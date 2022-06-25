Как вырастить персиковое дерево без труда

Персиковая косточка прорастёт очень быстро — уже через 2 недели будет росточек! Вырастите персиковое дерево без труда.







Для начала нужно выбрать очень спелый персик — на грани гниения. Именно у такого персика косточка будет открыта. Разрежьте персик, достаньте семечко из косточки. Если же не можете найти такой персик, то косточку придётся аккуратно разбить молотком. Аккуратно, чтобы не повредить семечко!







Семечки сложите в контейнер, в натуральную ткань. Контейнер должен быть с прозрачными стенками, чтобы внутрь поступал солнечный свет.







Смочите из пульверизатора семечки, накройте тканью. Сильно заливать водой не нужно. Плотно закройте крышку контейнера. Оставьте в солнечном месте, однако, без прямых солнечных лучей, на 2 недели. Периодически можно открывать и проверять, увлажнять немного (не переусердствуйте!).







Через 2 недели некоторые семена прорастут. Смочите их и оставьте ещё на 2 недели.







Когда у семян такие длинные росточки, их смело можно высаживать — они приживутся!







Персиковое дерево, выращенное из косточки в таких условиях, будет расти быстро и уверенно.





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