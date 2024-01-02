Чем отличались кочи от дилижансов, а кэбы от фиакров: Общественный транспорт прошлого.

Голландия, XVII век: коча

Предком этого водного автобуса была коча.

Голландцы семнадцатого века на коньках, санях и лодке.

Дилижанс: международный автобус на парусах и колёсах

Картина Чарльза Купера Хендерсона.

На этом дилижансе указаны точные конечные остановки (трактир и город).

Кабриолеты, кэбы и пролётки: такси девятнадцатого века

Извозчик дремлет в ожидании клиента.

Английский кэб.