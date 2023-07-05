Малоизвестные автомобили Toyota, которые найдут, чем удивить

Дайте такой же, но без крыши.
Каждая автомобильная компания делает достаточно много автомобилей, которые по тем или иными причинам не приобретают широкой мировой славы и популярности. Японская Toyota в этом отношении не исключение, а, скорее, яркое подтверждение данного правила. В этом обзоре речь пойдет как раз о таких редких и интересных автомобилях марки.
1. Toyota Su-Ki
Toyota Su-Ki создавался в годы войны.
Данный автомобиль-амфибия был разработан Toyota в 1943 году и производился вплоть до 1944 года. С конвейера сошло 198 таких машин. Все они предназначались для японской армии, которая в то время вела войну за Атлантику. Автомобиль имел полный привод и V6 двигатель мощностью 65 л.с. Поднять амфибия могла до 2 тонн груза.
2. Toyota Origin
Роскошный Toyota Origin стал юбилейным авто.
Этот уникальный сендан выпускался всего один месяц ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров. Его разработка была приурочена к 100-миллионному автомобилю, выпущенному компанией-производителем летом 2000 года. Машина была выполнена в стилистике 50-х годов XX века. Для ее отделки использовалось дерево ручной обработки, лучшая кожа, а задние двери открывались против хода авто.
3. Toyota Classic
Toyota Classic еще одно юбилейное творение.
Еще один юбилейный автомобиль компании, который создавался к 60-летию Toyota АА. Всего было сделано 100 таких автомобилей. Каждая имела роскошную отделку. Кстати, сделаны эти красавцы были на базе пикапа компании. Как и предыдущий представитель, нигде, кроме в Японии, это авто не продавали.
4. Toyota Kijang
Toyota Kijang выглядит мило.
Легкий пикап, о котором вряд ли слышали на Западе, несмотря на то, что выпускался он в четырех поколениях. А все потому, что автомобиль создавался специально для рынка Юго-Восточной Азии в период с 1976 по 1981 год. Кстати, именно этот автомобиль вдохновил Ford, Chrysler и GM сделать свои собственные легкие пикапы.
5. Toyota Blizzard
Даже странно, почему Toyota Blizzard свернули.
Любопытный внедорожник, который по каким-то причинам выпускался компанией совсем недолго – с 1980 по 1984 год. Оснащалась машина исключительно 2.2-литровым атмосферным V4 дизелем. Машина шла на экспорт, но несмотря на это, является редким гостем на дорогах других стран.
6. Toyota Quick Delivery
Toyota Quick Delivery - мечта курьера.
Любопытный грузовой фургон, который выпускался компанией с 1982 по 1999 год, пока его не сменила более совершенная разработка. Мог перевозить грузы до 2 тонн. В Японии его использовали почтовые службы. Отличительной особенностью машины является ее кабина, которую можно быстро и легко покинуть.
7. Toyota Camp Mate
Toyota Camp Mate был первым подобным авто.
Дом на колесах с телескопической жилой секцией, доказывающий, что подобную машину можно сделать даже на базе относительного небольшого авто. Выдвижная секция позволяла увеличить жилую площадь почти в два раза. Машина приводилась в движение 2-литровым дизелем, который работал в купе с 5-ступенчатой «механикой».
8. Toyota Lexcen
Toyota Lexcen выглядит интересно.
Автомобиль 1989 года, созданный специально для дорог Австралии, на времена тамошней реформы промышленности. Машина выпускалась в кузове седан и универсал. Всего вышло четыре поколения.
9. Toyota Sprinter Trueno Convertible
Toyota Sprinter Trueno Convertible стоит очень много.
Шанс на то, что эту машину доведётся увидеть на дороге, стремится к нулю. Продается она всего в одном японском городе – Тама и пользуется невероятно низким спросом. Все потому, что цена на кабриолет в два раза превышает цену на аналогичный хэтчбек. При этом технически автомобили полностью идентичны.
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