда после готовки с ним, на руках остается этот неприятный и резкий запах. От него достаточно сложно избавится обычным мылом. Но только не для нас, ведь мы знаем хитрость, которая поможет устранить запах без труда.

А секрет заключается в обычной соли. После того как вы приготовите блюдо с использованием чеснока, не спешите сразу мыть руки. Для начала тщательно натрите их солью. После чего вымойте руки с мылом. Запах исчезнет без следа.

4. Добавляем яблоко в суп


Больше никакого пересоленного супа!

Больше никакого пересоленного супа!

 

Нет, речь не идет о каком-то экзотическом рецепте. Просто еще одна бытовая хитрость, которая точно пригодится вам на кухне. Если вы вдруг пересолили суп или добавили в него слишком много специй, не стоит выливать все. Есть простой и проверенный способ спасти ваше блюдо.

Просто возьмите яблоко и отрежьте дольку. После чего опустите ее в суп и прокипятите. Достаточно будет десяти минут, после чего яблоко стоит достать из супа. Если вы готовите в большой кастрюле, лучше всего добавить сразу несколько долек яблока. Проверьте сами и убедитесь, что это работает.

5. Замораживаем имбирь!


Имбирь будет гораздо проще натереть!

Имбирь будет гораздо проще натереть!

 

О полезных свойствах корня имбиря известно почти каждому. Многие из нас делают специальные заготовки для чая, из меда, лимона и имбиря. Но все, кто хоть раз сталкивался с необходимостью натирать этот корень на терке знает, как это бывает тяжело.

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