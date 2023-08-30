Секреты и захватывающая история главной приправы японской кухни - соевого соуса Yuasa

Колыбель производства главной приправы

Раньше процесс производства держался в секрете.

Как и в древние времена для проиводства соевого соуса используют смесь соевых бобов, пшеницы, соли и воды, которая потом подвергается длительному процессу ферментации.

Незаменимая специя

Ёмкости с соевым соусом.

Здешний соус признан лучшим.

А что сегодня

Сегодня фабрику по производству соевого соуса можно посетить и увидеть всё своими собственными глазами.

Фабрика Yuasa Soy Sauce Limited в японском городе Юаса.

Тут можно увидеть производство соевого соуса на всех этапах.