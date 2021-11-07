10 до смешного простых лайфхаков, которые помогут быстро навести порядок в доме

Зачем тратить время на скучную уборку, если можно сделать свою жизнь намного проще?

Правильная организация дома с помощью удивительно простых советов поможет сохранить нервы, сократить список дел и добавить свободного пространства для каждой из комнат.

Идеальный порядок перед праздником и в будние дни — бальзам на душу для любой домохозяйки.

Вещи в прихожей или холле

Понадобится совсем немного усилий и креатива, чтобы коридор стали украшать авторские полочки.

Узкий коридор, мало пространства и постоянное присутствие большого количества вещей? Здесь хранятся головные уборы, верхняя одежда, обувь, зонты и прочие необходимые мелочи для выхода на улицу. Как быстро привести все это в порядок? Соорудить несложные настенные полочки или ячейки, которые помогут упорядочить вещи и добавить оригинальности любому интерьеру. На отдельных закрытых полках можно сделать надпись для каждого члена семьи — так у них будет личное пространство для хранения вещей. А ещё это смотрится довольно мило.

2. Корзины для елочных украшений

Компактно, удобно и очень просто в исполнении.

В преддверии Нового года и после него встаёт резонный вопрос: как с удобством и наименьшими затратами пространства хранить елочные украшения и другие атрибуты праздника?

3. Все провода под контролем

Отличным решением будет купить декоративные корзины или самостоятельно сделать контейнеры, похожие на них. Елочные игрушки нужно повесить на деревянный держатель и закрепить его в верхней части пластикового контейнера, тогда внизу останется место для вещей, гирлянд, дождика и других новогодних украшений.

О, как же это хорошо, когда все провода уложено компактно.

На лице улыбка и спокойствие, но в душе практически каждый борется с раздражением из-за валяющихся где попало проводов. Вентилятор, электрический чайник, обогреватель или даже удлинитель — провода повсюду и вечно мешаются. Чтобы раз и навсегда покончить с этой проблемой, стоит использовать липучки. Одну такую полоску стоит прикрепить на стену или на само устройство, а другую к проводу, тогда в нужный момент его можно будет с легкостью компактно сложить и закрепить. Вуаля, порядок снова с нами.

4. Все мелочи — на стену

Одна деревянная дощечка и небольшой шнурок творят чудеса.

Небольшая деревянная панель, ненужный кусочек ламината или может что-то другое, что придет вам в голову, для того чтобы сделать оригинальный держатель на стену. К каждому краю деревянной панели нужно прикрепить прочный шнур или верёвку, которые можно прибить гвоздем. Теперь на нее с легкостью развесятся многочисленные очки, платки, ремни, наушники или другие аксессуары.

5. Реформы в детской комнате

Никаких аварий на территории квартиры.

С момента рождения ребенка и до его относительной взрослости мамы ни от чего не застрахованы. В любой момент они могут наступить на игрушки, разбросанные по полу и пройти очередное испытание своего терпения. Чтобы свести риск травматизма к минимуму, можно организовать для некоторых игрушек оригинальное место хранения. На стену нужно закрепить несколько магнитных полос, тогда все железные машинки и прочие мелкие предметы можно будет прикрепить к ним. Ребёнку понравится нестандартная идея, а родителям порядок.

6. Деревянные решётки

Креативное решение для мягких или воздушных преступников.

Ещё один полезный совет для детской комнаты, который также хорошо подойдет для очистки свободного пространства в гараже. У кого есть много мягких игрушек или спортивного снаряжения, отличным решением станет создание небольшой загородки из деревянных прутьев. Заграждение легко сделать самостоятельно, а поместить в него можно всё что угодно. Находить вещи будет гораздо удобнее.

7. Откидной настенный стол

Удобное и многофункциональное решение для любой комнаты.

Особый стол на стене поможет сохранить больше пространства в маленьких комнатах. По сути это небольшой ящик с откидной дверцей, которая превращается в рабочую поверхность. На полочках внутри можно хранить предметы первой необходимости. Такую идею можно использовать на кухне для специй, в детской комнате для рисования, в спальне для хранения косметики и т.п.

8. Организация CD-стойки

Все удобное новое — это давно забытое старое.

CD-диски давно ушли в прошлое, однако подставки для них всё ещё хранятся во многих домах. Чтобы они не пылились где-то на чердаке или в дальнем углу комнаты, можно найти им полезное применение. А именно: отправить в кухонный шкаф, где в них можно будет хранить крышки от пластмассовых контейнеров или тарелки. Они правильно организуют пространство и помогут быстро находить необходимую посуду.

9. Многочисленные коробочки

Вы до сих пор выбрасываете коробки? Тогда к вам идёт полезный совет.

Пустые коробки из-под хлопьев, крупы или других сыпучих продуктов ни в коем случае не стоит выбрасывать. Если их обрезать и поставить в ящик, можно с удобством и легкостью разместить все мелкие вещи. Разделив предметы по разным категориям, можно существенно сэкономить время на поиск одной нужной вещицы. Да и выглядеть всё будет намного опрятнее.

10. Книга для открыток

Полезные изобретения для хранения памятных вещей.

Чтобы открытки, награды и прочие милые вещицы не пылились в разных углах комнаты, для них можно придумать красивое вместилище. Подойдут несколько коробочек склеенных вместе или специальная книга с конвертиками внутри.

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