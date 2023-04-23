Как выглядят 5 самых недоступных монастырей мира, куда отправляются, чтобы приблизиться к Богу

Монастырь Метеора.

Монастырь находится на вершине 400-метровой скалы.

Для удобства туристов построена канатная дорога.

Монастырь построен на вулканической горе, недалеко от потухшего вулкана Маунт Поп.

Монастырь построен на крутой почти отвесной скале.

Монастырь Гнездо Тигра прямо встроен в скалу.

Монастырь приобрёл свой нынешний вид в 13 веке.

Монастырь был полностью заброшен после Первой мировой войны, теперь он восстановлен и открыт для посещения как музей.

Монастырь опирается на коридор, скрывающийся в скале и деревянные балки.