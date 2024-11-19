Какое применение можно найти старому чемодану

Если начать разбирать кладовку, то наверняка в ней найдётся довольно много старых и уже не используемых вещей. Одна из таких — старый советский чемодан с ручкой. В нём нет колёсиков, весит он прилично, а вещей в него много не положишь.







И тем не менее, не стоит выкидывать эти старые советские чемоданы.

1. Прикроватная тумбочка из советского чемодана

2. Этажерка из старых чемоданов

3. Журнальный столик

4. Настенный шкафчик

5. Пуфик

6. Лежанка для животных

7. Комод или целая система хранения

8. Макияжный столик

9. Отдельно стоящий шкаф из каретного сундука

10. Письменный столик на один ноутбук

Они могут не только хранить теплые воспоминания о молодости, но и стать по-настоящему стильными элементами интерьера дома. Нет ничего сложного в том, чтобы использовать старые чемоданы для создания уникальных вещей.Просто и со вкусомВо что же можно превратить ненужный чемодан, он прекрасно подходит для всего что именуется столом или тумбочкой. Прикроватная тумбочка тоже входит в эту категорию. Для того, чтобы его преобразить понадобится всего ничего — лишь немного фантазии, а также дополнительных инструментов для работы.С него нужно убрать все элементы, вроде ручек и замков, а можно и оставить, чтобы чемодан не потерял изначальный вид, если они препятствуют дальнейшей работе. Если хочется, чтобы тумбочка была действительно функциональной, прямо на поверхность чемодана устанавливается столешница из дерева или стекла. Она создаст прекрасную, ровную поверхность для книг, ламп или часов. Также такой конструкции нужны какие-то небольшие ножки или колесики.К сожалению, он всё же не может быть практичным в полной мере, что-либо убирать в него не слишком удобно, ведь для того, чтобы достать книги, например, нужно будет каждый раз убирать все вещи.И сразу всё в дело пошлоЕщё одна отличная идея для преображения чемодана это этажерка из нескольких чемоданов. Тут функционал будет в полной мере, а в интерьер будет внесена настоящая изюминка. Для начала необходимо подобрать нужно количество чемоданов, они либо должны гармонировать, либо максимально различаться.Это добавит проекту индивидуальности. Эти чемоданы должны быть достаточно крепкие, чтобы выдержать вес предметов, которые на них будут ставить. Для закрепления конструкции подойдут металлические или деревянные стойки. Начинать создавать этажерку лучше с больших чемоданов, поместив их вниз, а наверх — самый маленький.Если нет идей как использовать такую вещь, то она вполне может стать намного меньше и быть проделана аптечку или для хранения мелочей на кухне.Смотрится невероятно стильноТакая вещь как журнальный столик тоже может быть выполнена из старого чемодана. Но, поскольку, обычно, такой столик центральный акцент в комнате, нужно подобрать чемодан который хорошо сохраняется, а также обладает интересным внешним видом. Его также можно перекрасить в цвет, который будет гармонировать с остальной мебелью. Столик должен быть очень устойчивым, важно хорошо закрепить у него ножки. А если кажется, что основа недостаточно устойчива, то закрепленные деревянные бруски создадут крепкую основу внутри.Ничем не хуже магазинныхА для того, чтобы сделать самый простой настенный шкафчик, который отлично будет смотреться в коридоре или на кухне, его даже не нужно разбирать. Однако, важно обработать чемодан: отшлифовать поверхность, покрасить или покрыть лаком. Затем закрепить на задней стенке чемодана крепления, для надежной фиксации на стене в будущем. Внутри него отлично поместятся небольшие полочки, на них удобно будет складывать книги и разные мелочи, хранить там коллекцию.Почему бы и нетЛюбопытная идея, главное чтобы чемодан выдержал постоянный вес. Это будет отличный вариант для добавления в интерьер уникальности и уюта. Кроме самого чемодана будут нужны: мягкий наполнитель, это может быть поролон или синтепон; любая обивочная ткань, чтобы подходила к цветовой палитре; и конечно ножки.Обивка такого пуфика очень важная составляющая, она может быть сделана акцентным пятном, либо просто делать конструкцию больше декоративной. Но, перед тем как его оббивать, нужно уложить внутрь мягкий наполнитель, так пуфик станет более комфортным. Важно правильно подобрать высоту ножек, чтобы сидеть было удобно.Четвероногие оценятНельзя думать только о себе, лежанка для домашних животных крутая и необычная идея переделки старого чемодана. Собака или кошка наверняка оценят это новое уютное место для отдыха.Чемодан для этих целей лучше взять побольше, чтобы животному было комфортно, также уюта добавит мягкий матрас или подушка, а сверху конструкцию лучше всего чем-то украсить. Также есть вариант для достижения наибольшего комфорта оббить все стенки изнутри мягкой тканью. Это действительно будет не просто практичной вещью, но и выглядеть очень мило. Сверху конструкция будет достаточно устойчивой и на неё можно поставить различные мелочи, либо подставку для лампы, вазы, цветочный горшок.Такое точно нигде не встретишьИ всё же разнообразные системы хранения как нельзя лучше получаются из старых чемоданов. Такая вещь — комод. Поможет добиться подходящей оп стилю индивидуальности в спальне или гостиной. Тут тоже всё достаточно просто сделать — всего лишь установить несколько чемоданов один на другой, а также хорошо закрепить их между собой, для обеспечения устойчивости. Будет даже хорошо, если чемоданы окажутся разными по размеру и даже цвету.Великолепный ретро стильНо6 не обязательно только хранить вещи в чемоданах, из них получится сделать даже столик для макияжа. Они добавят совсем немножко винтажного шика в ванную комнату, спальню или гардеробную. Тут важно лишь хорошо подобрать высокие ножки и зеркало. Для этого используют не только что-то новое, но и разобранные стулья. Внутри самого чемодана стоит разложить контейнеры, либо сделать небольшие перегородки для разграничения косметики или аксессуаров. Ножки должны плотно держаться на поверхности кожаного чемодана и не крутиться и не разъезжаться в разные стороны.Не у всех дома такое есть, но вдругКаретный сундук это огромный чемодан, который уж точно никуда с собой в современном мире не повезёшь. Если их ещё и используют, только тогда, когда перевозят их специальные люди. Но, если дома такая вещь всё же имеется, она ещё может послужить своему владельцу и превратиться в отдельно стоящий, достаточно большой, шкаф. В него нужно поместить полки и надёжно их закрепить. Это будет действительно самая необычная изюминка интерьера, а также хорошо впишется как в классический, так и в современный стиль, не нужно ничем его будет дополнять. Его совсем не нужно вешать на стену, добавлять к нему ножки, он и без того достаточно устойчив. Всего лишь поставить в углу комнаты.Тоже интересный вариантНо, всё это скорее для более декоративного использования старых чемоданов, однако, каждый день им пользоваться тоже можно. Стоит подумать над идеей превратить чемодан пусть ив маленький, но рабочий стол. Он прекрасно подойдёт для работы на ноутбуке. На нём сложно будет разместить что-то ещё, но если для работы более ничего не требуется, стоит присмотреться к такой идее. Тут нужно лишь тщательно подобрать удобную для сидения за ним высоту ножек, а если есть возможность прикрепить полку для клавиатуры. А когда столик не будет использоваться, легко убрать в него ноутбук и просто закрыть.