Мини-погреб из бочки в гараже, на даче

Не каждый владелец загородного участка имеет свободные холодильники для хранения овощей и фруктов. При комнатной температуре они быстро поражаются гнилостными бактериями и становятся непригодными к употреблению.

Еще она проблема – высыхание. Если не ограничить воздухообмен, то плоды теряют много влаги, внешний вид становится непривлекательным, их сложно готовить, теряются витамины и т.

Что требуется

Порядок выполнения работ

Заключение

д. Есть простой способ сделать небольшой погреб в течение нескольких часов.Главным элементом конструкции является пластиковая бочка (евро барабан), желательно объемом на 227 л, но это требование не критично. Очень важно, чтобы тара предназначалась для хранения пищевых продуктов, данный параметр указывается в технических характеристиках. Утепление периметра делается монтажной пеной, для копания ямы надо штыковую лопату. Замеры выполняются простыми измерительными инструментами.Размерьте и выкопайте яму для бочки. В нашем случае высота емкости 930 мм, диаметр 565 мм. Глубина ямы должна примерно на 5 см быть меньше высоты, а диаметр наоборот, немного больше емкости. Стенки делайте ровными и вертикальными.Сравните глубину ямы с высотой бочки любой ровной палкой. Опустите бочку на место, при необходимости достаньте ее и подровняйте углубление.Запените щели между бочкой и землей монтажной пеной. Старайтесь делать глубину запенивания максимально возможной.Если в дальнейшем пол в помещении будет заливаться бетоном, то уровень горловины надо расположить в одной плоскости с ним. Сделайте по периметру ямы опалубку и выставьте размеры.Заполните пеной все свободное пространство внутренней опалубки. В связи с тем, что толщина пены большая, работать необходимо в несколько приемов. Каждый слой оставляйте примерно на 12 часов для застывания. В противном случае жидкий материал не будет держать форму, а это усложняет работы.Перед запениванием обязательно накрывайте бочку крышкой, не допускайте попадания вовнутрь земли и материала. После полного застывания мини-погреб готов к использованию. Складывайте в него овощи и фрукты, для предупреждения подмерзания сверху их можно накрыть плотной теплой тканью.После этого закрывания бочки сверху кладется еще одна крышка их металла, чтобы по месту погреба можно было ходить.Перед закладкой овощей и фруктов выбраковывайте проблемные, в замкнутом пространстве они быстро испортят всю партию.В зависимости от сроков хранения такой погребок можно делать как на улице, так и в закрытом отапливаемом помещении.