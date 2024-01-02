Чем отличались кочи от дилижансов, а кэбы от фиакров: Общественный транспорт прошлого.
Никогда не был так развит общественный транспорт, как теперь, во времена индивидуалистов. И всё же появился он не с двигателем внутреннего сгорания и даже не с паровозами. Перемещение незнакомых между собой масс людей на постоянной основе самые предприимчивые догадались организовывать куда раньше.
Голландия, XVII век: коча
В самом начале семнадцатого века голландцы устроили огромное строительство: между всеми крупными городами были прорыты прямые каналы, набережные которых отделывали камнем. Через каналы ставили раздвижные деревянные мосты, а проблему с перепадом уровня воды (поскольку каналы сообщались с реками) решили с помощью системы шлюзов. Всё для того, чтобы увеличить объём грузоперевозок по стране, ускорив перемещение гружёных кораблей, но побочным эффектом стало и появление очень своеобразного общественного транспорта — коч.
Предком этого водного автобуса была коча.
Кочи представляли собой плоские судна с большой общей каютой для пассажиров, которые тянули туда и сюда по каналам лошади. Внутри каюты были закреплены скамьи и даже стояли комоды для багажа. Хотя «извозчики» коч славились своей грубостью, в пассажирской каюте всё обязательно блистало чистотой и ехать было довольно уютно, благо, голландцы довольно равнодушно относились к ситуациям, когда представители разных сословий и разной степени уважаемости занятий смешивались в одном помещении.
Чтобы было веселее путешествовать, выпускались сборники песен для пассажиров кочей: по ним пели хором, как сейчас принято в российских автобусах с детьми. Кроме того, немало полезных знакомств и пылких романов завязалось из-за беседы пассажиров, оказавшихся волею случая на одной скамейке. Чтобы понять, как примерно были одеты пассажиры, вспомните фильмы о трёх мушкетёрах — но сделайте костюмы более сдержанными, с обязательными белоснежными манжетами и воротниками.
Голландцы семнадцатого века на коньках, санях и лодке.
Кочи ходили по расписанию — оно вывешивалось в местах постоянных остановок — с удивительной точностью. Пассажиров сзывали на посадку сигналами колокола, похожими на корабельные. Стоимость билета высчитывалась по длине маршрута, который намерен одолеть на коче пассажир, и очень скоро кочи стали посещать не только крупные города, но и мелкие.
Дилижанс: международный автобус на парусах и колёсах
В шестнадцатом веке в Европе распространились дилижансы: вместительные кареты, которые по расписанию ездили из города в город. Везли их, понятное дело, лошади, но при попутном ветре извозчик раскрывал на дилижансе специальные кожаные паруса, и тогда карета ускорялась, подгоняемая теперь не только усилиями животных, но и силой ветра. Правда, поскольку в дилижансах долгое время не было рессор, это оборачивалось для пассажиров серьёзной тряской. Скомпенсировать тряску должны были очень мягкие, плотно набитые подушки сидений.
Картина Чарльза Купера Хендерсона.
По пути, естественно, делали остановки, чтобы поменять лошадей и дать пассажирам оправиться и подкрепиться. Проходил дилижанс в среднем 80-100 километров в день — по тем временам очень неплохо. Правда, дилижансы обожали поджидать разбойники — они давали куда больший куш, чем большинство обычных карет, в которых пассажиров и ценного багажа было меньше. Разбойников постоянно отлавливали и вешали прямо вдоль дороги, в назидание другим любителям нажиться неправедным путём, так что не всем пассажирам нравилось любоваться видами в дороге.
Кроме полностью закрытых дилижансов, использовались и дилижансы с дополнительными открытыми местами на крыше. Если ехали с прислугой, места лакеям покупали именно наверху. В Англии на боках дилижансов обязательно крупно писали пункты отбытия и назначения — то есть, указывали постоянный маршрут. Со временем стали популярны почтовые кареты или почтовые дилижансы — они, кроме пассажиров, отвозили в другие города и почту. В России дилижансы появились только в девятнадцатом веке: слишком плохи были дороги для того, чтобы организовывать постоянные перевозки. Ведь большая часть Европы активно использовала дороги, оставшиеся от древних римлян, каменные и гладкие; у России такого наследия не было.
Когда дилижансы стали использоваться для перемещения внутри городов, они утратили паруса и стали называться омнибусами. Входили в омнибус сзади, по специальной лестничке.
На этом дилижансе указаны точные конечные остановки (трактир и город).
Кабриолеты, кэбы и пролётки: такси девятнадцатого века
Хотя возможность нанять экипаж на улице появилась куда раньше, расцвет «такси» на колёсах пришёлся на девятнадцатый век. Во Франции их звали кабриолетами, в Англии — кэбами, а у нас — пролётками. Были и региональные особенности.
Так, например, пролётки в России были разных цветов, в зависимости от качества предоставляемых услуг и опытности извозчика. Самые лучшие экипажи были красного цвета, похуже — синего, а совсем простые — любого другого. Кроме того, полицейские проверяли безопасность и чистоту пролёток, состояние лошадей, состояние извозчика (слишком пьяным не давали ездить по улицам). Во второй половине девятнадцатого века наёмные извозчики носили общую форму, а пролёткам присваивались номера.
Извозчик дремлет в ожидании клиента.
У пролётки иногда не было верха вовсе, а иногда был откидывающийся. Им закрывали пассажиров в дурную погоду. Одна пролётка не подразумевала более двух, очень редко — трёх небольших по размеру пассажиров.
В Европе были популярны четырёхместные фиакры, также с откидными крышами. А кэб отличался от кабриолета и пролётки тем, что кучер сидел позади пассажиров, так что они могли наслаждаться видами улиц (хотя с оживлённым движением, которым славился, например, Лондон, это было затруднительно). Кабинка пассажиров в кэбе всегда была закрытой. Деньги кучеру перед выходом передавали через специальный лючок в задней части крыши кэба.
Английский кэб.
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