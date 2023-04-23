Как выглядят 5 самых недоступных монастырей мира, куда отправляются, чтобы приблизиться к Богу

Монастыри часто строились в труднодоступных для человека местах, вдали от городов и посёлков. Монахи, желавшие отлучиться от мирской жизни, чувствовали себя в таких местах - местах мира и одиночества, максимально близко к Богу. Некоторые из этих мест требуют гораздо больше, чем решимость, чтобы их достичь. Некоторые же из них кажутся совершенно недоступными. Идея состоит в том, чтобы удержать всех, кроме самых настойчивых паломников, от посещения этих святых мест.
В наши дни эти монастыри уже перестали быть местами уединения — это очень популярные туристические достопримечательности. Для удобства туристов были построены лестницы и канатные дороги, которые сделали эти исторические памятки намного более доступными. Монастыри по-прежнему выглядят весьма грозно и добраться до них непросто. Так что, тому кто хочет посетить одну из этих достопримечательностей, нужно запастись терпением и удобной обувью.
Монастыри Метеоры, Греция
Монастырь Метеора.
Metéora в переводе с греческого означает «подвешенный в воздухе» или «на небесах выше». Это не один монастырь, а целых шесть. Эти храмы являются одним из самых крупных и важных по своему значению религиозных комплексов. Принадлежат они восточно-православной группе христиан в Греции. Построен этот комплекс построен на природной скальной возвышенности из песчаника. Так мастерски превратить простую скалу не только в место отшельничества, медитации и молитвы, но и сотворить настоящее архитектурное чудо!
Монастырь находится на вершине 400-метровой скалы.
Построили эти монастыри на скалистых горных вершинах, известных как Метеоры.Эти скалы возвышаются на 400 м над долиной Пенеас. В окрестностях небольшого греческого городка Каламбака, что на Фессалийской равнине. Во времена смутного нестабильного средневековья, это была обычная практика, что монастыри строились на недоступных вершинах. К концу 15 века их было уже 24. Период процветания этих монастырей продлился вплоть до 17-го века. Сегодня только четыре монастыря : Агиос Стефанос, Агиа Триас, Варлаам и Метеорон - до сих пор являются действующими религиозными общинами.
Для удобства туристов построена канатная дорога.
Доступ к монастырям был изначально преднамеренно затруднён. Чтобы добраться туда, требовались либо длинные, соединённые друг с другом лестницы, либо большие сети. Таким способом монахам доставляли провизию, а иногда и самих монахов или посетителей. Это требовало большого силы веры - верёвки в этих сетях меняли только тогда, «когда Господь позволил им порваться». В 1920-х годах в скале вырезали ступени, благодаря чему комплекс стал доступен через мост с близлежащего плато.
Монастырь Таунг Калат, Бирма
Монастырь построен на вулканической горе, недалеко от потухшего вулкана Маунт Поп.
Этот монастырь построен на вершине вулканической горы. Эта гора возвышается над поверхностью на целых 737 метров! Находится храм в центральной Бирме (Мьянма). Недалеко от него есть потухший вулкан Маунт Поп. К монастырю ведут ровно 777 ступеней. Самые стойкие паломники, которые достигают вершины, будут вознаграждены захватывающим видом.
С северо-запада открывается вид на далёкие храмы Багана, а на востоке возвышается лесистая вершина Таунг Магий.
Монастырь Такцанг Пальфуг, Бутан
Монастырь построен на крутой почти отвесной скале.
Монастырь Тактшанг, который более известен, как Гнездо Тигра, расположен на крутом утёсе, примерно в 900 метрах над долиной Паро, в Бутане. Склоны скал очень крутые, почти вертикальные. Здание монастыря встроено в скалу.
Монастырь Гнездо Тигра прямо встроен в скалу.
Хотя это выглядит более чем внушительно, к монастырскому комплексу можно подобраться с нескольких направлений. Есть тропинка в лесу, с северо-запада, есть тропа с юга, а есть тропа с севера — обычно её используют паломники. Проходит она через лес и выглядит довольно красочно: она поросла мхом, а монахи украсили её молитвенными флагами. Если находится на территории монастыря в облачную погоду, то создаётся непередаваемое ощущение отделённости от всего мира.
Шумелский монастырь
Монастырь приобрёл свой нынешний вид в 13 веке.
Этот древний монастырь был построен в скалах долины Альтмдере в Турции. Он находится на высоте около 1200 метров. На сегодняшний день более важной достопримечательности в этой местности попросту нет. Это жемчужина местного национального парка.
Монастырь был основан в 386 году нашей эры во времена правления императора Феодосия I (375 – 395 гг н.э.). Согласно местной легенде, два священника поднялись в горы, чтобы в уединении и покое помолиться. В пещере, где они остановились, священники обнаружили на поверхности скалы лик Девы Марии. На месте, где обнаружили эту чудотворную икону, священники решили воздвигнуть храм. За свою долгую историю монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался вновь различными императорами. Он приобрёл свой нынешний вид в 13 веке. Произошло это, когда правил император Алексиос III.
Монастырь был полностью заброшен после Первой мировой войны, теперь он восстановлен и открыт для посещения как музей.
Монастырь полностью забросили после Первой мировой войны. Он практически был предан забвению. Началась миграция населения. Миллионы людей бросали насиженные места, свои дома и возвращались на историческую родину. Монастырь пустовал в течение десятилетий. Сегодня этот монастырь турецкое правительство частично восстановило, частично реконструировало и историческую памятку открыли для посещения. А посмотреть там есть что.
Висячий монастырь, Китай
Монастырь опирается на коридор, скрывающийся в скале и деревянные балки.
Висячий монастырь или Висячий храм расположен в каньоне у подножия горы Хэн в провинции Шаньси, Китай. Храм построен на склоне скалы, примерно в 75 метрах над землей, и стоит, опираясь на скрытый скалой коридор и деревянные балки, вставленные в гору. Все помещения внутри этого храма, а их более 40, соединяются между собой внутри множеством коридоров, мостов и тротуаров. Они равномерно распределены и хорошо сбалансированы по высоте. Внутреннее убранство монастыря включает в себя множество статуй и скульптур. Создавались они при разных династиях из различных материалов, таких как: бронза, чугун, глина, камень.
Храм изначально построили для того, чтобы защититься от наводнений. Монастырь в горе отлично защищал монахов от дождя, ветра и снега. Также помещение в скалах служило отличной защитой от жары. Сегодня Висячий монастырь — это одна из главных туристических достопримечательностей в районе Датун.
По материалам amusingplanet.com
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